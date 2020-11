¿Jugaste al Mario Bros? Conocé la historia de uno de los juegos más conocidos de todos los tiempos

El juego Super Mario Bros tuvo su lanzamiento el 13 de septiembre del año 1985 y su desarrollo estuvo en manos de la compañía Nintendo

El jueguito del hombre chiquito, de bigotes, vestido de rojo que usa una boina y salta siempre. ¿Lo ubicás? El Super Mario Bros cumplió hace muy poco 35 años desde el día de su lanzamiento, que fue el 13 de septiembre del año 1985. Desarrollado por la compañía Nintendo para la consola Nintendo Entertainment System (NES), el Super Mario Bros ya ha atravesado a varias generaciones y continúa con su éxito sin parar.

El juego Super Mario Bros describe las aventuras de los hermanos Mario y Luigi, personajes que ya habían protagonizado el arcade Mario Bros. lanzado en el año 1983.

En el desarrollo del Super Mario Bros para la consola Nintendo el objetivo es que ambos hermanos, Mario y Luigi, rescaten a la Princesa Peach del Reino Champignon. La bella princesa fue secuestrada por el rey de los Koopas, conocido como Bowser, quien cierra la lista de los personajes clave del Super Mario Bros.

A través de ocho diferentes mundos que se suceden en el Super Mario Bros a medida que se pasa de nivel, los jugadores pueden controlar a alguno de los dos hermanos y guiarlo para que cumpla con su misión. Deben enfrentarse finalmente tras los niveles correspondientes de cada mundo a los monstruos de cada castillo para rescatar a la Princesa Peach.

Super Mario Bros. fue el juego que popularizó al personaje de Mario,​ y llegó a convertirlo en el ícono principal de la empresa Nintendo. Además, se constituyó como uno de los personajes más conocidos de los videojuegos, al igual que sucedió con su hermano menor Luigi.

Además, el Super Mario Bros presentó por primera vez a la Princesa Peach Toadstool, Toad, Bowser, entre otros personajes que aparecen a lo largo del juego y a medida que uno de los hermanos trata de cumplir con su misión. Este juego es considerado el primer videojuego de plataformas de desplazamiento lateral de Nintendo y se ha convertido en un hito debido a la trascendencia de su diseño y papel en la industria de los videojuegos.

El lanzamiento del Super Mario Bros fue el primer gran récord de ventas posterior a la crisis de la industria de los videojuegos que tuvo lugar en el año 1983. En aquel momento el Super Mario Bros alcanzó más de 10 millones de cartuchos vendidos. Fue por eso que logró, además de hacer famoso a Mario como personaje, popularizar aún más la consola NES, desarrollada por la compañía Nintendo. En 1999 el Super Mario Bros obtuvo un reconocimiento como uno de los videojuegos más vendidos de todos los tiempos.

Al igual que otros juegos, el Mario Bros primero apareció como arcade

Debido a la popularidad de Mario como personaje y del Super Mario Bros como juego, el protagonista se encuentra también en otros videojuegos. Uno de ellos es el original Donkey Kong y y el otro es Super Smash Bros.

Tras el éxito comercial del Super Mario Bros, tuvo una secuela directa, conocida afuera de Japón como Super Mario Bros.: The Lost Levels, ya que en occidente se comercializó como la secuela directa una variación de otro juego en el que había participado Miyamoto, Yume Koujou Doki Doki Panic!. El Super Mario Bros tuvo también una variedad de versiones alternativas, como All Night Nippon Super Mario Bros., así como adaptaciones a arcade, películas y series de televisión.

El 13 de septiembre del año 2010 se conmemoró el 25º aniversario del juego Super Mario Bros desde su salida para la Famicom en Japón, así como el 25° aniversario de la franquicia. Poco después, en noviembre de 2010 la ciudad española de Zaragoza dedicó una avenida al famoso fontanero que vestirá por siempre una camisa roja, su clásico bigote y boina.

