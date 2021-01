Dónde ver películas gratis online y sin descargarlas: los mejores sitios

En qué páginas web podés ver películas gratis online sin tener que dar tus datos, suscribirte, descargar nada ni esperar que se complete el "download"

Hoy en día la mayoría de las personas está suscripta a algún tipo de servicio de streaming de películas y series. Sin embargo, puede incluso acceder a más contenido y ver películas gratis online.

Nunca es suficiente, sobre todo para quienes gustan de hacer largas maratones de films y series. Por eso siempre están a la búsqueda de páginas web y alternativas para ver películas gratis online.

Sin descargas, más fácil, cómodo y rápido

En Internet se puede encontrar casi cualquier película, serie o programa de televisión. Algunos contenidos están disponibles en plataformas pagas como Netflix, Cablevisión Flow o Amazon Prime, pero también hay otros sitios que ofrecen la posibilidad de ver películas gratis online.

Entre esos portales, los más exitosos son aquellos que permiten que los usuarios puedan ver películas gratis online sin tener que hacer descargas de ningún tipo ni saber manejar torrents, por ejemplo, para disfrutar del contenido.

Las personas buscan sobre todo ver películas gratis online y sin descargas no solo por el espacio que los films o series ocupan en sus dispositivos sino también porque quieren ver el contenido en el momento y no tener que aguardar a que se complete el "download".

Las opciones para ver películas gratis online son prácticamente infinitas. Todos los días aparecen nuevas páginas en donde podés hacerlo, además de páginas espejo (mirrors) de las más consagradas como Cuevana o Gnula.

En el siguiente artículo te contamos distintas formas y en qué páginas recomendadas te conviene ver películas gratis online.

Sitios para ver películas gratis online

Los mejores sitios web para ver películas gratis online

Si te gusta el cine o te divertís viendo contenido audiovisual, lo más probable es que ya hayas probado y tengas algunas páginas web o sitios donde ver películas gratis online.

Claro que hay muchas páginas así, pero no son tantas las que permiten ver películas gratis online sin tener que descargar nada o utilizar algún programa de torrents.

Otros portales para ver películas gratis online no requieren descargas externas pero piden a los usuarios registrarse para acceder al contenido y brindar así sus datos.

Entre los sitios web para ver películas gratis online sin descargas ni programas complicados, podemos recomendar los siguientes:

HD Full

HD Full es una de las webs más recomendables para ver películas gratis online en español sin necesidad de registrarse. Apenas se ingresa se puede filtrar por género, año de estreno y país, y en base a los resultados arrojados, elegir qué película se quiere ver.

Pluto.tv

Pluto.tv es una plataforma de streaming que pertenece a la compañía norteamericana Viacom y desde hace tiempo que ofrece un servicio particular en Latinoamérica. El uso de la plataforma es gratuito desde cualquier dispositivo, sin necesidad de abrir ninguna cuenta o contar con algún tipo de suscripción. Se financia con avisos publicitarios cortos que aparecen en medio de las transmisiones.

Esta plataforma tiene también series y permite ver películas online gratis pero en español. Y además de contenido "on demand", Pluto.TV cuenta con varios canales que muestran 24 horas al día contenido de películas de distintos géneros, series, programas de TV –incluyendo algunos de la señal argentina TELEFE, también propiedad de Viacom-, series animadas y más entre los cuales podés navegar y elegir tal como lo hacías con la TV abierta o el cable.

IMDb TV

IMDb TV es propiedad de Amazon y antes era conocida como Freedive. Ofrece series de TV y películas gratis con publicidad. En febrero de 2020, el servicio adquirió los derechos de más de 20 series propiedad de Disney, incluidas Lost, Desperate Housewives, Malcolm in the Middle y My So-Called Life.

Cuevana es uno de los portales más reconocidos para ver películas gratis online sin descargas

Cuevana3.com.ar

Cuevana3.com.ar es una web para ver películas gratis online que lleva tiempo funcionando, por lo que es todo un clásico. Ofrece una gran cantidad de contenido en el que no solo es posible visualizar largometrajes, sino también series y novelas.

