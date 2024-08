Hay un enólogo que describe muy bien la esencia del Pinot Noir y ese es Ezequiel Ortego, de la bodega pionera Costa & Pampa, que fue de las primeras en escribir las páginas de los vinos argentinos con perfil oceánico: "En la facultad dicen que es la variedad de uva con la que te recibís de enólogo, por la dificultad que plantea hacer un buen Pinot Noir".

Una de las dificultades está en que tiene un racimo muy apretado, por lo cual, la uva tiende a pudrirse, lo que genera que no todos los suelos y climas son ideales para esta cultivar esta variedad. A esto se suman otros factores, como una ventana de cosecha muy, muy corta; el hecho de que su color -que roza lo etereo- tienda a oxidarse y que se deba ser muy cuidadoso en bodega porque tiende a entregar sabores amargos cuando se extrae por demás.

Pero, en todo caso, el desafío y el problema es para los enólogos y los ingenieros agrónomos. Quienes estamos del otro lado del escritorio nos llevamos, sin dudas, la parte más linda: descubrirlos, disfrutarlos.

Lo vas a identificar fácilmente por el color (aunque, a simple vista, a veces pueda confundirse con una Criolla): es sutil, no muy intenso y, dependiendo de la añada, bien brillante. Y esto está dado por la baja concentración de antocianos, que pigmentan el vino. Para tener una referencia, y sin ánimos de ponernos técnicos, el Pinot Noir tiene un contenido de 100 miligramos por litro. Si tomamos, en cambio, una cepa que se ubica en la vereda de enfrente, como el Cabernet Sauvignon, la concentración de antocianos se puede multiplicar por 15.

También, es de las cepas con menor contenido de taninos, esas sustancias que están presentes sobre todo en los hollejos y que le aportan al vino algo fundamental como la textura, además de ser responsables de generar ese efecto astringente.

Sin embargo, el hecho de que no sean vinos muy concentrados ni estructurados, no los convierten en vinos ligeritos en un sentido filosófico (sí, suena pretencioso). Pueden ser amables, pero también es fundamental el rol que juegue la acidez en estos vinos. Además, detrás de ese supuesto perfil minimalista, ocurren muchas cosas: hay texturas delicadas y elegantes y capas aromáticas que pueden ir de la fruta roja, hasta los aromas terrosos, pasando por un descriptor que tan bien lo definió la gran Elisabeth Checa: "podridito".

Cada Pinot Noir es un mundo, como todos los vinos, es cierto. Pero en el caso de esa cepa, que es tan sensible y tan sutil, el lugar, el cómo, el quién y el cuándo, influyen y mucho. De hecho, el Pinot Noir no abunda en Argentina: son poco más de 2.000 hectáreas frente a las más de 45.000 de Malbec. Y, como suele suceder, cuando hay poco, entonces hay que hacerlo valer. Esto implica ponerle atención y mucho cuidado al detalle.

¿Qué vinos Pinot Noir probar?

A continuación, te dejo una selección de 14 etiquetas que, como toda selección puede ser arbitraria. Pero creeme que estos vinos tienen algo interesante para ofrecer:

Salentein Single Vineyard Los Jabalíes Pinot Noir 2021 | Bodegas Salentein

El viñedo se ubica a 1.400 metros sobre el nivel del mar, dentro de la IG San Pablo, un pequeño terroir con características únicas en el Valle de Uco: a medida que uno va subiendo en altura, se percibe cómo el clima se vuelve cada vez más húmedo y cómo van bajando los grados. Y esto crea un entorno muy diferente al clásico paisaje mendocino que todos solemos tener en mente. En este microclima ideal para el Pinot Noir hace esta etiqueta donde se lucen las notas elegantes de frutas rojas, que suma toques florales y una tercera capa más terrosa. En boca es puro balance: delicados taninos maduros, una fruta sanamente madura, un paso largo y expresivo, con una sensación envolvente y una acidez magistralmente ensamblada. Largo final.

Costa & Pampa Pinot Noir 2022 | Trapiche Costa & Pampa

Es un vino al que, añada tras añada, el enólogo Ezequiel Ortego le ha ido bajando la proporción de barrica y fue a partir de la cosecha 2021 que comenzaron a hilar cada vez más fino, a través de microvinificaciones, para detectar las mejores hileras de este particular viñedo. El resultado es un Pinot Noir dominado por las frutas rojas bien intensas, junto a trazos florales y un fondo terroso muy sutil. En boca ofrece una muy linda textura. Un vino construido sobre una buena acidez, vibrante, con un fluir apenas tenso. Un gran exponente de un terroir con enorme potencial como es el de Chapadmalal.

