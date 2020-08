Cine en casa: estas son las mejores películas que podés disfrutar en YouTube

El cine es una gran fuente de entretenimiento, más todavía en tiempos de cuarentena, y encontrar películas en Youtube es una opción fácil y accesible

El cine es una de las fuentes de entretenimiento que muchas personas suelen elegir. Ir al cine solía ser una salida de viernes o sábado a la noche, pero desde el comienzo del aislamiento esta alternativa ha quedado en stand by. Es por eso que ver películas en Youtube es una opción a tener en cuenta para quienes quieren ver nuevos y viejos títulos y no pueden, por ahora, ir a una sala de cine.

Pero, ¿Youtube no es una plataforma para ver videos? Sí, lo es, pero desde hace un tiempo también hay películas en Youtube. Algunas de ellas son clásicos, otras son títulos más nuevos; algunas son de acceso totalmente gratuito y otras son pagas. Lo cierto es que hay cientos de películas en Youtube que los usuarios pueden elegir para ver en sus casas y atravesar el cuarto mes de cuarentena con un poco de entretenimiento y distracción.

Cómo ver películas en YouTube

La búsqueda de películas en YouTube sin descargar es un proceso sencillo. Pero es importante que sigas algunas recomendaciones para que la búsqueda sea exitosa y no perder tanto tiempo en encontrar películas en YouTube sin descargar.

El primer dato importante que se debe tener en cuenta sobre estas películas en Youtube es que son títulos de dominio público. ¿Qué significa esto? Quiere decir que no están protegidas por los derechos de autor y que pueden ser exhibidas en cualquier lugar, tanto en plataformas online como en salas de cine u otros sitios de espectáculos. Este punto es esencial para entender que estas películas en Youtube cumplen totalmente con la normativa relacionada a derechos de autor, algo que no siempre sucede con los títulos que se encuentran de manera gratuita en cientos de sitios web.

Hay cientos de películas en Youtube que los usuarios pueden ver desde cualquier dispositivo

También dependen de distribuidoras o promotoras que deciden colocar películas en sus canales, como parte de sus estrategias de mercado. La búsqueda para ver películas gratis en YouTube sin descargar debe hacerse a través de los diferentes canales.

Cómo buscar y encontrar películas en Youtube

Para encontrar películas en Youtube es necesario saber buscarlas, al igual que sucede con cualquier búsqueda que se hace en internet. La cantidad de contenido que existe en la plataforma de Google y en la web en general hace que sea necesario saber cómo buscar el contenido que se necesita.

El primer dato que se debe tener en cuenta es que, para encontrar una película en Youtube, hay que agregar "película completa" al nombre en el buscador. De esta manera, si se busca, por ejemplo, Los miserables la búsqueda se debe hacer así: "Los miserables película completa". En caso de que haya varias versiones del mismo título, para encotrar la película en Youtube, se debe colocar el año de estreno para poder hallar la versión correcta.

Otro de los datos importantes para hacer la búsqueda y encontrar el contenido adecuado es colocar, junto al nombre de la película en Youtube, el idioma en el que se busca el contenido y si tiene o no subtitulado, por ejemplo.

Con estos pequeños tips será más fácil encontrar las películas en Youtube y se podrá disfrutar de una tarde o noche de cine sin perder tiempo de manera innecesaria en la búsqueda del título que se quiere.

Las películas en Youtube se pueden ver con o sin conexión, de acuerdo al tipo de cuenta que tengan

Películas en YouTube: sección clásicos

Tal como se mencionó, muchas de las películas que se pueden encontrar en Youtube de manera gratuita son de dominio público. Es por eso que muchas de ellas son clásicos. Que estén estas películas en Youtube es una gran oportunidad para aquellas personas que siempre quisieron ver clásicos y que no habían encontrado el momento o que, todavía más frecuente, no habían podido hallar esos títulos.