GoMovies

GoMovies ofrece un amplio catálogo de series y películas, muchas de ellas en calidad HD.

PelisGratis.live

PelisGratis.live es una buena opción para ver películas gratis online a partir de un sistema de búsqueda y filtrado en español

Gnula

Gnula es una de las mejores webs para ver películas gratis online. Sus películas están en calidad HD, y es posible verlas en varios idiomas; muchas veces en castellano y otras veces con el subtitulado en español. No es necesario registrarse ni descargar nada, pero este portal es reconocido por su excesiva cantidad de publicidad.

Miradetodo.net

Miradetodo.net es una de las mejores webs para ver películas gratis online y es libre de spam. En esta página es posible encontrar gran variedad de títulos actuales.

Repelis.tv

Repelis.tv tiene una "cartelera" de las más interesantes para los cinéfilos, que pueden encontrar los últimos estrenos justo en la parte superior del sitio.

Pelispedia.tv

En Pelispedia.tv es posible ver películas gratis online y encontrar mucho contenido en formato audiovisual en su idioma original y también dobladas o subtituladas.

MoviesPlanet.is

MoviesPlanet.is es definitivamente una de las mejores webs para ver películas gratis online en inglés. Una página de gran calidad, sencillez, fiabilidad y contenido HD.

Pelis24.com

Pelis24.com es un sitio para ver películas gratis online altamente recomendable por su excelente calidad y variedad de contenido.

Popcornflix.com

Popcornflix.com es otra de esas páginas a la vanguardia de las webs para ver películas gratis online, con mucho contenido, poca publicidad y una calidad única.

123movies.to

123movies.to es una web con un diseño bonito y funcional, en la que no solamente podrás ver películas gratis online, sino que también dispone de series estadounidenses, coreanas y chinas. Es una de las páginas que tiene títulos difíciles de conseguir en otros sitios.

Muchos de los sitios para ver películas gratis online tienen spam, pero es un problema que tiene solución

Qué ganan estos servidores con contenido gratuito

¿Por qué estos sitios web permiten a los usuarios ver películas gratis online y sin descargas? Porque generalmente se financian con publicidad o vendiendo datos de los usuarios.La publicidad en los portales para ver películas online gratis suele ser muy molesta e invasiva. Interrumpe los mejores momentos de las historias y a veces con contenido poco relevante.

Pero vale la pena recordar que mucha de esa publicidad que se recibe al ver películas gratis online se puede evitar con un "adblocker" o bloqueador de anuncios, una extensión que puede agregarse al navegador desde donde se consume el contenido. Hay varias opciones gratuitas disponibles para los navegadores de Internet más populares como Chrome y Firefox.

Ver películas gratis online en YouTube

En YouTube también pueden verse películas gratis online de manera legal y segura, sin pagar un peso

Quizás no se te ocurrió aún pero es posible ver películas gratis online, sin descargas ni peligrosos malwares y spam en la plataforma audiovisual digital más famosa del mundo: YouTube.

Claro que este sistema de videos de Google tiene también un servicio Premium que es pago, para ver videos sin comerciales que entrecorten tu entretenimiento. Por otro lado, YouTube da a todos los usuarios la posibilidad de adquirir determinadas películas por un bajo costo en dólares para presenciar las mismas a través de su plataforma, desde la comodidad del hogar o desde donde se encuentren.

Pero la gran mayoría de la gente utiliza YouTube para ver películas gratis online en lugar de contratar ese tipo de servicios pagos.

¿Cómo ver películas gratis online por YouTube?

Es muy sencillo y hay varias formas. En principio, debes saber que hay varios títulos antiguos que son ya de dominio público, lo que significa que no están protegidos por derechos de autor y pueden ser exhibidos sin necesidad de pagar el canon que supone su uso comercial. Y eso permite que puedas ver películas gratis online en YouTube en los casos en los que hablamos de verdaderos clásicos del cine.

Asimismo, algunas productoras deciden de forma voluntaria subir a su canal de YouTube sus propios largometrajes completos una vez que ya se han exhibido en festivales de cine, salas y plataformas de streaming pagas.