Colomé Altura Máxima Pinot Noir 2021 | Bodega Colomé

Nacido en Payogasta, Salta, es un vino hito, porque fue -junto con el Malbec de la misma línea- el primero en romper la barrera de los 3.000 metros sobre el nivel del mar (exactamente, a 3.111 metros de altura) Para tener una referencia, casi cuadruplica a la de San Rafael, en Mendoza. Y si bien esta marca histórica fue superada (primero, por un viñedo en la Quebrada de Humahuaca, Jujuy, emplazado a 3.329 msnm y luego por un viñedo experimental en el Tibet, a 3.563 msnm), es un viñedo emblemático. La enorme amplitud térmica garantiza una maduración lenta y complejidad, pero el frío puede volverse extremo y esto siempre es un riesgo. El enólogo Thibaut Delmotte le pone la firma a un Pinot Noir expresivo, de gran frescura, donde abundan la fruta roja y las hierbas. De excelente volumen, deja una linda sensación granulosa que habla del perfil del suelo. La frescura se vuelve crocante, pero hay cohesión y mucho balance. Soberbio vino.

Capítulo Dos Pinot Noir 2022 | Bodega Ruca Malen

La enóloga Agustina Hanna le pone la firma a este Pinot Noir 100% de Los Árboles, en Valle de Uco, y del que se elaboraron apenas 4.000 botellas. En este Pinot Noir encotramos un vino limpio, con capas muy finas, donde aparece la fruta roja sanamente madura y ese perfil bien herbal. En boca es fluido con buena textura y una energía fresca. Bebible, sin dejar de ser complejo y elegante. Lo interesante de este Pinot Noir es que confirma que no es una condición excluyente que la variedad entregue un perfil asociado a notas como sotobosque o trufas.

Gaia Pinot Noir Rosé 2024 | Domaine Bousquet

Hermosa etiqueta y presentación para este rosado orgánico y biodinámico de Gualtallary, de color delicado pero de aromática súper expresiva, fresca y compleja, en la que se destacan las frutas rojas, las flores y los toques cítricos. En boca sucede esa singularidad que nos gusta en los rosados: la acidez marcada se entiende muy bien con su cuerpo envolvente, dando lugar a un vino fresco, con cuerpo y bien fluido. De esto hablamos cuando hacemos referencia a rosados gastronómicos.

Nodo Aire Pinot Noir 2022 | Nodo Wines

El sommelier Guillermo Carnevali, junto a Christian Agelán y el enólogo Matías Macías, crearon una familia de vinos de Gualtallary que busca reflejar de manera precisa, la singularidad del terruño. La fruta, en este Pinot Noir se siente bien roja y brillante, con una punta floral y un perfil terroso apenas perceptible. Se anticipa fresco. En boca es jugoso, de fluir compacto, con taninos maduros que lo hacen muy bebible. Final sabroso.

Chandon Cuvée Réserve Blanc de Noirs | Chandon

El Pinot Noir es sinónimo de burbujas. Y Chandon fue la pionera en traer ese "saber hacer" desde Francia a la Argentina, donde produce uvas para espumantes en Valle de Uco, donde llega hasta los 1.650 metros sobre el nivel del mar. Esta etiqueta es una de las naves insignia de la bodega: ofrece una capa envolvente de aromas a levaduras y brioche y una punta herbal que refuerza su frescura. En el paladar se luce con una burbuja persistente y una buena untuosidad que le da presencia. Estructura, peso y carácter redondean este espumoso elegante, que resulta perfecto para la gastronomía.

El Esteco Blanc de Noir 2022 | Bodega El Esteco

Si bien la bodega está ubicada en Salta, también tienen un increíble viñedo, llamado Chañar Punco, que se encuentra en Catamarca, a poco más de 70 kilómetros de Cafayate. Su elaboración no es sencilla: se establece una ventana de cosecha de tres días, pero solo por la mañana, entre las 6 am y las 8 am, porque se trata de una uva muy delicada. Tras una crianza en huevos de concreto, este blanc de noir entrega un suave tono rosado brillante. En nariz, al comienzo, se siente austero; hay que darle un tiempo para que revele sus notas florales y su trazo herbal. Al paladar se presenta largo, con algo de volumen y un paso refrescante, de la mano de una acidez que se siente de punta a punta. Bien fresco y delicado.

Cruzat Cuvée Rosé Extra Brut | Bodega Cruzat

Elaborado con un 10% de Chardonnay y bajo método tradicional, este espumoso de Tupungato y que lleva la firma de la enóloga Lorena Mulet, tuvo un contacto con lías a lo largo de 24 meses. De aromática expresiva, en su paleta conviven las notas de frutas rojas con aquellas que recuerdan al pan tostado y a los frutos secos. Mousse bien envolvente, acidez con filo y gran expresividad gastronómica. Todos los ingredientes para convertirse en un vino súper gastronómico.

