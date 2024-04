Ricos vinos Malbec para salir de lo común y que tenés que probar

Hay un dato por demás llamativo que pone de relieve lo amplio e inabarcable que es el universo del Malbec: hay cerca de 1.900 etiquetas de vino en el mercado interno elaboradas a partir de la cepa emblema argentina. ¿Otro dato clave? Hoy se cultiva en 18 provincias, incluyendo algunas insospechadas, como Chaco o Santiago del Estero.

En medio de esta suerte de big bang vitivinícola, en el que la frontera no para de expandirse (a partir de nuevos terroirs y nuevos proyectos), te proponemos una selección de etiquetas novedosas para redescubrir al Malbec, que este 17 de abril celebra su día a nivel mundial.

El 17 de abril se celebra el Día del Malbec en todo el mundo

Desde vinos jugosos y fáciles de beber, hasta ejemplares de arquitectura compleja, múltiples capas aromáticas y atrapante textura polvorienta, esta selección confirma que siempre habrá un Malbec para cada paladar.

A tomar nota...

Solito Va Malbec 2021 | Solito Va Wines

Se trata de un proyectó que nació en 2017, de la mano del enólogo Leandro Velázquez. Tras más de una década trabajando para grandes bodegas, se afincó en la casa de sus abuelos en La Consulta, al sur del Valle de Uco, y el resto es historia. Este vino de su autoría, que proviene de viñedos de Pampa El Cepillo, se luce con notas de frutas rojas y negras frescas, que hablan mucho de la frescura natural que le imprime el lugar. En boca es jugoso, con una acidez precisa que le suma un lindo filo. El medio de boca ofrece una fruta crocante y expresiva. Los taninos de grano fino son puro confort. Final fresco y frutado. Súper bebible.

Elijo creer Malbec 2023 | Casir dos Santos

El nombre de este vino automáticamente nos transporta a la gesta de Qatar en 2022. Cuando se cumplió un año de ese momento histórico, la bodega comandada enológicamente por Julia Halupczock llegó a las góndolas con este vino que proviene de Maipú, un terruño mendocino con mucha historia. ¿Qué propone? Este Malbec es pura fruta, roja, intensa y exuberante, de buena madurez. En boca es amplio y es de esos vinos pensados para paladares que buscan taninos súper amables, redondos y de pulso dulce. Un vino joven, con un concepto simple y que funciona: la fruta manda de punta a punta.

A través de mis ojos - Parcela Tinca 2021 | Elefante Wines

La enóloga Juliana Rauek y el ingeniero agrónomo Felipe Azcona se enamoraron del Valle de Pedernal, San Juan, donde encontraron un viñedo con un pequeño cuartel de Malbec que brota de manera temprana, lo que los motivó a elaborarlo por separado. El resultado fueron apenas 300 botellas de un Malbec de paisaje: se percibe la fruta roja y también un fondo herbal. En boca ofrece una expresión diferente: largo, con linda tensión y textura marcada pero delicada a la vez. Al escuchar hablar de tanto calcáreo, uno se predispone a encontrarse con un tinto igual de extremo, con una sensación de tiza dominando el paladar, pero no, aquí hay mucha fluidez, mucha elegancia y mucha frescura. Seguro quedan poquísimas botellas. Si la encontrás, dale una chance.

Jorge Rubio Malbec de Ánforas 2020 | Bodega Jorge Rubio

La bodega, que levanta la bandera del Oasis Sur de Mendoza, donde San Rafael es la cara más visible de este polo vitivinícola, acaba de presentar un Malbec de edición limitada, de apenas 2.000 botellas, que proviene de un viñedo plantado hace más de dos décadas y que fue fermentado y criado en ánforas de terracota de 500 y 1.000 litros, con un 20% de racimo entero. Un interesante exponente de un terroir tradicional pero que no siempre está bajo el foco mediático. Lo primero que llama la atención de este vino es la exuberancia y profundidad de la fruta; es ultra expresivo y suma, además, capas de notas especiadas muy evidentes. Al paladar muestra buena estructura pero con un paso definitivamente fluido, con taninos bien trabajados y una acidez que acompaña, sin volverse filosa. Al final, deja una lejana y agradable sensación licorosa que remite a vinos de factura clásica.

3Sapas Gran Reserva Malbec 2021 | 3Sapas

El nombre del proyecto llama la atención. Se trata del acrónimo que proviene de la frase "tres suizos al pie de los Andes", que básicamente resume la historia de este proyecto: tres amigos del exterior que se enamoraron de Mendoza y decidieron elaborar vinos con base en Tupungato, Valle de Uco. Un dato de color extra es que si llegás a comprar y probar este Malbec, en un par de décadas alguien estará disfrutando de la sombra de un árbol, dado que por cada botella comercializada, asumieron el compromiso de plantar un árbol en zonas deforestadas. Pero hablemos de este Malbec, bien Malbec, con muchísima fruta roja madura, trazos florales y una madera que aporta una punta de especias dulces. En boca es voluminoso, pero no peca de ser demasiado estructurado. La clave puede estar en que es más jugoso que graso y también en sus taninos, sin aristas y redondos. No es el clásico Malbec goloso pero también está lejos del Malbec mordiente y filoso. En ese punto intermedio se mueve con soltura.