Metrópolis (1927)

Metrópolis es una de las películas que hay en Youtube. Disponible de manera gratuita y abierta, se trata de un título de ciencia ficción y futurista; es uno de los grandes títulos del cine clásico y reconocido mundialmente. La obra alemana es una pionera indiscutible del cine de ciencia ficción. De hecho, a lo largo de los años ha ido ganando reconocimiento por su aporte a la industria cinematográfica.

Un perro andaluz (1929)

Entre las películas en Youtube los fanáticos de los clásicos también pueden encontrar Un perro andaluz, un título de 1929 que todavía está vigente. Un chien andalou es el título original de esta película en Youtube, que tiene como protagonista a un joven Salvador Dalí y como director, al español Luis Buñuel.

El Fantasma Invisible (1941)

El fantasma invisible es un clásico del género del terror, estrenada a mediados del siglo XX, y también está entre las películas en Youtube.

Cuenta la historia de Charles Kessler, interpretado por Bela Lugosi, un hombre que está lleno de impulsos homicidas. Su esposa, caracterizada por Betty Compson, quién lo había dejado por otro hombre, se ve involucrada en un accidente automovilístico que afecta a su cerebro y se ve atrapada en un sótano retenida por el jardinero de Kessler. Cuándo un hombre inocente está ejecutado por un asesinato que Kessler cometió en la casa, su hermano gemelo le visita e intenta resolver el misterio.

Jane Eyre (Alma Rebelde) (1944)

Esta película está en Youtube y es perfecta para los amantes del cine clásico romántico. Protagonizada por el legendario Orson Wells y Joan Fontaine, es la historia de Jane Eyre, una sencilla mujer que llega a Thornfield Hall para ejercer de institutriz. Jane nunca ha querido sucumbir al amor, sin embargo, no puede evitar enamorarse de Mr. Rochester, un hombre que le dobla la edad. Cuando él parece corresponderle, empieza a aflorar un terrible secreto que puede arruinar la felicidad de la pareja.

Es una de las películas en Youtube y se trata de una de las más famosas adaptaciones de la novela de Charlotte Brontë. El director es Robert Stevenson, quien también dirigió Mary Poppins, quien además contó con la colaboración del novelista distópico Aldous Huxley.

Las Tres Caras de Eva (1957)

Entre el largo listado de títulos, Las tres caras de Eva es una de las películas en Youtube. Estadounidense de drama y misterio, cuenta la historia de una mujer con múltiples personalidades. Uno de los datos más destacados de esta película es que le valió el premio Óscar como mejor actriz a su protagonista, Joanne Woodward.

La noche de los muertos vivientes (1968)

Este título, que está entre las películas en Youtube, es uno de los primeros que introdujo la temática zombie en el cine. Actualmente los zombies pueden parecer algo frecuente en la ficción, tanto en el cine como en las series y en la literatura, sobre todo en el rubro que se conoce como literatura juvenil. Sin embargo, hace poco más de 50 años no era un tema tan común y por eso La noche de los muertos vivientes fue un film disruptivo.

Esta pieza audiovisual, que se puede encontrar entre las películas en Yotube, se ha convertido en un lugar por donde los amantes del subgénero de películas de terror deben pasar de manera casi obligada. Quien se diga fanático de los zombies y del género de terror debe haber visto La noche de los muertos vivientes y, para quienes no lo hayan hecho, está disponible la película en Youtube.

Cabe mencionar que esta película en Youtube se puede hallar en blanco y negro, pero también en color. Asimismo, está disponible en inglés y en español, por lo que cada persona podrá elegir la modalidad que más le guste.

Los Miserables (1978)

Los miserables es una de las películas en Youtube. Se trata de un clásico basado en la famosa novela del reconocido escritor francés Víctor Hugo. Esta película está en Youtube, aunque está hecha para la televisión, y cuenta con un excelente reparto de actores y actrices, encabezado por Anthony Perkins.

