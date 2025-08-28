Cabernet Sauvignon: 10 vinos para entender por qué es el rey de los tintos

Con precios para todos los bolsillos, el Cabernet Sauvignon es la cepa más plantada del mundo, y es apodada "el rey de las tintas"

Este jueves 28 de agosto se festeja el Día Internacional del Cabernet Sauvignon, la cepa más plantada del mundo, apodada "el rey de las tintas". La misma se origina en Burdeos, Francia, y es la base de los grandes vinos de esta región.

De hecho, importantes estudios sobre genética demostraron que el Cabernet Sauvignon proviene del cruzamiento natural entre dos variedades particulares: Cabernet Franc y Sauvignon Blanc. Da origen a vinos con mucho cuerpo y muy frutados, intensos, tánicos y muy adecuados para la guarda.

En la Argentina, el Cabernet Sauvignon representa la cuarta variedad más plantada, con un total de 12.726 ha, equivalentes al 6,4% de la superficie vitícola nacional, y el segundo varietal más exportado ((8,7% del total), detrás del Malbec.

Los motivos por los cuales se festeja el Día del Cabernet Sauvignon

La elección del último jueves de agosto para celebrar el Día Internacional del Cabernet Sauvignon tiene sus raíces en una estrategia de marketing implementada en 2010 por Rick Bakas, un especialista en vinos del norte de California. Bakas propuso este día para rendirle homenaje a la variedad de uva y promover las ventas de los vinos elaborados con ella. La misma coincide con el inicio del fin de semana largo del Día del Trabajo en Estados Unidos.

10 vinos para celebrar el día del Cabernet Sauvignon

Estos son 10 vinos Cabernet Sauvignon para tener en cuenta:

1.Kaiken Ultra Cabernet Sauvignon: se origina partir de parrales antiguos, de más de 85 años de edad, en pleno corazón de Vistalba, Luján de Cuyo, Mendoza. Desde hace más de 20 años, Kaiken elabora este vino buscando expresar toda la identidad del varietal, tomando como punto de partida una zona muy especial para la vitivinicultura argentina. Tuvo una crianza de 12 meses en barricas de roble francés (nuevas, de segundo y tercer uso), que le aporta complejidad y elegancia, lo que deriva en un vino con notas de frutos negros, especias y un final persistente. El precio sugerido es de $24.500

2.Chakana Estate Selection Cabernet Sauvignon 2021: esta bodega orgánica y biodnínamica propone un varietal 100% Cabernet Sauvignon proviene de la zona fría de Gualtallary, fermentado con levadura nativa, de acuerdo con su enología de mínima intervención. Su precio sugerido es de $19.800

3.Susana Balbo Signature Cabernet Sauvignon 2022: es la cepa preferida de la enóloga Susana Balbo. Para este vino de la línea Signature, Balbo es quien elige individualmente cada lote y selecciona los barriles más complejos y aromáticos. Se trata de un vino seductor y equilibrado, y es una variedad que exige precisión en la forma de elaboración y no permite errores, por eso creo que me gusta tanto: porque me gustan los desafíos". El precio sugerido es de $32.331

4.Reserva Del Fin Del Mundo Cabernet Sauvignon: forma parte de la línea Reserva de Bodega Del Fin Del Mundo y se destaca por eaborarse con uvas de algunas de las mejores parcelas de los diferentes viñedos que tienen en San Patricio del Chañar, Neuquén. En boca es frutado, equilibrado y con largo final. El precio sugerido es de $14.200

5.Altitud Cabernet Sauvignon 2022 de Andeluna: es un vino elaborado con uvas 100% Cabernet Sauvignon provenientes de viñedos propios de la bodega Andeluna ubicados en Gualtallary que "demuestra que este varietal puede ser amable y con personalidad". Su valor sugerido es de $13.300

6.La Celia Pioneer Cabernet Sauvignon: consiste en un vino de color rojo granate, profundo, de reflejos rubíes, con aromas destacados de cereza negra, especiados y las flores rojas. Se cría en roble y presenta destacadas notas especiadas y tostadas. Excelente estructura tánica con buena concentración y suavidad en boca. Su valor es de $11.670

7.Gran Lurton Corte Argentino, bodega Piedra Negra: el Gran Lurton Corte Argentino es un ejemplar emblema de Piedra Negra, del francés François Lurton, y precisamente es el primer vino que la bodega elaboró con Cabernet Sauvignon. De color rubí profundo, en nariz es elegante con notas de especias, clavo de olor, café tostado y vainilla. Cuenta con 95 pts. en Descorchados, 94 pts. James Suckling y 93pts. Tim Atkin. (Precio sugerido $40.000)

