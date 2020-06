Quieren permitir reuniones con amigos y familiares: así es el proyecto para flexibilizar la cuarentena

La normativa que impulsa el oficialismo porteño plantea un límite de personas por encuentro y ciertos cuidados sanitarios. Los detalles

El bloque del oficialismo porteño presentó este viernes un proyecto en la Legislatura local en el que pide a la administración de Horacio Rodríguez Larreta que permita encuentros entre familias y amigos de hasta un máximo de cinco personas en casas particulares de la Ciudad y bajo "las precauciones correspondientes" en el contexto de la pandemia por el coronavirus.

La iniciativa fue elaborada por el legislador Guillermo Suárez, de Vamos Juntos, y busca que el Ejecutivo habilite este tipo de reuniones, sobre las que, advierte, "ya existen de hecho", en tanto que propone que sean "con todas las respectivas recomendaciones y medidas sanitarias de distanciamiento social, higiene y ventilación".

Según se sostiene en la propuesta, los encuentros podrían desarrollarse en los domicilios particulares, entre familiares y amigos, no más de cinco, quienes deberían usar el tapabocas y evitar el compartir mate, infusiones, utensilios y vajilla.

También se estipula el cumplimiento de la distancia social recomendada, el lavado de manos con agua y jabón, el uso de alcohol al 70%, la limpieza de superficies con los productos eficientes para eliminar el virus y la utilización de pañuelos descartables.

"Un punto vital y que resulta necesario hacer hincapié, es que las personas presenten cualquier sintomatología compatible con el coronavirus Covid-19 no se encuentren alcanzadas por el permiso a fin de evitar la propagación del virus", aclara.

Alerta del ministro de Salud porteño

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, manifestó este viernes que desde la Ciudad de Buenos Aires le están "eternamente agradecidos" al presidente Alberto Fernández y volvió a repetir, en relación a la pandemia de coronavirus, que "todavía lo peor está por venir".

"Nosotros sabemos que tenemos una curva epidémica en la Ciudad, sabemos que tenemos un R arriba de 1, por lo cual, como siempre digo, lo peor está por venir, todavía tenemos la montaña por delante", manifestó Quirós en conferencia de prensa.

Y agregó: "Pero ese R por arriba de 1 es de una progresión lenta y estamos intentando ir a todos los barrios porteños para intentar bajar el R por debajo del 1 y que lo que estemos viendo en los próximos días, que será un aumento de los casos, vaya a ser el pico de la curva porque los casos empiezan a bajar".

Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad , alerta que "lo peor está por venir".

En tanto, el funcionario porteño se refirió a las críticas que recibió la Ciudad en las últimas horas, entre ellas la de Alberto Fernández.

"Al presidente le estamos eternamente agradecidos, siempre nos ha acompañado y siempre nos ha ayudado", sostuvo Quirós cuando fue consultado por los dichos de Alberto Fernández, quien marcó no estar de acuerdo con algunas aperturas de la Ciudad de Buenos Aires.

Te puede interesar Un nuevo escándalo en LATAM acorrala a Piñera: le pagan u$s34 millones a sus hijos

"Nosotros de la mirada del otro siempre aprendemos; por eso, a las críticas con buenas intenciones le damos la bienvenida. No olvidemos que estamos hablando y tratando un tema nuevo para todos", explicó el funcionario porteño.

"Entiendo que cuando hace un comentario el presidente está tratando de ayudar", agregó Quirós, quien también se refirió a la frase de Alberto Fernández de retornar a la Fase 1 de la cuarentena.

"Yo creo que en todo lo que dice el presidente tiene intenciones de ayudar, de colaborar con nosotros y con el pueblo. Luego el tema de las fases son cuestiones más puntuales", subrayó.

Tanto el presidente de la Nación, como funcionarios de la provincia de Buenos Aires, criticaron las últimas decisiones de la Ciudad de Buenos Aires, que habilitó la apertura de comercios y permitió que la gente pueda hacer actividades deportivas al aire libre.

La habilitación a partir de esta semana para que los porteños puedan salir a correr se dio justo con el aumento de casos confirmados de Covid-19 en el país, algo que Quirós marcó no tiene nada que ver con las nuevas actividades autorizadas.

"No hay que confundir a la gente y querer mezclar el aumento de casos por la mala imagen que se pudo ver el lunes -la aglomeración de gente corriendo en Palermo-, eso no es hablar con claridad", expuso el ministro porteño.

Te puede interesar Cómo cubrirse en dólares con pesos con un fondo que invierte en el campo

"Si dentro de 7 o 14 días en los barrios donde se corrió hubiese aumento de contagios lo vamos a decir y lo que haya que revisarse se revisará", añadió.

"Es cierto que hubo un aumento de casos, un diez por ciento más, pero la curva de contagios se mantiene estable. Mucho del crecimiento tiene que ver con el cambio de testeos y la aplicación del plan DetectAR", completó.

Ciudad: ¿por qué volvieron los runners?

Quirós volvió a explicar por qué el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió la apertura de negocios y le dio la chance a los ciudadanos de salir a correr.

"No somos todos iguales, no todos tienen la misma tolerancia económica, social y afectiva y por eso se toman determinaciones. Esto no significa subestimar lo que sucede, al contrario, remarcamos que hay que mantener los cuidados", apuntó.

La habilitación para realizar actividad deportiva generó polémica por el gran número de personas en las calles.

"El mensaje a los que están cansados es que hay que seguir atentos y siguiendo las recomendaciones sanitarias y a los que les cuesta más le dimos una pequeña válvula de escape", completó.

Por otra parte, el ministro adelantó que los testeos del plan DetectAR continuarán desde el sábado en La Boca y luego seguirán en barrios de la sur y no en Palermo, como estaba previsto.

"Nosotros cada día miramos hacia atrás los últimos cinco días y vemos donde está la mayor actividad. En su momento detectamos que la actividad estaba en Palermo y por eso anunciamos que íbamos a ir ahí pero ahora eso cambió y por eso vamos a otros barrios", puntualizó.