¿Cómo hacer cubrebocas o barbijos caseros?

Son un buen complemento para prevenir contagios, pero hay que saber cómo hacerlos para que sea efectivo su uso. Aquí las técnicas

La utilización del "cubrebocas" o barbijo se volvió una obligación en casi todo el país, y las instrucciones para hacerlos de forma casera y cómo utilizarlos, se convirtieron en bibliografía esencial en estos momentos de pandemia.



Sucede que, tanto la forma en que se fabrican y los materiales, como la manera en ponerlo y sacarlo de la cara, son fundamentales a la hora de medir la efectividad.



Hay varios estudios e investigaciones que hablan del tema, entre ellos de un calificado grupo de científicas y científicos del CONICET que tomaron en cuenta las indicaciones que el Ministerio de Salud de la Nación lanzó recientemente.



Por otro lado, hay una búsqueda de evidencias sobre el uso generalizado de barbijos tratando de entender qué impacto puede tener, y si bien en ningún lugar se tomó una medida única, se sabe que, entre los países que dentro de sus medidas incluyen el uso de estos protectores, en lo posible obligatorio, hay una clara disminución de la propagación del coronavirus, o se hace más lenta".



Por otro lado, es importante remarcar que un barbijo no hace inmune a que el virus ingrese al organismo. Lo que hace es reducir la emisión y la propagación al ambiente para que otros no lo capten y se infecten.

Cómo hacer cubrebocas

Antes de realizar un cubrebocas caseros, hay que conocer las condiciones indispensables que debe cumplir. Hay varios ítems a tener en cuenta. Entre ellos se encuentran:

Que ajuste adecuadamente toda la cara, pero al mismo tiempo sea cómodo. Un ajuste correcto es fundamental para que no escapen gotículas.

Debe estar asegurado con cintas que rodeen la cabeza o ganchos en las orejas y tienen que incluir varias capas de material , tres como mínimo.

Los barbijos caseros deben permitir la respiración sin restricciones y poder lavarlos y secarlos sin sufrir daños o cambios en la forma.

Técnicas de confección

Para hacer el cubrebocas se puede optar por dos modalidades: con o sin costura.

En el primer caso, se necesitan dos rectángulos de tela de 25 x 15 cms; dos piezas de 15 cms de elástico (o banditas de goma, tiras de tela, o gomitas de pelo); aguja e hilo; tijeras y máquina de coser.





Hay que cortar los dos rectángulos de 25 x 15 cms y apilarlos uno arriba del otro, luego, coserlos como si fueran una única pieza. En los laterales más largos hay que coser un dobladillo de medio centímetro, luego hacer un dobladillo de 1 cm en los laterales más cortos.

Por último, se pasa el elástico de 15 cms y ¼ cm de ancho a través del dobladillo más ancho en cada lado de la mascarilla. Estas serán los sujetadores para las orejas. Se debe tirar del elástico para que el nudo se esconda dentro del dobladillo.

El paso seguido es juntar los lados del cubrebocas y ajustar a la cara hasta que queda adecuadamente. Se debe coser de forma que quede en ese lugar firme el elástico a la tela para que no se resbale y mantenga la posición elegida.

En el caso del cobertor facial sin costura, se puede hacer con remera de algodón o bandana.

En este caso se necesita una bandana o tela de algodón cuadrada de 50 x 50 cm, filtro de café o banditas de goma o gomitas de pelo. Con una tijera y sin costuras se puede realizar como muestra el video.

Para ver el siguiente video podés activar los subtítulos en español:

Abajo a la derecha del video, clic en la "ruedita" de Configuración, "Subtitle", "Auto-traslate", "Spanish"

Telas para confeccionar los cubrebocas

Antes de poner manos a las obras, hay que asegurarse de que, las telas elegidas para hacer el barbijo, son las adecuadas.

Para ello se debe realizar una prueba de luz: hacer pasar a través de las telas una luz brillante puede ser una forma de comparar y seleccionar las mejores candidatas. También hay que saber que, telas como la friselina, pueden no desempeñarse muy bien en esta prueba.

Otro método para comprobar la efectividad es con aerosol o spray. Haciendo pasar un aerosol (pintura o desodorante) o spray en condiciones que se pueda detectar o resaltar proporción que traspasa la tela.