La idea que impulsó el Super Mario Bros

Shigeru Miyamoto, su creador, contó un detalle muy peculiar acerca de cómo pensó la idea para desarrollar el Super Mario Bros. El japonés contó en una entrevista que todo surgió en diversos viajes en tren que él hacía por su país. Según relató, cuando viajaba en un tren le gustaba mirar por la ventana, y siempre se imaginaba que estaba allí saltando afuera a través del paisaje.​

Shigeru Miyamoto, el creador de Super Mario Bros

Los personajes del Super Mario Bros

Los personajes del juego Super Mario Bros son muchos, pero hay algunos que son los principales, dado que aparecen en diversos momentos del juego.

Mario y Luigi, protagonistas del Super Mario Bros

Mario

En Donkey Kong, un juego que salió en el año 1981, su participación fue bajo el nombre de Jumpman,​ cuya misión era rescatar a Pauline, una dama que estaba en apuros `porque había sido secuestrada por un simio llamado Donkey Kong.

Dos años después, Mario apareció nuevamente en otro juego arcade, pero ya no estaba solo ni tampoco era una participación especial en un juego de otros protagonistas. En 1983 llegó acompañado por su hermano Luigi a su propio juego arcade, justamente llamado Mario Bros., el cual fue realizado a modo de spin-off de Jumpman, tras su corta participación donde era un fontanero. Para esa nueva adaptación, Mario debía exterminar diversas plagas que salían por tuberías.​ Su nuevo nombre fue inspirado por el del entonces propietario de las oficinas de la compañía, quien se llamaba Mario Segale.​ De acuerdo al equipo diseñador de Nintendo, Segale y Jumpman tenían características físicas muy similares entre sí, por lo que fue a partir de entonces que reemplazaron el anterior nombre -Jumpman-, por el de Mario, que dos años después sería Super Mario Bros.

Ante la tecnología en desarrollo con la que contaban durante esa generación, los diseñadores de Mario Bros no podían animarlo perfectamente en cada uno de sus movimientos, lo cual llevó a que en ocasiones cometieran errores no intencionados como hacer desaparecer alguna de las extremidades del personaje. Debido a ello, optaron por agregarle ciertos detalles para solucionar dichos problemas técnicos.​ Fue entonces que Mario comenzó a contar con camisa interior, guantes, sombrero y bigote de colores sólidos. Todod esos elementos luego figurarían en las siguientes adaptaciones del juego para brindarle un toque distintivo y peculiar al personaje de Super Mario Bros.

Debido a ello, cuando se oye hablar de Super Mario Bros, comúnmente se relaciona con el fontanero con bigote, que viste camisa roja, pantalones azules con tirantes y realiza saltos descomunales.

Cuando logra agarrar un champignon se transforma en Super Mario, que se manifiesta a través del aumento de tamaño. En cambio, cuando toma una flor de fuego se transforma en Fire Mario, es decir que adquiere la capacidad de lanzar bolas de fuego. Por último, cuando toma una estrella se vuelve invencible ante los ataques, pero solo por un tiempo limitado del juego Super Mario Bros.

La evolución del personajes de Mario a lo largo del Super Mario Bros y sus cambios

Luigi

Luigi, al igual que su hermano Mario que le dio nombre al Super Mario Bros, se encarga de rescatar a la Princesa. En este caso, aparece como segundo personaje, seleccionable para el segundo mando. Luigi posee habilidades similares a las de Mario, pero se diferencia en el color de su traje. El sombrero y la camisa interior es verde en lugar de rojo, como el del protagonista de Super Mario Bros. Cabe mencionar que cuando Luigi adquiere una flor su traje es igual que el de Fire Mario, pero cambiando también aquí el rojo cambia por el verde, característico del hermano de Mario.

Mario y Luigi, protagonistas del Super Mario Bros

Princesa Peach

La Princesa Peach, llamada Peach en Japón, es un personaje que vive en un gran castillo rodeada de sus fieles sirvientes Toad. Para su desgracia y para desencadenar el problema del juego Super Mario Bros, la Princesa es secuestrada por Bowser. Es por eso que solicita la ayuda de Mario para que la rescate de su enemigo.