Películas en Youtube, mucho más que clásicos

La lista de películas en Youtube, tal como ya se mencionó, es extensa. Se pueden encontrar títulos clásicos y hacer una maratón de clásicos de cine en casa, pero también se pueden hallar títulos más nuevos. Algunos de ellos son conocidos y otros han sido menos difundidos, pero son muchas las películas en Youtube que están disponibles al público.

También hay contenido para niños; no hay que olvidarse de que tiene una plataforma especialmente dirigida a los niños, que es Youtube Kids, algo que también comparten otras plataformas de streaming de películas.

Durante el mes de agosto YouTube va a lanzar nuevo contenido en su plataforma para niños, YouTube Kids. Hasta el 31 de agosto la plataforma para niños lanzará más de 100 películas en Youtube, en el marco de un proyecto de la plataforma "After School".

La presentación del proyecto que difundirá películas en Youtube para niños estuvo a cargo de Don Anderson, Jefe de Asociaciones Familiares y de Aprendizaje de YouTube. Anderson explicó que el servicio tiene como objetivo yudar a los padres en el contexto de cuarentena, que en muchos casos no dan abasto para poder cumplir con todas las obligaciones propias y de sus hijos.

El contenido, entre el que se encontrarán películas en Youtube, consiste en una biblioteca de títulos de alta calidad y programas especiales diseñados para entretener a los más chicos y que los padres o acompañantes también puedan disfrutar junto a ellos. Algunos ejemplos de lo que se podrá ver son Tayo the Little Bus, Baby Shark and Pinkfong, The Wiggles, Masha And The Bear y Oggy & the Cockroaches and Paddington.

Uno de los títulos que compone esta lista de películas en Youtube es Hair Love, ganador del premio al mejor cortometraje de animación en los premios Oscar. En algunos casos es difícil encontrar los títulos que han sido premiados por la Academia, pero en este caso estará dentro de las películas en Youtube para que los más chicos puedan acceder a él, así como a otros títulos.

Es importante tener en cuenta que en esta nueva sección también habrá contenido con una tendencia hacia lo educativo. En este sentido habrá programas como Sesame Street’s Elmo’s World News, una programación que ha trascendido generaciones y muchos niños la han consumido desde pequeños.

Cada semana YouTube Kids añadirá contenido nuevo. Concretamente la plataforma se actualizará todos los lunes para que los niños puedan ver el nuevo contenido durante la semana. Este se podrá encontrar en la categoría "Espectáculos" de la plataforma YouTube Kids desde el lunes 3 de agosto y hasta el 31 del mismo mes.

Cómo ver películas en YouTube Premium

YouTube tiene, al igual que otras plataformas o aplicaciones de uso gratuito, una versión Premium. Para acceder a esta posibilidad los usuarios deben pagar US$12 por mes. De esa manera podrán obtener una gran cantidad de beneficios, entre los que se destacan no tener publicidad en los videos y poder descargar algunos contenidos para ver sin conexión, una opción que también tiene Netflix o Spotify, entre otras.

No todos los videos ni las películas en Youtube son pasibles de ser descargados. Aquellos que lo son se pueden identificar con un ícono rojo con una flecha que apunta hacia abajo -similar a la que se ve en Netflix-. Si el video o la película en Youtube se quiere descargar se debe hacer clic para comenzar la descarga y se debe seleccionar la calidad de video que se prefiere (desde baja resolución, en 144p, hasta alta resolución, 720p).

Cuando termina la descarga del video o de la película en Youtube el ícono pasa de ser rojo a ser azul, lo cual indica que el proceso ha finalizado y el contenido está listo para verlo sin conexión a internet.

Además de ver sus videos o películas en Youtube en el momento en que los descargan, los usuarios también pueden volver a ellos cuando quieran. Para acceder a los videos guardados, debe ir a la pestaña Library (Biblioteca) y seleccionar Downloads (Descargas). Todos los programas originales de YouTube están disponibles para descarga, así como algunos canales de YouTube.

