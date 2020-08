Rating: Jesús sigue con su milagro cotidiano de ganarle al Cantando 2020

Luego de que Jesús sorprendiera al quedar tercero entre los programas más visto del miércoles cuando siempre estuvo en el tope del podio, todas las miradas estaban puestas en la competencia directa con el Cantando 2020 en el prime time del rating de la TV abierta porteña.

En una noche cuando comenzó la sentencia en el ciclo musical de eltrece, se presentaron antes en la pista para cerrar la rueda de temas libres Cande Molfese y Florencia Torrente. A diferencia de la mayoría, las dos parejas brillaron con sus performances.

Nuevamente la novela bíblica se consagró como lo más visto de la noche con una marca máxima de 13,8, mientras que el certamen de canto de eltrece llegó a tocar 9,5. Luego frente a Educando a Nina, lideró con pico de 9,2 frente a los 8,7 de la ficción de Telefe.

Cantando 2020: un candidato a copar el rating con problemas técnicos

La velada del jueves del Cantando 2020 comenzó con un número que ya se había anunciado otras noches, pero que por cuestiones de tiempo debió ser aplazado. La actriz Flor Torrente se presentó junto a su compañero Michel Hersch, y ambos interpretaron "Dos días en la vida".

Sin mucho prólogo y luego de un diálogo muy breve con Laurita Fernández y Ángel de Brito, Flor presentó la canción y se encontró luego con los elogios del jurado. Nacha Guevara los felicitó por el look y les dijo: "Ustedes cuidan eso. Porque eso determina la conducta. Hay actores que no encuentran los personajes hasta que no tienen los zapatos adecuados. Me gusta que se caracterizan de acuerdo a lo que van a hacer, pero tuve dificultades para escucharlos, la pista estaba muy fuerte. La segunda mitad fue mejor que la primera, entraron medio achicaditos y después agarraron más velocidad. Bien, me gustó más la presentación anterior igual" (7).

Karina "La Princesita" Tejeda confesó que le pareció mejor esta segunda vuelta de Flor: "Me gustó escucharlos y verlos también, Vocalmente estuvo súper correcto, me gustó" (8). En su turno, Pepe Cibrián Campoy solo comentó: "Increíble. Me pareció que no entendí nada de lo que dijeron, parecía que hablaban en ruso. Hay un problema de dicción, no entendí nada. Pero hubo mucha alegría, mucha personalidad, son guapísimos" (voto secreto).

En último lugar, Moria Casán aseguró que vio mucha garra, y le expresó a Flor: "Tuviste un desafine, una cosa rara que me desarmonizó un poquito, pero me gustó cómo conectabas con él. No entendí mucho la dicción, pero me gustó mucho más que la otra vez, tienen un look moderno, ustedes son modernos" (7).

Cantando 2020: Moria Casán pide que se ponga "más picante" para subir en el rating

Al momento de recibir a Cande Molfese, Laurita Fernández y Ángel de Brito recordaron que ella había tenido algunos comentarios muy ácidos en Twitter, en los que se quejaba de la eliminación de Melina Lezcano. Y de esa manera le dieron pie a Cande Molfese, acompañada del actor Federico Salles.

"Desde casa es muy fácil", reconoció ella, que confesó que se animó a opinar en contra del jurado cuando su amiga, la cantante de Agapornis, quedó afuera del certamen. Y dicho eso, la dupla se entregó al tema "No me ames".

Al momento de la puntuación, Nacha Guevara elogió a Fede por su voz, pero le aconsejó "seguir conectado" cuando su compañera esté cantando: "Pero vocalmente me encantó. Cuando las cosas están bien hechas, se llevan muy bien, están muy en sincro los dos, me encantó" (9).

En segundo lugar, Karina "La Princesita" Tejeda consideró que la pareja se complementa muy bien en el canto y los felicitó (8).

En su turno, Pepe Cibrián Campoy solo tuvo elogios para con los participantes: "Me pareció un show increíblemente fantástico, Fede y Cande me parecieron gloriosos, lo disfruté muchísimo. No tengo mucho que criticar" (voto secreto).

Por último, Moria Casán consideró que "aparecieron dos chicos de fiesta glamorosos, brillantes. Tuvieron un propósito en la entrada, y eso les dio una firmeza y empieza a darle una identidad a la pareja. Pero les falta el condimento de ponerle un poco de pimienta. Cande, vos sos muy picante, pero te falta sacar la perra, la gata. Vos Salles sos un artista inmenso, sacate el cliché del actor, sé vos. Si le agregan la pasión, yo te aseguro que son una bomba" (7).

