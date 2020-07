"Una piña en los dientes": estupor por los 4.250 casos de coronavirus en el equipo que asesora al Gobierno

Según el infectólogo que asesora al Presidente, si no se hubiera actuado en la forma en que se hizo, hoy se podría estar en los 5.500 nuevos casos por día

El infectólogo Tomás Orduna, miembro del comité de expertos que asesora al presidente Alberto Fernández en la pandemia de coronavirus, afirmó que la cifra de 4.250 nuevos infectados registrada este miércoles fue "una piña en los dientes" de cara a la próxima fase de la cuarentena que se iniciará el sábado próximo.

"Veníamos de 7, 8 días de un amesetamiento de entre 3.000, 3.500 (casos) y todos estábamos viendo que eso podía ser, de alguna manera, el estar en la cumbre, con ese número oscilante; pero eso nos demostró que un día podemos subir 700, 800 casos justo cuando hay que decidir, o está decidido, el repuje final de cómo va a ser el arranque del fin de semana", sostuvo.

El médico infectólogo del Hospital Muñiz aclaró que si bien "el pico es alto", "si no hubiésemos hecho lo que hicimos, quizás hoy estábamos en 5.500" nuevos casos por día.

En ese sentido, agregó que, en función de los datos de ayer, "tampoco se puede exagerar cuando estamos yendo casa por casa", y que, de todos modos, "la letalidad está baja".

También diferenció lo que ocurre en nuestro país con lo que pasó en España o Italia donde no se hicieron testeos masivos: "Los casos están, pero los testeos son activos, como estamos haciendo, eso no se hizo en Italia o España".

Y citó que a diferencia de esos países, la Argentina tiene los barrios vulnerables. "En el barrio 31, uno de cada dos habitantes dieron positivo de un total de 45 mil habitantes, no hay ningún modelo en el mundo que tenga esos números. Acá hemos tenido una intensidad asociada a condiciones de habitacionalidad", explicó.

Sobre cómo pueden repercutir los casos de este miércoles en las modificaciones que están evaluando para la región metropolitana el Presidente, junto con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, opinó: "Seamos muy cautos, nosotros (por los especialistas) no cambiamos una decisión hoy del Presidente, del jefe de Gobierno o el gobernador".

Y aclaró que "las decisiones están tomadas, vamos a ir para adelante, pero con cautela y con un examen semanal exhaustivo, con un análisis semana por semana".

Finalmente, precisó que el dato más crítico para rever la decisión abrir el aislamiento social preventivo y obligatorio es la ocupación de las camas de terapia intensiva: "Si hay un punto duro, es el número de terapia", aseveró.

Economía o salud: falso dilema, según Fernández

El presidente Alberto Fernández sostuvo que entiende la demanda de "los argentinos que reclaman salir, con mucha razón, y necesitan trabajar para sobrevivir" y afirmó que "el riesgo existe y nadie está a salvo" en el marco de la pandemia por coronavirus.

El Presidente afirmó que en Argentina se logró que ningún enfermo se quede sin asistencia medica

"La discusión sobre si tengo que privilegiar la economía o la salud es un falso dilema, y no hay que dudar en que lo primero que hay que hacer es privilegiar la vida", insistió el Presidente.

En ese marco, dijo que "los argentinos también se cansan de estar en su casa, y reclaman salir, muchos con mucha razón necesitan salir para llevar recursos a su hogar, pero el riesgo existe y nadie está a salvo del riesgo que se corre".

En ese sentido, reiteró la necesidad de "cuidar la salud de la gente" ya que "no hay remedio, ni vacuna, ni medicamento para curar".

Asimismo cuestionó a los que dicen que "la cuarentena supone un nivel de afectación de la libertad, ya que la libertad tiene sentido si uno está vivo, por lo tanto para cuidar la libertad, cuidar la vida, hay que privilegiar la salud".

"No se salva nadie. Es un virus que no distingue entre pobres, ricos, gobernantes y gobernados, afecta a todos, y no tiene límites porque tiene una capacidad de infección enorme", sostuvo y finalmente destacó que en Argentina se logró que "ningún enfermo se quede sin asistencia medica, ya que nunca se saturaron hospitales, y todos recibieron ayuda".