Demencial Pinot Noir 2021 | Finca Las Moras

El enólogo Germán Buk es de los que pregona, muy sabiamente, que el Pinot Noir que se elabora en buena parte de la Argentina cuenta otra historia que poco tiene que ver con el clima húmedo y bien nuboso que puede encontrarse en las zonas más prestigiosas de Francia. En conclusión: el Pinot Noir que se produce en las zonas frías de Argentina, tiene su reputación bien ganada, en base a un estilo propio y sin copiar a nadie. Este ejemplar proviene del Valle de Pedernal, en San Juan, donde el microclima y los suelos, permiten elaborar vinos frescos y de rica textura. La fruta roja se siente pura, bien definida y se complementa muy bien con su trazo floral. En boca es largo, texturado y está apoyado en una acidez marcada, que le imprime energía y garantiza un final vibrante.

Contra Corriente Pinot Noir 2021 | Bodega Contra Corriente

Chubut es una de las grandes revelaciones en la industria del vino argentino de los últimos años. Para tener una referencia, basta saber que hace unos 15 años no se elaboraba ni una sola botella de vino y que hoy hay alrededor de una docena de proyectos y cerca de 150 hectáreas plantadas. Contra Corriente es uno de los proyectos emplazados en Trevelin. Nació en 2013, cuando se decidió plantar Sauvignon Blanc. Sin embargo, no fue fácil: murieron casi todas las plantas por la helada. Ahí fue cuando decidieron implementaron un sistema de riego por aspersión y las plantas pudieron sobrevivir. Hoy cuentan con 4 hectáreas plantadas con Chardonnay, Pinot Noir y Gewürztraminer. ¿Qué propone esta etiqueta? Mucha fruta roja, pura, bien definida, con un toque herbal. En boca es largo, tenso y jugoso, con un interesante volumen. La acidez, perfectamente ensamblada le da vivacidad. La fruta roja domina de punta a punta y deja un larguísimo recuerdo, junto a esa frescura marcada. Singular y elegante.

Satélite Flores de Saturno Pinot Noir 2022 | Familia Millán

La bodega está apostando fuerte por esta variedad tras haber lanzado en el 2023 una colección de tres Pinot Noir. Este en particular, que proviene de las zonas más elevadas del Valle de Uco, confirma que los Pinot Noir no siempre tienen que remitir a descriptores como trufas y sotobosque. La altura, la luminosidad en esa región de Mendoza y los suelos terminan reflejándose en un vino de aromática limpia, donde manda la fruta roja brillante, junto a trazos florales y un recuerdo herbal muy sutil. En el paladar ofrece buen peso y marcada textura. Final fresco y sabroso.

Privado Oasis Sur Pinot Noir 2022 | Bodega Jorge Rubio

La bodega viene jugando un papel importante a la hora de poner en una botella las particularidades del terroir del oasis sur mendocino, que abarca una zona vitivinícola clásica como San Rafael y también, otra con menos prensa pero igual de importante: General Alvear. En este ejemplar vas a encontrar mucha, pero mucha fruta roja sanamente madura. Si te gusta ese estilo de Pinot Noir, entonces, esta es tu etiqueta. En boca es súper jugoso, con taninos maduros de pulso dulce y buena concentración, dentro del espectro que permite la variedad. Con buen hándicap para dar inicio a un asado y, por qué no, acompañar unas provoletas.

Memoria de Elefante - Capítulo I Pinot Noir 2022 | Elefante Wines

En esta nota te contamos la historia de Elefante Wines, un proyecto creado en el garage de una casa por la enóloga Juliana Rauek y el ingeniero agrónomo Felipe Azcona, quienes se conocieron mientras estudiaban en Mendoza y que, apenas recibidos, decidieron mudarse a San Juan, donde se enamoraron del Valle de Pedernal. Para elaborar este Pinot Noir, utilizaron 15% de racimo entero y realizaron una fermentación corta en un tanque sin tapa. La idea fue moverlo poco, dejarlo tranquilo y pasarlo a una barrica usada donde estuvo 7 meses. La clave de Pedernal y de los Pinot Noir, como ya hemos contado en otras notas, está en que es un lugar fresco pero con buena irradiación solar. Entonces, el estilo de estos vinos está lejos de esos Pinot terrosos. En este caso, hay fruta roja de sana madurez y flores. La acidez es casi mordiente pero se entiende muy bien con el suave dulzor de la fruta, sin ser nunca sucroso. Bebible, fresco, frutado, con una historia diferente para contar.