También se debe seleccionar la tela que retenga mejor pero que asegure una buena respirabilidad. Es importante saber que sólo una proporción baja de las partículas emitidas en estornudo o al toser pueden considerarse realmente aerosoles, estos son más frecuentes en ambientes hospitalarios. Por esto, la prueba del aerosol es una prueba muy exigente.

La prueba de agua es otro método clave. La capacidad de retener el agua es una propiedad importante. Se pueden comparar telas sencillamente colocando gotas de agua encima y viendo el tiempo que demoran en atravesar y humedecer un cartón que ponga debajo.

Entre las más recomendadas y utilizadas se encuentran aquellas de algodón, gasa, muselina, gasa + algodón, y toalla, siempre dispuestos en una o más capas.

Hay casos donde se usan remeras viejas 100% de algodón, remeras de mezcla con algodón, lino, funda de almohada, funda de almohada anti bacterial, bufanda, seda, repasador y filtro de aspiradora.

Los resultados muestran que todos los materiales lograron retener más del 49% de las partículas, y que varios materiales mostraron una eficiencia alta de retención a ambos tamaños de partículas.

En particular, la tela de remera de algodón tiene la ventaja de una mejor adaptación a la forma de la cara y mejor ajuste), el cual es un parámetro importante que influye en la eficiencia del barbijo.

Reutilizar los cubrebocas

Los cubreboca se pueden reutilizar, pero para ello, tiene que ser apta para el lavado. Sin embargo, se debe hacer cumpliendo algunos pasos, como usar agua y abundante jabón, preferentemente con temperaturas elevadas de agua. Luego, se debe dejar secar sin contacto con otros objetos.

Dado que el virus puede sobrevivir sólo unos días en las telas, es factible dejar en lugar seco durante al menos 3 días. Esto implica contar con un stock de mascarillas personales para rotar.

¿Cómo ponerse y quitarse un barbijo?

Antes de ponerse la máscara protectora, hay que lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Luego, se debe cubrir la boca y la nariz con el cubreboca y asegurarse de que no haya espacios entre la cara y la máscara.

Cómo ponerse el barbijo es clave para evitar los contagios.

Es importante evitar tocar el cubreboca mientras se usa; si se hace, hay que lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol, o con agua y jabón.

La máscara se debe cambiar tan pronto como esté húmeda (no más de 90 minutos).

Para sacarla, se debe hacer por detrás (nunca tocar la parte delantera de la mascarilla al manipularla). Si hay sospechas de contaminación, se debe tirar inmediatamente en un recipiente cerrado y lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

Funciones del barbijo casero

Un barbijo casero tiene que cumplir ciertas condiciones, sino, no será útil:

Primero, debe ser cómodo y fácil de retirar por los elásticos, para evitar tocarlo o acercar las manos a la cara.

Tiene que ajustarse bien y que permite respirar bien a la vez.

Debe ser reutilizable para asegurar la disponibilidad.

Lo importante es reducir las gotículas que se pueden expeler, más teniendo en cuenta que la infección inevitablemente va a ocurrir, y muchos serán asintomáticos. Con un tapaboca higiénico serán ‘propagadores’ más reducidos", explican los expertos.

Es importante que sean caseros para evitar el acopio de instrumentos muy necesarios para el personal de salud

Quién debe usar cubrebocas

Si todas las personas usan un elemento que cubra nariz y boca cuando están en público, se puede ayudar a disminuir el contagio.

Solo los menores de 2 años, personas con problemas respiratorios, o inconsciente, incapacitado o de algún modo incapaz de sacarse las mascarillas sin asistencia, no deben usarlas.



Además de esto, se debe mantener la distancia al menos 2 metros con otras personas. Esto es particularmente importante para personas enmarcadas en el grupo de riesgo: mayores 65, inmunocomprometidos, con afecciones respiratorias preexistentes.

Algunas personas no pueden usar barbijo , pero la mayoría si.

El uso de las mascarillas higiénicas confeccionadas con telas "no sanitarias" se recomiendan para todas las personas sin síntomas y que no están en el grupo de riesgo, en particular cuando transitan ámbitos públicos, como una estrategia de reducir el contagio del virus evitando que personas que no saben que están infectadas lo desparramen.

Los barbijos quirúrgicos o respiradores N95, deben ser exclusivamente reservados para trabajadores de la salud y otros asistentes de emergencias. Es nuestra responsabilidad protegerlos. Un médico enfermo significa menor capacidad de atención para los pacientes.