Nodo "Tierra" Malbec 2022 | Nodo

El sommelier Guillermo Carnevali, junto a Christian Agelán y el enólogo Matías Macías, crearon una familia de vinos de Gualtallary que busca reflejar de manera precisa, la singularidad del terruño. Muchos proyectos lo pregonan, pero no todos logran plasmar esto en cada botella. Este Malbec es un lindo hallazgo: es un complejo rompecabezas elaborado a partir de Malbec de dos suelos (arenosos y pedregosos) y fermentados en diferentes recipientes (piletas de concreto, barricas usadas y barricas nuevas), con y sin ramo entero; además de incorporar una dosis de Merlot y Cabernet Sauvignon. El resultado es un vino limpio, con capas muy finas, que suman frutas rojas y negras y trazos herbales. Un punto interesante es que no es un vino más "gualtallarista que Gualta". Es decir, se nota que no trataron de llevar todos los atributos del terroir al extremo: se palpa la textura pero es delicada, no hay una tiza explosiva al final del paladar. La tensión le da empuje pero con delicadeza, sin urgencias. La frescura se percibe de punta a punta pero sin reclamar un papel protagónico principal. Todo esto hace al balance. Un gran vino de sed, bien actual pero que no peca de modernoso.

Capítulo Tres Malbec de Ánforas 2021 | Ruca Malen

"La transparencia del Malbec nos regala la posibilidad de obtener distintos vinos con una personalidad depende del lugar de origen y de cómo se elabore", afirma la enóloga Agustina Hanna, quien acaba de escribir un nuevo capítulo en la historia de la bodega lanzando vinos por "capítulos". El capítulo tres está conformado por tres Malbec elaborados a partir de diferentes técnicas. Este vino en particular proviene de Gualtallary y, según Agustina, pasó por ánforas de concreto y se evitó el contacto con madera, para "potenciar su textura y personalidad". El resultado es un vino que revela una fruta negra y profunda, con un fondo definitivamente herbal, hasta un poco salvaje. En boca se luce con un paso compacto pero bien jugoso y tenso. Un Malbec con mucha vitalidad pero también elegancia.

Krontiras Explore Malbec 2020 | Krontiras

Este vino, orgánico y biodinámico, proviene de la siempre noble zona de Maipú. ¿Qué nos gusta de este Malbec? Primero, su intensidad: a nivel color y a nivel aromático, con notas profundas de fruta roja y negra (sanamente) madura, sobre un rico fondo especiado y notas de madera que nunca tapan la materia prima. En boca se muestra súper jugoso y fluye de manera envolvente. La fruta en el paladar se amalgama muy bien con ese dejo a especias y adquiere un tono elegante. De pulso seco pero con trazo graso (no sucroso) que refuerza su carácter. Acidez justa. Deja un buen recuerdo pero sin cansar el paladar. Dato aparte: la bodega siempre ofrece lindos diseños y esta etiqueta no es la excepción.

Artista Blend Collection Malbec - Malbec | Bodega Alonso Guerrero

Esta bodega acaba de lanzar este vino, elaborado a partir de viñedos de fincas propias emplazadas en San Carlos (Valle de Uco) y Agrelo (Luján de Cuyo) y cuenta con la firma de la enóloga Clara Roby. Estas dos zonas se asocian con su potencia de fruta. Y esto se palpa en la copa apenas se sirve: mucha fruta roja, exuberante y madura, sobre un colchón bien especiado. En boca, es un vino con sustancia, bien graso. Sus taninos redondos y de pulso dulce serán una zona de confort para quienes busquen un Malbec de perfil clásico y donde la madera tenga protagonismo.

Tinkunaco Malbec 2022 | La Macarena

Se trata de un proyecto que nació en el Valle de Anguinán, muy cerca de Chilecito, en La Rioja. El nombre de la bodega responde a que su propietaria es Macarena Herrera, hija y nieta de viticultores. Este Malbec se lanzó el año pasado y formó parte de nuestra selección de los mejores nuevos vinos del 2023. Y volvemos a recomendarlo: apenas lo sirvas vas a sentir mucha fruta roja madura, especias y algo de flores. En boca es rico, largo, redondo y compacto, gracias a sus taninos sin aristas y de pulso bien dulce. Un vino súper bebible y con un concepto fácil de entender.

Trivento White Malbec 2023 | Trivento

No es nuevo pero no deja de ser "novedoso". Muchos saben de los vinos blancos elaborados a partir de uvas tintas, pero también es cierto que hay consumidores que aún se sorprenden de ver un blanco de Malbec. Así que, si escuchas hablar de estos vinos pero hasta ahora no los probaste o si, directamente, no tenías idea de qué se trataba, te lo resumimos: tenés que probarlo. La elaboración es particular: a diferencia de los tintos o de los rosados de Malbec, para este vino se prensa la uva y se separan rápidamente los hollejos del líquido rápidamente, para obtener así un vino traslúcido, casi transparente. El resultado nunca deja de llamar la atención: en nariz no lo asociarías nunca con un Malbec, porque acá la fruta se vuelve más blanca que roja, como resultado de la cosecha bien temprana de la uva. En boca es fluido y fresco pero con un ligero graso. Diferente.