8.Familia Mastrantonio Cabernet Sauvignon: se trata del emprendimiento personal de vinos creado por Diego Mastrantonio hace más de 10 años. El Cabernet Sauvignon 2020 tuvo una crianza en barricas de roble francés de 225 litros por 18 meses, con una estiba en botella de otros 18 meses. El precio individual es de $75.000

9.Terrazas de los Andes Grand Cabernet Sauvignon 2021: se fabrica a partir de viñedos de altura en distintas zonas de Mendoza, el cual resalta la búsqueda de elegancia de Terrazas de los Andes. Con notas de frutas negras, flores y taninos refinados, combina frescura y complejidad, con gran potencial de guarda, con un valor sugerido de $48.730

10.Trapiche Cabernet Sauvignon: se trata de un vino con más de 140 años de historia y cuenta con tres exponentes de la cepa: Trapiche Terroir Series Laborde, de fruta precisa y paladar aterciopelado; Trapiche Perfiles Grava, que refleja la mineralidad del suelo mendocino; y Trapiche Expedición Sur, elaborado en San Patricio del Chañar, Patagonia. El valor sugerido es de $9.100

Vinos buenos y baratos: 7 etiquetas recomendadas

Las siguientes son etiquetas que no solo destacan por su precio menor a 5.000 pesos por botella, sino también por su excelente relación precio-calidad, lo que los convierte en opciones ideales para el día a día o para una ocasión especial:

1. Álamos Malbec - Bodega Catena Zapata

Un clásico indiscutible. El Álamos Malbec es un vino consistente y confiable, que ofrece una experiencia completa a un precio muy competitivo. Sus intensas notas a frutos rojos, como ciruela y cereza, se complementan con toques sutiles de especias y un leve ahumado de su paso por barricas. Un vino de cuerpo medio, con taninos suaves y un final prolongado que lo hace perfecto para maridar con carnes rojas y pastas.

Si bien algunas de las etiquetas de esta línea son más caras, en una de las vinerías online más conocidas del país, se vende la caja de 6 unidades a poco menos de 5.500 pesos por botella en el precio final.

2. López Malbec - Bodega López

Un vino ícono de la tradición mendocina. El López Malbec se distingue por su elegancia y equilibrio. Es un vino con un perfil clásico, con aromas a frutos rojos maduros y un toque de vainilla. Es de cuerpo medio, con taninos suaves y una acidez refrescante que lo hace ideal para acompañar comidas más ligeras. Representa la historia de una de las bodegas más emblemáticas del país a un precio inigualable.

3. San Felipe Cabernet Sauvignon - Bodega La Rural

Para quienes buscan un Cabernet Sauvignon clásico y confiable a un precio amigable, el San Felipe es la elección perfecta. Este vino, elaborado por la histórica Bodega La Rural, se ha mantenido como un referente en el segmento de vinos de valor. Irrumpe con notas a pimiento verde, menta y cedro. Estas cualidades se hacen más pronunciadas a medida que el vino envejece. En los climas más moderados, se aprecian notas a grosella negra con cerezas negras y a aceitunas negras. En climas muy calurosos, los sabores obtenidos de los climas moderados, pueden hacerse más maduros y amermelados. Es una excelente proposición para acompañar carnes rojas y quesos.

Su excelente relación precio-calidad lo convierte en una compra segura, que en algunas vinerías online llega a 4.300 pesos por botella, más el envío.

4. Finca Natalina Auténtico Torrontés - Bodega Finca Natalina

Este vino es un representante perfecto de la cepa blanca insignia de Argentina. Este Torrontés se destaca por sus notas florales y cítricas, con un frescor inconfundible. Es un vino vivaz, ideal para un aperitivo o para acompañar platos de pescado y comida asiática. Una opción refrescante y aromática que demuestra la versatilidad de los vinos blancos argentinos. Lo mejor es que se consigue en algunas de las cadenas de hipermercados más conocidas del país, a un precio inigualable de 4.800 pesos la unidad.

5. Don Valentín Lacrado - Bodegas Bianchi

El vino de mesa por excelencia. Don Valentín Lacrado es un blend de uvas que se ha ganado un lugar en la historia de las mesas argentinas. Con un precio muy accesible, es un vino versátil y fácil de beber, ideal para acompañar una gran variedad de comidas cotidianas. Con su tono granate intenso, sus aromas recuerdan a frutas rojas maduras como la cereza negra y las moras del bosque. Un clásico que nunca falla y que si bien en la mayoría de los retailers su precio suele ser más alto, al cierre de este artículo se podía adquirir en vinerías online muy reconocidas por un valor en torno a los 4.300 pesos por botella.