Cuánto sale el vino argentino que fue elegido el mejor del año por 80 enólogos

Es un Malbec mendocino y se impuso en un certamen que reunió a enólogos y profesionales de la industria vitivinícola. Cuál es y cuánto cuesta

Un Malbec mendocino se quedó con el primer puesto de la 12ª edición de The Winemakers, el certamen en el que enólogos y otros profesionales de la industria vitivinícola evalúan a ciegas los vinos elaborados por sus colegas. La competencia también distinguió a un Cabernet Franc de Gualtallary y a varios blends entre las etiquetas mejor calificadas.

El máximo puntaje fue para Contiempo Malbec Reserva 2021, de Contiempo Wines, bodega de Fernando Losilla. Obtuvo 93,88 puntos y recibió la medalla Doble Oro. En el segundo lugar quedó Aluvia Cabernet Franc 2023, con 93,76 puntos, mientras que el tercer puesto fue para La Isabel Estate Malbec 2023, de Huentala Wines, con 93,48 puntos.

La 12ª edición del concurso se realizó el viernes 23 de octubre. Participaron representantes de 46 bodegas y 80 técnicos de la industria, que degustaron y calificaron a ciegas 46 etiquetas, una por cada establecimiento.

Los resultados reflejan el predominio del Malbec entre los vinos destacados, aunque también sobresalen ejemplares de Cabernet Franc y distintos cortes de variedades tintas. La selección reúne etiquetas de Mendoza, Salta y otras regiones vitivinícolas, con una presencia especialmente marcada del Valle de Uco.

Cuánto sale el vino argentino que fue elegido como el mejor del 2026

Contiempo Reserva Malbec, elegido el mejor vino del año por expertos

Contiempo Malbec Reserva 2021 obtuvo 93,88 puntos en la votación, y quedó en el primer lugar apenas arriba por 0,12 puntos respecto del segundo.

Para comprar este vino premiado, en páginas especializadas se consigue a distintos precios, aunque en un rango similar:

Ronda entre los $44.900 y los $47.000.

Según detalla en su perfil de redes sociales, la bodega "Contiempo representa el aprendizaje, el camino recorrido en esta maravillosa industria, la espera… la madurez de empezar a dar los primeros pasos y entregar toda su belleza".

"Contiempo es sueño, deseo y realidad, que llega a su debido tiempo. Porque lo bueno se hace esperar", detalla.

En algunas páginas especializadas, el vino se vende a unos $44.900

En tanto, el enólogo del año fue elegido justamente Fernando Losilla, enólogo y propietario del proyecto Contiempo Wines, como Winemaker del Año. Además de la medalla Doble Oro, recibió un viaje a Francia para participar de una experiencia de capacitación y visitas técnicas.

Según se describe en sus redes, Losilla es un "Ingeniero Agrónomo y Enólogo mendocino, formado en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo".

Comenzó a desarrollarse profesionalmente en la industria vitivinícola desde el año 1998. "Hoy, cumple el sueño de su propio emprendimiento, su sello, su autoría. Trabajador dedicado y enamorado del vino y los espumosos, a los que entrega su pasión día a día", se describe.

Cómo quedó el ranking con los mejores vinos del año

En concreto, el top ten de los mejores vinos del año que eligieron más de 80 expertos, quedó de la siguiente manera:

1. Contiempo Malbec Reserva 2021 — 93,88 puntos - Bodega: Contiempo Wines - Origen: Vista Flores, Tunuyán, y Gualtallary, Tupungato, Valle de Uco, Mendoza - Varietal: Malbec - Reconocimiento: medalla Doble Oro

— 93,88 puntos - Bodega: Contiempo Wines - Origen: Vista Flores, Tunuyán, y Gualtallary, Tupungato, Valle de Uco, Mendoza - Varietal: Malbec - Reconocimiento: medalla Doble Oro 2. Aluvia Cabernet Franc 2023 — 93,76 puntos - Bodega: Doña Paula - Origen: Gualtallary, Tupungato, Valle de Uco, Mendoza - Varietal: Cabernet Franc

