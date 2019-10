Estos son 10 de los mejores vinos argentinos, según el voto de enólogos

En el marco de la sexta edición de The Winemakers, los propios enólogos cataron y votaron más de 40 vinos. El ranking de los más elegidos

Una cata a ciegas, sin dudas, tiene un plus frente a las degustaciones tradicionales. Al no conocerse el nombre de la bodega productora ni la marca, así como tampoco la región y el precio, se eliminan de la ecuación muchas variables y preconceptos. Así, quien "dialoga" únicamente con el degustador es el vino servido en la copa.



En definitiva, al reducir el conjunto de estímulos que impactan en la percepción, es el producto el que se expresa.



Bajo esta misma premisa se realizó en Mendoza "The Winemakers 2019", la sexta edición de la cata a ciegas de la que participan reconocidos enólogos de la Argentina.



Este año, los propios hacedores degustaron más de 40 vinos, provenientes de Mendoza, San Juan, Río Negro y Chubut. Y, como cada edición, la cata fue dirigida por la sommelier María Laura Ortiz, de la consultora Winifera.

Germán Berra, enólogo de Finca Flichman, el más votado con su Malbec.

El vino ganador este año fue Dedicado Gran Malbec, de Finca Flichman, que recibió un doble oro. Su enólogo, Germán Berra, ganó un viaje a Francia.

El listado completo del Top 10 es el siguiente:

Cabe destacar que durante el tasting de vinos, agrupados en diez flights, los enólogos debatieron sobre el potencial de la nueva cosecha y la evolución que están mostrando añadas anteriores, sobre todo de vendimias climáticamente complicadas, como la 2016 y la 2017.

Además, los organizadores destacaron que casi un tercio de los participantes fueron enólogas, reafirmando la tendencia que se está observando en las últimas ediciones respecto del rol de la mujer en la industria del vino. En este sentido, las tres ganadoras mujeres, Angelina Yánez, Soledad Buenanueva y Julia Halupczok, son miembros del Club de Mujeres Profesionales del Vino.





