Bodega Gamboa vende parcelas de viñedos desde u$s10.000 en Campana y ahora se expande al mar

Un viñedo propio a solo 1 hora de CABA. Descubrí cómo Bodega Gamboa revolucionó Campana y conocé las parcelas que vende desde u$s10.000

La empresa de Eduardo Tuite planea certificar sus viñedos como orgánicos y expandir su modelo de negocios con fincas residenciales y nuevos lodges.

El nuevo predio de 36 hectáreas, ubicado cerca de la costa atlántica, integra un restaurante y busca potenciar el enoturismo junto al mar.

El emprendimiento vitivinícola fundado por Eduardo Tuite, Bodegas Gamboa, abrió una nueva etapa de crecimiento con la puesta en marcha de su segunda bodega. Después de más de una década de desarrollo en Campana, la empresa desembarcó en General Madariaga, donde acaba de finalizar un establecimiento con capacidad para elaborar hasta 50.000 litros de vino. Además, es la primera bodega en ofrecer la venta de parcelas de viñedos desde los 10.000 dólares.

El nuevo predio ocupa 36 hectáreas, fue adquirido en 2022 y está ubicado a pocos minutos de Pinamar, Cariló, Villa Gesell y Mar de las Pampas. Allí también funcionará un restaurante y será la base desde la cual la compañía buscará ampliar su presencia en la costa bonaerense, una zona que, según Tuite, reúne dos de las condiciones que siempre buscó para desarrollar una bodega: cercanía con un polo turístico y un terruño distinto a los tradicionales.

"Nuestro objetivo siempre fue desarrollar bodegas en lugares donde el turismo ya existe. En Campana apuntábamos a quienes buscaban una escapada cerca de Buenos Aires y, en este caso, la idea es acompañar el movimiento que genera la costa durante buena parte del año", explicó el empresario, en diálogo con iProfesional.

Los primeros pasos de la Bodega Gamboa

Economista de profesión y con una trayectoria vinculada al turismo, Tuite buscaba desarrollar una propuesta cerca de la ciudad, en sintonía con la histórica bodega mendocina que avanza con viñedos en la costa. La idea era que quienes no podían viajar hasta Cuyo encontraran una experiencia similar sin recorrer más de mil kilómetros, combinando vino, gastronomía y contacto con la naturaleza en un mismo lugar.

Bodega Gamboa está inspirada en las bodegas mendocinas

La búsqueda del campo llevó varios meses. Recorrió distintos establecimientos hasta encontrar un predio en Campana, lindero a la Reserva Natural Otamendi, que reunía las condiciones que buscaba. Antes de avanzar con la compra realizó estudios de suelo y clima junto a especialistas para evaluar si la zona podía sostener un viñedo de calidad.

"Había muy poca experiencia sobre el desarrollo de viñedos en esta zona y por eso decidimos trabajar primero sobre los estudios agronómicos. Queríamos comprobar que el suelo y el clima reunían las condiciones necesarias antes de plantar", recordó Tuite.

En una primera etapa compró 48 hectáreas mediante una hipoteca y, poco tiempo después, surgió la posibilidad de incorporar un campo lindero. Para avanzar con esa adquisición convocó a un grupo de inversores y constituyó un fideicomiso. Sin embargo, con el correr de los años aparecieron diferencias sobre el rumbo que debía tomar el emprendimiento. Mientras parte de los socios impulsaba un desarrollo inmobiliario tradicional, Tuite insistía en mantener el concepto original centrado en el vino y el turismo.

Tiempo después recompró las participaciones y recuperó el control del proyecto. Con nuevas adquisiciones terminó conformando las actuales 63 hectáreas de Campana, donde hoy la bodega tiene implantadas 10 hectáreas de viñedos y produce alrededor de 20.000 litros anuales.

Los vinos bonaerenses

La primera cosecha llegó en 2021, más de una década después de que Tuite comenzara a trabajar en el proyecto. Ese proceso también sirvió para validar las condiciones del viñedo y avanzar en la elaboración de las primeras etiquetas producidas íntegramente con uvas de Campana.

Un año después, el Pinot Noir obtuvo 94 puntos en la guía del crítico británico Tim Atkin, una de las publicaciones de mayor referencia para la industria vitivinícola. "El puntaje no habla solamente del trabajo del enólogo. Para hacer un buen vino primero tiene que haber una buena fruta y eso confirmó que el lugar tenía condiciones para producir vinos de calidad", señaló Tuite.

Eduardo Tuite, el emprendedor que creó Bodegas Bamboa

Actualmente, la producción se concentra en Pinot Noir, Malbec y Cabernet Franc. A esas variedades se fueron incorporando nuevas cepas, entre ellas Marselan, además de Chardonnay, Riesling y Petit Verdot, que hoy se elaboran en partidas reducidas mientras la bodega evalúa su comportamiento en la zona.

Dónde está ubicada Bodega Gamboa y cómo llegar desde Buenos Aires

Las etiquetas no se distribuyen de manera masiva en supermercados ni vinotecas, sino que se destinan principalmente al restaurante de la finca y a los propietarios de parcelas que participan del proyecto.

"Queremos que el vino esté en Gamboa. Hoy la mayor parte de la producción se consume en el restaurante o se entrega a los socios", explicó Tuite.