— 93,76 puntos - Bodega: Doña Paula - Origen: Gualtallary, Tupungato, Valle de Uco, Mendoza - Varietal: Cabernet Franc 3. La Isabel Estate Malbec 2023 — 93,48 puntos - Bodega: Huentala Wines - Origen: Alto Gualtallary, Tupungato, Valle de Uco, Mendoza - Varietal: Malbec

— 93,48 puntos - Bodega: Huentala Wines - Origen: Alto Gualtallary, Tupungato, Valle de Uco, Mendoza - Varietal: Malbec 4. Gran Reserva Malbec 2022 — 93,47 puntos - Bodega: Corazón del Sol - Origen: Los Chacayes, Valle de Uco, Mendoza - Varietal: Malbec

— 93,47 puntos - Bodega: Corazón del Sol - Origen: Los Chacayes, Valle de Uco, Mendoza - Varietal: Malbec 5. Alae 2021 — 93,38 puntos - Bodega: Las Perdices - Origen: Agrelo, Luján de Cuyo, Mendoza - Varietal: Malbec

— 93,38 puntos - Bodega: Las Perdices - Origen: Agrelo, Luján de Cuyo, Mendoza - Varietal: Malbec 6. Colombo Malbec Gualtallary 2021 — 93,21 puntos - Bodega: Colombo Estate - Origen: Gualtallary, Valle de Uco, Mendoza - Varietal: Malbec

— 93,21 puntos - Bodega: Colombo Estate - Origen: Gualtallary, Valle de Uco, Mendoza - Varietal: Malbec 7. Initium Gran Malbec 2020 — 93,12 puntos - Bodega: Moor Barrio - Origen: El Peral, Tupungato, Valle de Uco, Mendoza - Varietal: Malbec

— 93,12 puntos - Bodega: Moor Barrio - Origen: El Peral, Tupungato, Valle de Uco, Mendoza - Varietal: Malbec 8. Cab Five 2021 — 93,05 puntos - Bodega: Piattelli - Origen: Animaná y Cafayate, Salta - Composición: 61% Cabernet Sauvignon, 15% Cabernet Franc, 14% Merlot, 8% Malbec y 2% Ancellotta

— 93,05 puntos - Bodega: Piattelli - Origen: Animaná y Cafayate, Salta - Composición: 61% Cabernet Sauvignon, 15% Cabernet Franc, 14% Merlot, 8% 9. Lui 20 Aniversario Blend de Tintas 2022 — 93,03 puntos - Bodega: Bodega Lui - Origen: Gualtallary, Altamira y Los Chacayes, Valle de Uco, Mendoza - Composición: 40% Cabernet Sauvignon, 30% Cabernet Franc y 30% Malbec

— 93,03 puntos - Bodega: Bodega Lui - Origen: Gualtallary, Altamira y Los Chacayes, Valle de Uco, Mendoza - Composición: 40% Cabernet Sauvignon, 30% Cabernet Franc y 30% Malbec 10. Particular Malbec 2024 — 92,89 puntos - Bodega: Bianchi - Origen: Las Paredes, San Rafael, Mendoza - Varietal: Malbec

De acuerdo con la clasificación difundida por los organizadores, el Top 10 recibió una medalla Doble Oro para el primer puesto, cuatro medallas de Oro y cinco de Plata.

Además del podio general, el certamen entregó una mención especial Best Value a Colombo Malbec Gualtallary 2023, de Colombo Estate, en reconocimiento a su relación precio-calidad.

La edición 2026 también sumó distinciones regionales para reconocer la producción de distintas zonas vitivinícolas. En esa categoría, Particular Malbec 2024 fue elegido como representante del Oasis Sur de Mendoza; Primogénito Sangre Azul Merlot 2024, de la Patagonia, y Gran Corte 2022, de San Juan.