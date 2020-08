Se puso mal el barbijo y le impidieron entrar a Farmacity: las redes la castigaron con memes

Una abogada denunció en las redes sociales que no la dejaron entrar a una farmacia. Pero no sabía usar el barbijo y motivó memes

La utilización del barbijo o tapabocas se ha convertido en parte de la nueva normalidad de los argentinos. Sin embargo, pese al muy prolongado tiempo de cuarentena, todavía hay individuos que no comprenden su correcto uso.

De hecho, el modo de usar el barbijo generó una insólita polémica en las redes sociales. En el centro de la situación se encuentra la abogada Victoria Villarruel, quien subió un hilo de Twitter con su experiencia y le llovieron las críticas.

"Fui a comprar en Farmacity con el tapabocas y al hacer la cola un vigilador pretendió que me lo suba tapando la nariz también. La encargada, cual comisario de la KGB, pretendió obligarme. No compré nada y me fui a otra farmacia donde además me salió $250 menos lo que había elegido", contó Victoria Villarruel en su cuenta de Twitter.

Fui a comprar en #Farmacity con el tapabocas y al hacer la cola 1 vigilador pretendió q me lo suba tapando la nariz también. La encargada cual comisario de la KGB pretendió obligarme. No compré nada y me fui a otra farmacia donde además me salió $250 menos lo q había elegido — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) August 4, 2020

Enojo, barbijos que no tapan y "comisarios de la KGB" en la pandemia.

Quejas contra políticos, cuarentena y vacunas

Y se quejó: "No basta con que nos tengan encerrados Fernández, Larreta y Kicillof 150 días, mientras aterrorizan con el covid, sino que además lograron que salga a la luz el gen buchón y delator, porque gente en la calle se siente con derecho a decir algo a los demás por el barbijo".

"Por supuesto, Farmacity, te compro más. Porque nadie te delegó función alguna. Sos un comercio como tantos y si la experiencia de comprar con ustedes es desagradable y desubicada, prefiero elegir otros comercios donde se atienda bien al cliente", agregó en sus publicaciones Villaroel, quien se encuentra al frente del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv).

Y si estoy inmunizada? Xq tengo q salir como Robocop? — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) August 4, 2020

"En vez que nos inmunicemos, este gobierno de cuarta, y me refiero a los 3 desgraciados que nos obligan, prefieren que estemos en casa, aterrorizados, mientras ellos se pasan la Constitución por el traste y nos obligarán en el futuro a una vacuna de dudoso contenido", agregó en otro mensaje.

"Dudoso contenido": Villaruel, también contra la vacuna del coronavirus.

El uso del tapabocas es obligatorio para circular y permanecer en espacios públicos en el AMBA. Y su uso requiere algunos cuidados: antes de colocárselo, el usuario debe lavarse las manos con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol. Luego, cubrirse la boca y la nariz con la tela y asegurarse de que no haya espacios entre la cara y la máscara.

Los memes no tardaron en aparecer

La actitud de la abogada generó polémica y repudio en las redes sociales, Farmacity se convirtió en tendencia y hasta varios usuarios se encargaron de hacer memes sobre el episodio y su accionar.

Te mandó todo el amor que se pueda......mientras nosotras trabajamos asi...Recuperate prontito!!!! pic.twitter.com/fUfZLAWuWh — Just....Jua!!!! (@any25378) August 5, 2020

Victoria Villaruel entrando a Farmacity: pic.twitter.com/VEMniGoN3z — Esteban Fulanito ???????? (@EstebanFulanito) August 5, 2020

150 días de cuarentena y vicky seguía sin saber usar el barbijo adecuadamente pic.twitter.com/6EpNmcEgjA — $$$ (@fraanborghetti) August 4, 2020

Si si... ya te vimos.. muy bonito pic.twitter.com/K4JjwgfyY2 — JuliFa ⋆ (@JuliFranchinoA) August 5, 2020

Tapate la nariiizzzzzzz pic.twitter.com/0pLw1DVdDk — Ema Baez (@eemabaez) August 4, 2020