Casa Gamboa, el restaurante de la finca, funciona con un menú por pasos que incluye entradas para compartir, tres alternativas de plato principal y postres, acompañados por maridajes. La experiencia tiene un valor que oscila entre los $110.000 y $120.000 por persona.

"Lanzamos hace poco la tienda online pero hoy trabaja con cantidades muy limitadas", explicó el empresario.

Ahí se comercializa algunas de las etiquetas mejor calificadas de la bodega. Los vinos disponibles tienen valores de entre $60.000 y $80.000 por botella.

Cómo funciona el club de viñedos para producir tu propio vino

Uno de los desarrollos más reconocidos fue la venta de parcelas dentro del viñedo. El programa permite que particulares elaboren sus propios vinos junto al equipo de la bodega y participen de las distintas tareas que se realizan durante el año, desde la poda y la vendimia hasta el armado de blends y el diseño de las etiquetas.

Según explicó Tuite, la iniciativa surgió a partir de las consultas de quienes visitaban el establecimiento y buscaban involucrarse de una manera más activa en el proyecto. "Hay personas que quieren tener su propia etiqueta y otras que disfrutan participar de todas las actividades del viñedo", contó.

Los planes parten desde los u$s10.000 hasta los u$s13.000 y corresponden a parcelas de unas 50 plantas de vid, equivalentes a aproximadamente 400 metros cuadrados.

Actualmente, el programa reúne a propietarios de la Argentina y también de Brasil, Perú, Panamá, Francia y Estados Unidos. En esos casos, la bodega envía las botellas elaboradas con cada etiqueta una vez finalizado el proceso de producción.

De qué se trata el nuevo barrio privado de viñedos y hotel boutique en Campana

La empresa también avanza con un desarrollo de 133 fincas residenciales que comenzará a comercializarse al público general a partir de agosto.

Cada lote tendrá entre 1000 y 1100 metros cuadrados para la construcción de una vivienda y un viñedo propio de entre 400 y 500 metros cuadrados. En total, cada propietario dispondrá de una superficie cercana a los 1500 metros cuadrados y podrá participar del programa de elaboración de vinos que ya funciona en el establecimiento. Los valores partirán desde los u$s85.000.

La empresa también avanza con un desarrollo de 133 fincas en Madariaga

"A diferencia de otros desarrollos, el viñedo forma parte de la propia finca. Las vides están junto a la casa y no en otro sector del establecimiento. Quien compra también puede hacer su vino y tener su etiqueta", explicó Tuite.

El plan contempla destinar un tercio de las 63 hectáreas a viñedos, otro tercio a las fincas residenciales y el resto al desarrollo turístico. Dentro de esa última etapa se construirá un lodge de 36 habitaciones, cuya primera fase comprenderá entre 20 y 25 unidades y demandará una inversión cercana a los u$s4 millones.

La empresa prevé que las primeras habitaciones entren en funcionamiento durante el segundo semestre del próximo año. Cada una tendrá capacidad para dos personas, aunque algunas estarán comunicadas para recibir grupos familiares o parejas de amigos. El proyecto también contempla una cava privada dentro de cada habitación y una pequeña piscina.

Según estimó, la tarifa se ubicará entre los u$s200 y u$s250 por noche, con desayuno incluido.

Cómo será la expansión de Bodega Gamboa con nuevos viñedos en General Madariaga

El campo fue adquirido en 2022 y ocupa 36 hectáreas. Allí la empresa acaba de finalizar la construcción de la bodega, que tendrá capacidad para elaborar hasta 50.000 litros, y un restaurante con características similares al de Campana. La inversión destinada a la cocina y al equipamiento rondó los u$s300.000.

"Nuestro concepto es trabajar sobre terruños únicos. Primero fue Campana, después General Madariaga y seguimos buscando lugares donde el vino pueda desarrollarse junto con el turismo", sostuvo Tuite.

Además, los visitantes podrán realizar recorridos guiados por el viñedo, degustaciones y visitas de menor duración para quienes busquen conocer el establecimiento sin hacer la experiencia completa.

Durante el verano incorporaron picnics entre viñedos y, para el segundo semestre, prepara un ciclo de cine al aire libre. A eso se suman las jornadas de poda y vendimia, degustaciones, catas a ciegas y una nueva edición del Encuentro Federal de Vinos, prevista para el 24 de octubre.

Qué nuevos proyectos inmobiliarios y turísticos sumará la bodega

Gamboa trabaja en la certificación orgánica de sus viñedos y en el desarrollo de vinos de baja graduación alcohólica, con etiquetas de entre siete y nueve grados. El restaurante también incorporó un maridaje sin alcohol pensado para quienes no consumen bebidas alcohólicas o llegan manejando hasta la bodega.

En paralelo, la empresa desarrolla un viñedo urbano dentro del Hotel InterContinental de Buenos Aires, un proyecto que Tuite define como parte del concepto de "terruños únicos", con el que busca producir vino en lugares poco habituales para la actividad.

"Siempre buscamos salir de los lugares tradicionales. La idea es seguir creciendo con bodegas boutique vinculadas al turismo y desarrollar experiencias en distintos puntos del país", concluyó.