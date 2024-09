La experiencia más innovadora de turismo queda en Bodega Trapiche

Bodega Trapiche, la bodega más galardonada de Argentina, se enorgullece en anunciar que su innovadora experiencia en Estación 83, inspirada en su alianza con el reconocido club de fútbol Inter Miami CF, ha sido distinguida con el premio de oro en la categoría de Experiencias Innovadoras en la gala de Best of Mendoza’s Wine Tourism. El jueves 5 de septiembre, se dieron a conocer a los ganadores en una edición récord con más de 80 postulantes. Los premios "Best of" seleccionan a las mejores prácticas entre todas las capitales del vino a nivel mundial. En Argentina es organizado por el Ente Mendoza Turismo y la red de Great Wine Capitals, y reunió a expertos y profesionales del sector vitivinícola y turístico de todo el mundo.

Este año, Trapiche se convirtió en la bodega oficial del Inter Miami CF. Esta alianza se coronó con la apertura de Trapiche Corner, su exclusivo wine bar en el estadio en Estados Unidos, que llegó a Mendoza para ofrecer a los visitantes una experiencia que fusiona el arte y la gastronomía del vino con la pasión del deporte. En su constante búsqueda de nuevos desafíos y de ofrecer experiencias inolvidables, Trapiche reinventó la propuesta de Estación 83, su bar de vino tirado, trasladando la esencia de Trapiche Corner a la bodega. A través de la combinación del vino, la mejor gastronomía local y actividades recreativas, los visitantes pueden vibrar con el entusiasmo y la energía de quienes visitan el estadio.

Lucas Bustos, chef de la bodega, ha capturado la pasión del hincha y la comida típica de las canchas argentinas, fusionándolas con su cocina de autor para crear un menú especial con del choripán típico de cancha y hamburguesas de ternera negra, junto con exquisitas chocopaletas rosa Miami, maridado con una selección de vino tirado y tragos inspirados en el equipo creados por Sergio Casé, chief winemaker de la bodega.

Lucas Bustos, chef de la bodega.

Este prestigioso reconocimiento, destaca la excelencia y originalidad de la experiencia ofrecida por Trapiche Estación 83 a los visitantes: un viaje a través del tiempo y la historia de la bodega, descubriendo secretos y anécdotas sobre la producción de vino, mientras disfrutan de la atmósfera inspirada en el Inter Miami CF. "Nos sentimos orgullosos de recibir este premio, que refleja nuestro compromiso con la innovación y la excelencia en la experiencia del vino", comentó Sergio Casé, enólogo de la bodega. "Estación 83 es un ejemplo de cómo podemos combinar la tradición con la pasión del deporte más taquillero del mundo para crear experiencias únicas y memorables para nuestros visitantes", concluyó.

En octubre, en la ciudad de Verona, Italia, los ganadores del Oro de Mendoza competirán por el Oro Mundial, consolidando a Trapiche como una de las bodegas argentinas con mayor reconocimiento internacional.