Por eso hay muchos de estos canales de YouTube en donde puedes ver películas gratis online, completas, sin ningún tipo de descarga ni infringiendo leyes de copyright.

Hay canales de YouTube que además se especializan en coleccionar films que puedes ver completos en esa plataforma de streaming y en Español. Cinetel, Cine español clásico, Cine en castellano son algunos de ellos. Aunque no esperes encontrar allí los últimos estrenos del cine.

Por otro lado, si haces una búsqueda mediante el buscador de YouTube es posible que también puedas encontrar la manera de ver películas gratis online.

Para ello no conviene simplemente buscar el título del film que quieres ver ya que probablemente no se encuentre disponible. Pero puedes buscar por ejemplo palabras o frases clave que te lleven a los contenidos ofrecidos, como "película completa", "película 2021", "película en español".

Y si no te molesta el idioma inglés, puedes buscar "Public Domain Full Movies" o la playlist Classic Movies Full-Length de YouTube con más de 200 títulos disponibles y grandes clásicos del cine de todas las temáticas.

Ver películas gratis online en Argentina

Hay plataformas donde podés ver películas gratis online de cine argentino

Si lo que te interesa es ver películas gratis online pero de cine nacional, hay plataformas como MUBI que ofrecen períodos de prueba gratuitos y que cuentan con un gran catálogo de películas argentinas.

El servicio global de streaming con curaduría experta, MUBI, suele tener muchas películas argentinas y cortos del cine nacional a los que podés acceder desde cualquier dispositivo.

MUBI ofrece una prueba gratuita de 7 días para los cinéfilos que quieran descubrirla. Se puede ver desde una PC, Mac, teléfono celular o tableta de Apple o Samsung, así como desde dispositivos de Playstation o Roku.

Aunque claro que si de cine nacional se trata, nada mejor que ver películas gratis online por las plataformas oficiales Cine.ar y Cont.ar

Si bien la cantidad y calidad de las películas argentinas viene creciendo en los últimos años, no están disponibles en la mayoría de las plataformas que los usuarios prefieren. Aquí es donde cobran protagonismo algunas plataformas lanzadas en los últimos años en el país, como Cont.ar y Cine.ar en las cuales las películas argentinas, los cortos nacionales, los documentales locales y hasta las series "Made in Argentina" son la regla.

Y el punto positivo es que para disfrutar de películas argentinas en estas plataformas no es necesario pagar una suscripción, ya que su uso es gratuito.

Cont.ar

Cont.ar es una plataforma de contenidos audiovisuales que permite ver películas gratis online de cine argentino, así como acceder vía streaming a programas, series, documentales y material de archivo de producciones locales en todo momento.

Además de ver películas argentinas gratis, Cont.ar brinda acceso a todos los contenidos audiovisuales de la Televisión Pública, los canales Encuentro, PakaPaka y DeporTV. Asimismo, se transmiten los espectáculos que tienen lugar en el CCK y Tecnópolis, y se podrá acceder al archivo de contenidos de la Televisión Pública.

Es importante destacar ofrece la posibilidad de ver películas gratis online desde dispositivos como computadoras, laptops, tabletas y teléfonos celulares que cuenten con una conexión a Internet Wi-Fi, 3G o 4G.

Cine.ar

Otra de las plataformas locales para ver películas argentinas gratis es Cine.ar. A diferencia de la anterior, se trata de un canal de televisión que se encuentra disponible en la Televisión Digital Abierta (TDA), Cablevisión, Telecentro y DirecTV. Cuenta con una plataforma "on demand" de películas argentinas online y también una aplicación para descargar en determinados dispositivos conectados a Internet (no está presente en las tiendas de descargas de todas las marcas de electrónica).

Si bien la gran mayoría de los contenidos son gratuitos, con motivo de la cuarentena y la imposibilidad de ir al cine, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) también tiene estrenos para ver títulos gratis a través de la aplicación CINE.AR Play. En esta plataforma los estrenos de películas argentinas se realizan los días jueves, como se hacía en las salas previo a la pandemia.

La disponibilidad gratuita de esos estrenos dura una semana, es decir, que por 7 días se puede ver las producciones nuevas de películas argentinas sin pagar.