La Princesa, cuyo rescate es el objeto del juego Super Mario Bros, solo aparece al final, tras que Mario pudo derrotar a Bowser. La Princesa es un personaje que viste un vestido rosa y una corona sobre su cabello pelirrojo, que en versiones posteriores se modificó y pasó a ser rubio.

Bowser, Rey de los Koopas

Bowser, el Rey de los Koopa es el archienemigo de la serie y del juego Super Mario Bros. Se trata de una tortuga antropomorfa más grande que un humano, quien invade el Reino Champignon para apoderarse de él.

En el juego Super Mario Bros, el Rey Koopa aparece al final del cuarto nivel de cada mundo del juego. En estas áreas, Mario o Luigi deben tomar un hacha situada detrás del Rey Koopa, con la cual cortan el puente enviándolo a la lava; o lanzarle varias bolas de fuego (si Bowser muere por las bolas de fuego, al momento de tomar el hacha, éste ya no cortará el puente, debido a que Bowser ya murió por las bolas de fuego).

En los 7 primeros encuentros el ataque por bolas de fuego —otro modo de vencerlo— convertía al Rey Koopa en un enemigo menor, y se daría a entender que el Bowser original era el del octavo mundo y los otros siete, solo súbditos disfrazados (el primero es un Goomba disfrazado que lanza fuego, el segundo es un Green Koopa Troopa que lanza fuego, el tercero es un Buzzy Beettle que lanza fuego, el cuarto es un Spiny que lanza fuego, el quinto es un Lakitu que lanza fuego, el sexto es un Blooper que lanza fuego y martillos, y el séptimo es un Hammer Bros que lanza fuego y martillos.

Cómo jugar al Super Mario Bros sin consola

Tal como se mencionó al principio, el Super Mario Bros fue diseñado para jugar en una consola que salió a la venta en los años '80. Desde entonces aparecieron muchas actualizaciones del juego Super Mario Bros, que incluso llegan hasta el día de hoy.

De todos modos, hay una posibilidad de jugarlo sin consola, que se puede hacer online desde la computadora que está en casa. La web para jugar el Super Mario Bros se llama Super Mario emulator, y allí se puede jugar de manera gratuita todo el tiempo que quiera.

Además, hay otros sitios donde se puede encontrar el Super Mario Bros para jugar de manera gratuita desde casa. De hecho, en muchos de ellos se modifica la versión, de modo que los usuarios pueden elegir a qué versión tienen ganas de volver y de recordar y jugar online.

Mario Bros

Cómo se gana al Super Mario Bros

Cuando llega al nivel 8-4, Mario se encuentra dentro de un castillo, como los primeros juegos, en forma de laberinto. Al pasar dicho laberinto, se encuentra nuevamente con Rey Koopa, que le lanza bolas de fuego y martillos.

De manera similar a las anteriores, hay dos formas de vencerlo. Luego de derrotarlo, Mario avanza hacia el lugar en donde en las fases anteriores se encontraba con Toad, aunque esta vez aparece la Princesa Peach que le dice "Thank you Mario [o Luigi]! Your quest is over. We present you a new quest. Push button B to select a world". Esto significa:"¡Gracias Mario [o Luigi]! Tu búsqueda ha terminado. Te presentamos una nueva búsqueda. Presiona B para seleccionar un mundo".

Tras ganar el juego Super Mario Bros, el jugador tiene la opción de reiniciarlo, pero en un modo más difícil, donde todos los Goombas son reemplazados por Buzzy Beetles (que son como los Koopa Troopa pero que no pueden ser derrotados con bolas de fuego) y todos los enemigos aumentan su velocidad. Además, los elevadores se reducen de tamaño. Hay también un número creciente de peligros en los mundos. Por ejemplo, en el mundo 1-3 aparecen las balas de cañón que vuelan a través de la pantalla, las cuales normalmente no aparecen hasta más adelante, como en el mundo 5-3.