Rapipago o Pago Fácil: cuándo puedo ir según mi DNI

El pago de las facturas de servicios y de algunos impuestos se puede hacer a través de diversos canales. Uno de ellos son las cadenas de cobro, como Rapipago o Pago fácil, que actualmente están funcionando de manera regular, pero con una particularidad. Los clientes deben ir en el día que tienen autorizado hacerlo por el número de terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI). De esta manera se apunta a organizar las visitas a los locales de cobro y evitar así la aglomeración de personas, en un contexto de pandemia y aislamiento obligatorio.

La pandemia de coronavirus ha traído una gran cantidad de cambios y modificaciones en la vida cotidiana de las personas, tanto en Argentina como en otros países del mundo. Todas las actividades regulares han cambiado y se han tenido que adaptar a una nueva realidad, regida por medidas gubernamentales y protocolos aprobados por especialistas. Es importante destacar que todas las medidas en cuestión apuntan a proteger a la población general, y puntualmente a quienes tienen mayor riesgo, del contagio de coronavirus.

Sin embargo, las tareas diarias que todos los hombres y mujeres realizaban antes de la pandemia y del aislamiento son las mismas que deben hacer ahora. Trabajar, hacer compras, ir al médico para controles de rutina, estudiar, entre una lista larguísima. Todas ellas son indispensables, en cada caso particular, para poder continuar con el día a día de la manera más llevadera posible.

Una de las actividades que se encuentra en una posición importante respecto de su importancia es el pago de las facturas de servicios e impuestos. En todos los hogares argentinos y del mundo se pagan impuestos y servicios, que resultan básicos para el funcionamiento de la casa. Dejar de pagar no es una opción, dado que en ese caso las empresas pueden suspender la provisión del servicio y el cliente acumularía deuda.

Las alternativas de pago son muchas. Desde medios como billeteras digitales hasta pagos telefónicos con tarjetas de crédito o débito. Cada persona podrá pagar por la vía que mejor se adapte a sus necesidades.

Sin embargo, hay un gran grupo de individuos que prefiere o necesita realizar el pago de manera presencial, a través de entidades bancarias o cadenas de pago exprés, como Rapipago o Pago Fácil, entre otras.

Es allí donde aparece la gran pregunta. En medio de la pandemia y del aislamiento, ¿se puede ir a un Rapipago? ¿Están abiertos?

Sí, se previó esta situación y desde abril todas las cadenas de cobro como Rapipago, Cobro Express o Pago Fácil, están funcionando. Cualquier persona que quiera o requiera ir a abonar sus facturas o impuestos de manera presencial puede hacerlo.

Sin embargo, debe tener en cuenta un punto fundamental: hay un cronograma basado en los números de terminación del DNI. Así como se han dispuesto cronogramas para organizar los cobros de Asignación Universal por Hijo (AUH), del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), de las jubilaciones y pensiones, entre otros beneficios pagados por el Gobierno, para concurrir a un Rapipago, por ejemplo, también hay un orden.

De este modo, se apunta a evitar la aglomeración de personas de manera descontrolada, lo cual incrementaría la circulación del virus y podría aumentar los contagios en la población.

Todos aquellos argentinos que quieran concurrir a un Rapipago, por ejemplo, para abonar sus facturas deberán seguir el siguiente cronograma. Los números de terminación del DNI son los que determinan qué día están autorizadas las cadenas de pago a cobrar los impuestos y facturas de servicios a cada individuo.

Cabe mencionar que para poder efectuar el pago de las facturas en cuestión se deberá presentar el DNI. De esta manera, los empleados de Rapipago u otras cadenas podrán verificar si los clientes cumplen o no el requisito del cronograma de atención por DNI. En caso de haber concurrido en un día distinto al correspondiente, no se podrá realizar el pago, por lo que es muy importante conocer cuál es el día que le corresponde a cada uno e ir en el día correcto.

Antes de la pandemia no existía una normativa general que estableciera cuántas facturas se pueden abonar cada vez que alguien visita un Rapipago, Pago Fácil o local de Cobro Express. Estas reglas quedaban a cargo de cada empresa, que en algunos casos ponía límites con la finalidad de agilizar la atención y cumplir con su objetivo, que es ser una cadena de cobro y atención rápidos.

No obstante, desde la puesta en funcionamiento de los locales de Rapipago, entre otros, se ha dispuesto una limitación a la cantidad de facturas de servicios que se pueden abonar por persona por vez. Así, los clientes pueden pagar hasta 8 facturas de servicios o impuestos. Una vez más, el objetivo de esta medida es que el servicio de atención se mantenga ágil, se eviten las largas filas y se prevenga, así, la aglomeración de personas.

