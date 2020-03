Ranking Forbes: estas son las mujeres más poderosas del mundo

Son líderes absolutas en la actividad que desarrollan, sea pública o privada. La historia de cada una, su rol actual y en qué se destacan

No solamente el dinero es la medida que toma en cuenta Forbes para hacer sus largos rankings mundiales, sino que el poder es un elemento clave en sus clasificaciones, y más atractivo es cuando se trata de mujeres.



En el mundo existen muchas personalidades del sexo femenino que ocupan puestos claves en la toma de decisiones, y en algunos casos, desde hace años conservan su poder.



En 2019, muchas mujeres de todo el mundo han tomado medidas, reivindicando puestos de liderazgo en el gobierno, las empresas, la filantropía y los medios de comunicación, dejando bien en claro el por qué se las considera las más poderosas.

Qué es el poder

Forbes analiza en este listado el poder, no el dinero. Y es importante diferenciarlo.

El poder designa la capacidad o la potestad para hacer algo. La palabra proviene del latín potēre, y este a su vez de posse, que significa 'ser capaz'.

En otro sentido, puede definirse como la capacidad de influir en las personas, también es la manera de cómo líderes extienden su influencia sobre los demás para el logro de sus objetivos; pero de forma más literal, el poder se puede definir como la capacidad de un individuo o grupo de individuos para modificar grupos, en la forma deseada, y de impedir que la propia conducta sea modificada en la forma en que no se desea.



La sabiduría y el poder cuando no andan juntos, producen mayores desgracias. El poder ejercido es decisión y consulta; firmeza y comprensión; capacidad y enseñanza; aprendizaje y aceptación. No es arrogancia, mandato, ineptitud. La principal finalidad del poder es privilegiar a la comunidad donde está siendo ejercido, de otra forma se pierde.



El poder en sí no es malo, el problema es que cuando se tiene en las manos y no se quiere soltar. El poder debe utilizarse para generar impacto positivo en las sociedades y el progreso.

Mujeres poderosas

Después de repasar las características que identifican a estas líderes del sexo femenino, entre las más destacadas del mundo se encuentran desde la canciller alemana Ángela Merkel, del sector público, hasta la empresaria heredera del imperio Johnson. El top ten es el siguiente:

Angela Merkel

Ángela Merkel, hace años la mujer más poderosa.

Se posiciona como la mujer más poderosa del mundo por noveno año consecutivo.

Su nombre completo es Angela Dorothea Merkel, nació en Hamburgo, el 17 de julio de 1954. Es una física y política alemana que se convirtió en la primera mujer Canciller de Alemania en 2005 y lleva 16 años en el poder.

Merkel también fue presidenta de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU por sus siglas en alemán) desde el año 2000 hasta 2018, cuando fue sucedida por Annegret Kramp-Karrenbauer.

Entre otros cargos se destaca su presidencia en el G8 y en el Consejo Europeo, al igual que Margaret Thatcher, la canciller británica, impulsora de la 'Declaración de Berlín', en la que se recuerdan los 50 años del Tratado de Roma y la institución de la Comunidad Económica Europea (CEE).



Otro de sus logros fue la apertura de las puertas en las relaciones bilaterales con Polonia, una las naciones con las que Alemania ha tenido más conflictos políticos en su historia.



Por otro lado, fue partidaria de un eje común militar en Europa para la defensa de los intereses comunes del continente.

Obra de arte en homenaje a Merkel

En un libro que se escribió sobre su vida se la llama "la física del poder", y hasta fue objeto de una obra de arte.

Christine Lagarde

Abogada, economisa y política. Lagarde, la mujer empoderada.

Es abogada, economista y política francesa, quien se ha convertido en la primera mujer en dirigir el Banco Central Europeo. Hasta el pasado 1 de noviembre, día en el que se hizo efectivo el nombramiento, Christine Lagarde fue la primera mujer en dirigir el Fondo Monetario Internacional.

Su nombre completo es Christine Madeleine Odette Lagarde y nació en París, el 1 de enero de 1956.

Lagarde ha ocupado previamente cargos en el gobierno francés: ministra de Agricultura y Pesca, ministra de Comercio y ministra de Economía, Finanzas e Industria en el gobierno de Dominique de Villepin. También fue la primera mujer ministra de Asuntos Económicos del G8.

Está considerada como una gran abogada en la defensa y competencia del trabajo que hizo historia al ser la primera mujer que presidió el bufete Baker & McKenzie.

El 16 de noviembre de 2009, The Financial Times la nombró como una de las mejores ministras de Finanzas de la eurozona.​ Ese mismo año, Forbes la catalogó como la decimoséptima mujer más poderosa del mundo, puesto en el que fue ascendiendo.

Nancy Pelosi

Política con carácter, otra dueña del poder.

Esta política estadounidense es presidenta de la Cámara de Representantes desde el pasado mes de enero, puesto que ya desempeñó entre 2007 y 2011.

De esta manera, Pelosi se ha convertido en la primera mujer en ocupar el cargo de oradora en la historia de Estados Unidos.

Su nombre completo es Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi y nació en Baltimore, Maryland, el 26 de marzo de 1940.

Pelosi ocupa el segundo lugar en la línea de sucesión presidencial, inmediatamente después del vicepresidente.

Úrsula Van Der Leyen

La primera ministra de Defensa de Alemania, una mujer con poder.

Exministra de Defensa de Alemania, Ursula Von Der Leyen es presidenta de la Comisión Europea desde el pasado mes de julio, convirtiéndose en la primera mujer que desempeña esta posición.

Su nombre completo es Ursula Gertrud von der Leyen. Nació en Bruselas, Bélgica, el 8 de octubre de 1958.

