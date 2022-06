Vinos para el Día del Padre: 8 etiquetas nuevas para regalar y sorprender

Llega el Día del Padre y si este año querés evitar caer en la solución fácil como puede ser una corbata, te dejamos una producción de nuevos vinos que apuntan a diferentes paladares y estilos y también a distintos presupuestos, con precios que parten desde los $800:

Cruzat Cosecha Temprana | Bodega Cruzat | Precio: $2.500

La bodega incursionó con un espumoso método tradicional en un segmento cada vez más demandado: el de los vinos de bajo alcohol. En este caso, se trata un ejemplar 100% Pinot Noir que termina entregando menos de 10 grados de alcohol. Para ello, se realizó una cosecha más temprana, asegurándose así un menor contenido de azúcar y, por lo tanto, menos alcohol. El resultado es un vino espumoso Extra Brut delicado, que se luce con una fruta roja sutil y notas delicadas de levaduras. En boca, la espuma es suave pero su trabajo en lías le da presencia. Podría pensarse que al haberse cosechado más temprano la acidez resultaría ser más filosa y mordiente; sin embargo, sucede todo lo contrario: está muy bien integrada y da una sensación de gran balance.

Luigi Bosca De Sangre Cabernet Franc 2018 | Luigi Bosca | Precio: $3.477

Se trata del más reciente lanzamiento de Luigi Bosca. Se trata de un Cabernet Franc que no proviene del Valle de Uco o de Luján de Cuyo, sino que está elaborado a partir de viñedos de Maipú. Si te gusta la varidad o querés profundizar más sobre lo nuevo que ofrece esta cepa, no lo duces: este Cabernet Franc que cuenta con la firma del enólogo Pablo Cúneo, impacta con un mix de frutas rojas y negras, con un rico trasfondo herbal y especiado, complementado con una madera que no exige protagonismo. Entra al paladar con una linda frescura, natural, nada fingida, con una acidez que le da cierto brío pero que se siente balanceada. Premia con muy buena estructura y una rica jugosidad. Sofisticado y actual.

Misterio White Malbec 2021 | Finca Flichman | Precio: $800

Como todos los vinos blancos de Malbec bien hechos, es rico pero diferente, difícil de encasillar. Es que a ciegas difícilmente lo reconocerías como un vino blanco… o como un tinto de Malbec: hay notas de frutas rojas bien ligeras, pero también hay una ráfaga de flores blancas y hasta alguna puntita cítrica por ahí perdida. En boca también es diferente: tiene ese fluir de los blancos pero se percibe un toque de tanicidad. Cierra con una linda frescura final. Vale la pena probarlo.

Mad bird Art Blend Ancellotta Malbec 2019 | $2.300

La bodega acaba de presentar dos vinos motorizados por una buena causa. Pero primero hablemos de este vino puntual: es un exótico blend conformado por un 70% de Ancellotta (la bodega es referente en Argentina de esta variedad) y Malbec. El resultado es un vino noble, directo, donde la fruta roja madura manda, sumando además un ligero toque especiado. En boca es súper jugoso, con taninos redondos, amables, que no oponen resistencia, con una acidez sutil. Tiene una aromática de buen impacto, dejando un recuerdo a frutas y tostados que persiste un buen rato antes de apagarse en la boca. Respecto de la etiqueta, fue intervenida por Tomi Mantis, artista trans. La razón es que la bodega va a destinar un porcentaje de las ventas de esta primera edición a "La Mocha Celis", la primera escuela trans en el mundo. Esta edición limitada también está formada por otro blend y puede conseguirse en vinotecas en un estuche.

Martino Marselan 2020 | Martino Wines | Precio: $1.630

La variedad definitivamente es poco común. Hay muy pocas hectáreas en el país: apenas 70 y 64 hectáreas están ubicadas en Mendoza. Pero sin dudas vale la pena conocer esta cepa (resultado de la cruza entre Cabernet Sauvignon y Garnacha): el vino es bien, bien especiado, con notas de fruta roja y negra y una madera que aporta toques ahumados y un recuerdo a café. En boca, las especias siguen mandando por sobre la fruta. Los taninos son realmente dóciles, pero tiene algo de cuerpo y un desarrollo bien balanceado, junto a una acidez sutil. Diferente pero muy bebible.

Petit Montchenot 2019 | Bodegas López | Precio: $1.900

La bodega sorprende con este blend de Malbec y Cabernet Sauvignon de dos zonas claves, como Agrelo y Maipú, y entrega un vino que expande las fronteras de su estilo clásico y único. ¿Qué implica esa expansión? Encontrar un estilo más joven y fresco, pero manteniendo su impronta, apelando para ello a la crianza en foudres de roble francés de 4.000 litros. Los vinos de la bodega siempre tienen algo para decir, nunca son unidimensionales. En este caso, se trata de un vino en el que en una primera capa aparece la fruta nítida, pero luego se van sucediendo capas cargadas de especias y hierbas. En boca es jugoso, con muy buena estructura y taninos firmes que le dan sostén, pero definitivamente bien trabajados. En su andar se percibe un toque graso y una acidez balanceada. En su final, deja un agradable recuerdo a pimiento. El vino más fresco de López es un gran acierto.

Los Intocables Rum Barrel 2020 | Bodega Finca Las Moras | Precio: $1.284

El diferencial de este blend, elaborado a partir de uvas Syrah y Merlot, es que fue madurado por doce meses en barricas de ron tostadas de 200 litros. El resultado es un vino de aromática de alto impacto, con notas de frutas rojas y negras bien maduras, casi confitadas, y toques de especias clásicas y dulces, además del clásico caramelo. En boca, la madera sigue siendo protagonista. El vino se siente con buen peso y jugosidad. Final súper intenso. Ideal para acompañar un asado hecho con leña. En tiempos donde manda la frescura y el terroir, Finca Las Moras se acuerda de los consumidores que buscan un estilo old school.

Contracara Blend 2020 | Bodegas Callia | Precio: $890

Se trata de una nueva línea de vinos del Valle de Pedernal, San Juan, conformada por un Chardonnay, un Malbec y este blend con base de Malbec y un 30% de Cabernet Sauvignon. El resultado es un corte en el que conviven las clásicas frutas rojas del Malbec, con toques a pimentón y especias, dando una sensación de frescura. En boca muestra cuerpo medio, jugosidad y taninos amables. Pero no es el clásico vino dulzón. Es fluido, muy prolijo y equilibrado. Deja un largo recuerdo a especias y fruta apenas madura. Vino muy prolijo, para paladares universales.