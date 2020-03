Efecto coronavirus: cancelan la Feria Masticar por el riesgo de contagio

La tradicional feria dedicada a la gastronomía se iba a realizar los días 2 y 5 de abril. ¿Qué sucede con los que ya sacaron entradas?

Ni la gastronomía se salva del "efecto coronavirus". La tradicional Feria Masticar, que se iba a realizar los días 2 y 5 de abril en la Ciudad de Buenos Aires, se pospuso hasta nuevo aviso.

Así informaron desde la Asociación de Cocineros y Empresarios Ligados a Gastronomía Argentina (ACELGA), organizadores de la feria, quienes comunicaron a través de Instagram que "ante la imposibilidad de asegurar la presencia de nuestros invitados internacionales y con la premisa de continuar siendo uno de los puntos de encuentro más importantes entre los distintos actores de la gastronomía latinoamericana, optamos por posponer la edición 2020 de la feria Masticar".

La idea, según los organizadores, es poder realizarla durante el segundo semestre del año, en una fecha a definir.

En un segundo posteo, desde ACELGA informaron que quienes hayan adquirido entradas anticipadas recibirán el reintegro del 100% del valor.

Cabe destacar que a fines de agosto de 2019, durante las cuatro jornadas que duró la última edición de la Feria Masticar -que popularizó el slogan "Comer rico hace bien"- concurrieron cerca de 165.000 personas.

El año pasado, por ejemplo, participaron desde el exterior los chefs Gastón Acurio, José del Castillo, Coco Tomita y Martha Palacios. Además, desde Francia, vino el chef argentino Mauro Colagreco, que dirige el restuarnte Mirazur y que fue distinguido el año pasado como el Mejor Restaurante del Mundo en el certamen The World’s 50 Best Restaurants

Además de las dificultades para que concurran visitantes del exterior, las aglomeraciones que se generan los días de la feria son un factor tenido en cuenta por los organizadores.

Sucede que durante las jornadas en los que se desarrolla la feria es común ver cuadras de colas y largas congestiones de gente frente a los diferentes puestos, atendidos por reconocidos chefs.

El coronavirus ya es pandemia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este miércoles al coronavirus como una pandemia luego de que se confirmaran 4.291 decesos a nivel global y la presencia de la enfermedad en 114 países, informó el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa en la ciudad suiza de Ginebra.



"Hemos evaluado que el Covid-19 puede caracterizarse como una pandemia", aseguró Tedros, y agregó que "describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la OMS sobre la amenaza que representa este coronavirus. No cambia lo que está haciendo la OMS, y no cambia lo que los países deberían hacer".



El director general de la OMS precisó que "nunca antes habíamos visto una pandemia provocada por un coronavirus"



Según informó, de los 118.000 casos de Covid-19 reportados a nivel mundial en 114 países, más del 90% están radicados en solo cuatro países, y dos de ellos, China y Corea del Sur, tienen epidemias en un "declive significativo".



Según la definición que da la OMS en su web, pandemia es "la propagación mundial de una nueva enfermedad".



Se produce una pandemia cuando surge un nuevo virus gripal que se propaga por el mundo, y la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él.