Es política y médica alemana. Desempeñó el cargo de Ministra de Defensa de Alemania desde 2013 hasta 2019. Miembro de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), fue la primera mujer en la historia alemana en ocupar el cargo de ministra de defensa y la primera mujer en ser presidenta de la Comisión Europea.

Está casada con Heiko von der Leyen, profesor de medicina, director ejecutivo de una compañía de ingeniería médica y miembro de la familia von der Leyen, una familia aristocrática de industriales de la seda. Tienen siete niños.

Mary Barra

La mujer más poderosa de la industria automotriz.

La CEO de General Motors nació en Waterford, Michigan, en 1961. En 1991 obtuvo una Maestría en Administración de Empresas de Stanford.

Toda su vida estuvo rodeada por la industria automotriz, ya que su padre trabajó para Pontiac durante casi 40 años y ella comenzó su carrera en General Motors (GM) a los 18 años. En 2008 se convirtió en la vicepresidente de Global Manufacturing Engineering y, finalmente, en 2014 alcanzó el puesto de CEO de General Motors.

Su ascenso a la presidencia de GM fue gracias a su éxito como directora general, de acuerdo a su perfil de Forbes. Con Barra, la compañía ha aumentado las ventas nacionales e internacionales e hizo avances innovadores en la producción de automóviles.

También ha invertido miles de millones en vehículos eléctricos, coches de autoconducción y un servicio de viajes compartidos llamado Maven.

Melinda Gates

Melinda Gates, la mujer más poderosa de la filantropía.

Melinda Gates mantiene su posición como la mujer más poderosa de la filantropía. Es copresidenta de la Fundación Bill y Melinda Gates, la entidad privada de beneficencia más grande del mundo con un fondo fiduciario de 40.000 millones de dólares.

La esposa del fundador de Microsoft nació en Dallas, Texas, en 1964. Se graduó de ciencias computacionales de la Universidad de Duke y empezó a trabajar como gerente de producto de Microsoft en 1987. Ahí conoció a Bill Gates, su jefe y futuro esposo, en una feria comercial de PC.

Tras el nacimiento de sus hijos comenzó a enfocarse en la filantropía, especialmente como copresidente de la Fundación.

Según datos de la fundación, han donado más de 40,200 millones de dólares en subsidios desde el año 2000. Su trabajo ha inspirado la colaboración global y la filantropía eficaz.

Abigail Johnson

La heredera del imperio Johnson, mujer con poder.

Es una empresaria e inversora estadounidense. Su nombre completo es Abigail Pierrepont "Abby" Johnson y nació en Boston, el19 de diciembre de 1961.

Desde 2014, Abigail Johnson es presidenta y CEO para Estados Unidos de Fidelity Investments (FMR). Además preside la compañía gemela Fidelity International (FIL).

Fidelity fue fundada por su abuelo Edward C. Johnson II. Su padre, Edward C. "Ned" Johnson III, preside el Grupo FMR.

En marzo de 2013, la familia Johnson poseía un 49% del total de la compañía. La riqueza de Abigail Johnson es de aproximadamente $15.900 millones, lo que la hace una de las mujeres más ricas del mundo.

Ana Patricia Botín

Poder en un banco, la cara del Santander.

La presidenta del Banco Santander nació en Santander, España, en 1960. Asistió a Brywn Mawr College y la Escuela de Negocios de Harvard.

Ana sucedió a su padre como presidente ejecutivo del Grupo Santander después que sufriera un infarto cardiaco en el 2014 y se convirtió en la cuarta generación de su familia en ostentar el título de presidente ejecutivo de Santander.

Está haciendo cambios drásticos dentro del grupo: como la remodelación de sucursales y la liberación de nuevo productos.

Su éxito, según Forbes, se atribuye en gran medida a que los bancos mejoraron a base de esquemas innovadores de cheques junto con más rápidas transferencias de dinero a base de Bitcoin.

Ginni Rometty

Ginni, una mujer con poder en el mundo

Es una empresaria estadounidense, actual presidenta y CEO de la compañía IBM.

Virginia Marie "Ginni" Rometty nació el 29 de julio de 1957. Desde el año 2012, Rometty asumió la presidencia de la compañía, convirtiéndose en la novena Consejera Delegada y en la primera mujer al frente de IBM.

Por su labor como Consejera Delegada, ha sido reconocida por medios como Bloomberg como una de las 50 personas más influyentes del mundo, así como por la revista Fortune que la ha incluido como una de "50 mujeres de negocios más poderosas" durante 10 años consecutivos.



Ginni Rometty es la actual presidenta y CEO de IBM, empresa multinacional estadounidense de tecnología y consultoría con sede en Armonk, Nueva York.

Marillyn Hewson

Hewson, una de las economistas más poderosas.

Marillyn Adams Hewson nació en Junction City, el 27 de diciembre de 1953. Es una empresaria y economista estadounidense.

Es la directora ejecutiva y presidenta de Lockheed Martin. En 2015 fue nombrada una de las mujeres más influyentes del mundo, según Forbes.

Estudió una licenciatura en administración e hizo una maestría en economía en la Universidad de Alabama, también realizó estudios en la escuela de negocios de la Universidad de Columbia.

Se unió a la empresa Lockheed Martin en el año 1983, donde ha ocupado varios puestos ejecutivos como presidenta del consejo y vicepresidenta del departamento de sistemas electrónicos.

También fue presidenta de la división de integración de sistemas, vicepresidenta ejecutiva de Lockheed Martin Aeronautics y presidenta del área de servicios de logística de la misma compañía. Fue elegida presidenta del consejo de administración en noviembre de 2012 y fue nombrada directora ejecutiva en enero de 2013.

Forma parte del consejo de administración de empresas como los Laboratorios Nacionales Sandia, desde 2010 y del conglomerado DuPont Corporation, desde 2007.