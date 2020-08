Preocupante advertencia de Kreplak: "Van a empezar a faltar camas en pocos días"

"Es casi un razonamiento lógico inevitable que hay que cerrar más" la circulación, aseguró el viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, advirtió hoy que "van a empezar a faltar camas en pocos días" en el Conurbano, ante lo cual "es casi un razonamiento lógico inevitable que hay que cerrar más" la circulación.

"No cambia la perspectiva. hace mucho tiempo que venimos logrando que la velocidad de ascenso de los casos no sea lo vertiginosa que fue en otros países, con grandes picos; pero no logramos que deje de subir", sostuvo el funcionario provincial.

En declaraciones radiales, el número dos de la cartera sanitaria bonaerense destacó que el coronavirus "ya está distribuida comunitariamente en todo el AMBA".

"Estamos en un momento en el que en el AMBA hay muy poca disponibilidad de camas. Tenemos que intentar reducir la vinculación de las personas y gestionar lo mejor posible el sistema de salud para dar la mejor respuesta que se pueda, porque estamos en una situación en la que van a empezar a faltar camas en pocos días", subrayó Kreplak. Y añadió: "El problema es la perspectiva, porque todos los días tenemos más ingresos que egresos".

Al ser consultado sobre cómo considera que debe continuar la estrategia epidemiológica una vez que concluya la vigente fase del aislamiento, el viceministro de Salud bonaerense manifestó: "Es casi un razonamiento lógico inevitable que tenemos que cerrar más, desde el punto de vista sanitario".

De todos modos, aclaró que la decisión que tomarán la semana próxima el presidente Alberto Fernández, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no sólo tendrá en cuenta la cuestión sanitaria, sino también aspectos sociales, económicos y productivos.

¿Puede colapsar el sistema sanitario?

Gollan pone en duda la temporada de verano en la Costa

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, puso en duda que la temporada de verano 2021 se desarrolle con normalidad en los centros turísticos de la provincia. Al respecto fue categórico: "es inimaginable que si no tenemos vacuna vayan cientos de miles a la Costa".

"¿Qué va a pasar con la temporada de verano? Es inimaginable que si no tenemos vacuna vayan cientos de miles de porteños y bonaerenses del conurbano a la Costa. Llevarían la enfermedad en forma masiva", dijo Gollan.

En diálogo con AM 1440 y el medio Diputados Bonaerenses, el funcionario provincial destacó la necesidad de "ir pensando día a día qué es lo que vamos haciendo, generando estrategias, corrigiendo errores, abriendo actividades y volviendo a cerrar si la cosa se desmadra".

El jueves, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó 147 muertos y 7.513 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Se trata del día con más contagios, superando el récord de ayer de 7.147.​

Desde el inicio de la pandemia, en el país se contabilizan 4.251 víctimas fatales y 228.195 positivos, de los cuales 116.695 son de pacientes que están cursando la enfermedad en este momento.

"En la Provincia de Buenos Aires estamos en etapa de crecimiento (de casos), que cuando empiece a bajar en forma sostenida no será un pico agudo, sino que se distribuyó en el tiempo. Todavía tenemos una buena cantidad de camas de terapia intensiva. Pero se ha duplicado la demanda de camas rápidamente y eso es preocupante", dijo Gollan.

Continuó: "Gran parte de todos los contagios de los focos en el Interior son amigos que se juntaron a pescar, a hacer un baby shower, a jugar al fútbol o a hacer un asadito; generalmente es alguien que llega del AMBA contagiado -a veces en forma asintomática- y participa de una reunión social".

La réplica del intendente de Pinamar al ministro

Luego de conocerse los dichos de Gollan, Martín Yeza -intendente de Pinamar quien hace días dio positivo por Covid-19- publicó en sus redes sociales una respuesta al respecto.

"Entiendo la posición del Ministro Gollán respecto al turismo, pero es una posición. No quiero polemizar nada porque entiendo que no es ni debe ser su prioridad el turismo, nosotros trabajamos con los Ministros Augusto Costa y Matías Lammens para tener temporada", remarcó Yeza.

Entiendo la posición del Ministro Gollán respecto al turismo, pero es una posición. No quiero polemizar nada porque entiendo que no es ni debe ser su prioridad el turismo, nosotros trabajamos con los Ministros @CostaAugusto9 y @MatiasLammens para tener temporada. — Martín Yeza (@martinyeza) August 6, 2020

