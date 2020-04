Trump suspendió aportes de EE.UU. a la OMS: qué respondieron los líderes del mundo

Los fondos estadounidenses son los más importantes que recibe la Organización Mundial de la Salud. Preocupación por la repentina medida

Los líderes del mundo alertaron este miércoles sobre el peligro que implica la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de eliminar los aportes a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en plena pandemia de coronavirus.

En una conferencia de prensa, Trump avisó el martes que había ordenado pausar los fondos que aporta a la OMS mientras se investiga la gestión "desastrosa" del organismo internacional que, según el mandatario, ayudó a "encubrir" el brote inicial en China.

Desde que se originó la pandemia, la OMS ha elogiado la gestión china de la crisis destacando la transparencia con la que actuó y ha aconsejado a otros países seguir su ejemplo.

Sin embargo, China recién aceptó una misión de la OMS para investigar la pandemia después de que el jefe del organismo, el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, se reuniera con el presidente Xi Jinping el 28 de enero pasado en Beijing.

Adhanom Ghebreyesus lamentó la decisión de Trump y dijo que espera que la falta del aporte estadounidense, el más importante que recibe el organismo, no impida la lucha global contra el Covid-19.

"Revisaremos el impacto de esta retirada en nuestra financiación y trabajaremos con otros para intentar llenar ese vacío con el fin de garantizar que el trabajo continúe sin interrupciones", afirmó el médico etíope en una conferencia de prensa.

Te puede interesar Qué es y cómo funciona la CVU, la clave para los que no tienen cuenta bancaria

La Unión Africana (UA) lamentó que Estados Unidos, el país que más aporta a la OMS, decida dejar de hacerlo en plena pandemia.

"Hoy más que nunca, el mundo depende del liderazgo de la OMS para dirigir la respuesta mundial a la pandemia de Covid-19", señaló el secretario general de la UA, Moussa Faki Mahamat, quien una semana antes había dicho que ya "habrá tiempo para pedir responsabilidades".

Asimismo, otros líderes africanos salieron en defensa de la OMS, entre ellos, los presidentes de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; Ruanda, Paul Kagame; Namibia, Hage Geingob, y Nigeria, Muhammadu Buhari, entre otros.

La presidenta de Etiopía, Sahle-Work Zewde, compatriota de Tedros, subrayó que la OMS, bajo el liderazgo de su actual director general, "está cumpliendo con su mandato en el momento en que más los necesitamos", informó la agencia de noticias EFE.

En Europa, en tanto, los Veintisiete advirtieron que no hay razón para congelar los fondos de la OMS en esta etapa crítica.

El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, dijo que la OMS se necesita ahora más que nunca y destacó que "solo uniendo fuerzas se podrá superar esta crisis que no conoce fronteras".

Por su parte, el Reino Unido aseguró que seguiría aportando fondos a la OMS debido a que el organismo tiene un rol importante que desempeñar.

"El coronavirus es un desafío global y es esencial que los países trabajen juntos para enfrentar esta amenaza compartida", subrayó un vocero del gobierno británico, en una conferencia de prensa frente a la residencia oficial de Downing Street.

El único que respaldó a Trump fue el primer ministro de Australia, Scott Morrison, quien, sin embargo, aseguró que seguirá aportando fondos a la agencia de salud de la ONU.

En declaraciones a Perth Radio 6PR, Morrison dijo que tiene algunas criticas contra la OMS y China pero no le parece momento para "arrojar al bebé agua".

Por su parte, Alemania rechazó de plano la acción de Trump.

"Culpar no ayuda. El virus no conoce fronteras. Debemos trabajar estrechamente contra el Covid-19. Fortalecer a la ONU, en particular a la OMS, es una mejor inversión, por ejemplo, para desarrollar y distribuir pruebas y vacunas", escribió en Twitter Heiko Maas, ministro de Relaciones Exteriores de Alemania.

Te puede interesar ¿Cómo hacer cubrebocas o barbijos caseros?

Los Países Bajos también respaldaron a la OMS al destacar que "no es momento de retener fondos".

"Una vez que la pandemia está bajo control, se pueden aprender lecciones. Por ahora, hay que enfocarse en superar esta crisis ", escribió en Twitter Sigrid Kaag, ministra de Comercio Exterior neerlandesa.

Beijing, en tanto, expresó su "seria preocupación" por la decisión del gobierno estadounidense de cortar los fondos.

Lo OMS no hizo declaraciones, aunque se espera que brinde una conferencia de prensa en las próximas horas.

Algunos expertos sostienen que la OMS, que declaró la pandemia el 11 de marzo -cuando el brote ya se había originado en otros continentes y ya se ajustaba a la propia definición de pandemia que usa el organismo- se demoró en alertar del peligro global.

La agencia venía insistiendo con que el virus podía ser contenido y que no era tan infeccioso como la influenza, algo que está siendo puesto en duda por expertos estadounidenses, entre ellos el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, que afirman que el Covid-19 se está propagando mucho más rápido que la gripe y subrayan que esa información ya era evidente en enero.

Por otro lado, académicos de salud global señalaron que los ataques de Trump solo pueden fortalecer la credibilidad de la agencia.