Las mejores plataformas para ver películas online ¡y gratis!

No todo es Netflix o Amazon Prime. Te contamos cuáles son las mejores plataformas gratuitas y pagas para ver películas online que quizás no conocías

Con la llegada a la región de la plataforma de streaming Disney+ se reavivó entre los usuarios la búsqueda de sistemas confiables y de calidad para ver películas online.

Con la cuarentena y la necesidad de quedarse en casa se multiplicó de manera descomunal el uso de servicios para ver películas online.

Pero incluso ahora que hay menos restricciones para salir y realizar distintas actividades al aire libre, los usuarios quieren seguir consumiendo contenidos y ya no solo desde sus televisores inteligentes. Quieren ver películas online desde su computadora o desde su teléfono móvil cuando estén en tránsito o incluso si salen de viaje.

Solo, en pareja o con amigos. Disfrutando de una picada, helado, pochoclos, con tu bebida preferida o con las manos vacías. Siempre ver películas online o series en streaming es un gran plan.

Y no todo es Netflix o Amazon Prime, los servicios para seguir series o ver películas online más conocidos en el mercado local. No, tampoco estamos hablando de la nueva Disney+ que seguro ya conocés.

Es cierto que esas dos opciones son muy buenas. Pero los usuarios quieren cantidad y variedad cuando se trata de ver películas online. Y cuando escuchan que una serie es muy buena y recibe excelentes comentarios en redes de otros usuarios, buscan cómo pueden acceder a verla si no está en su plataforma preferida.

¡Parece mentira pero nunca es suficiente contenido cuando se trata de ver películas online!

Como decíamos, hay entonces otras plataformas muy buenas para ver películas online, con servicios excelentes o curaduría de contenidos, todo sin tener que recurrir a sitios de internet peligrosos o metodologías de dudosa procedencia.

En esta nota te contamos cuáles son las mejores plataformas para ver películas online que quizás no conocías. Basta que te suscribas a un servicio de esas características y que te pongas cómodo para ver en tu televisor smart, tableta, teléfono celular o computadora, films de todas partes del mundo.

Te presentamos las diferentes plataformas para que puedas hacer de tu casa la mejor sala de cine.

Ver películas online: plataformas argentinas

Hay muchas plataformas de origen argentino en las que podés ver películas online y series también

Qubit.tv es un servicio para ver películas online de origen argentino que nació en 2012. Se utiliza mucho en Argentina, Uruguay y Chile.

Qubit.tv ofrece a sus usuarios más de 3 mil películas en HD, con subtítulos en español, muchas de las cuales fueron ganadoras de premios Oscar, Globos de Oro y Emmys. Su propuesta incluye cine de culto, de arte, nacional, musicales, clásicos y hasta infantiles.

Esta es una plataforma para ver películas online que es paga, pero se puede abonar en pesos argentinos. La suscripción mensual tiene un valor de 349 pesos en Argentina o de 220 pesos en Uruguay. Además, tenés la chance de probar una semana gratis antes de decidirte a contratarlo.

Otra plataforma de origen argentino para ver películas online es MUBI. Es ub proyecto que iniciaron hace años Eduardo Costantini (hijo) y Efe Cakarel, y se volvió rápidamente muy conocido por su curadoría de contenidos de culto y de excelente calidad.

Es la favorita de todos los expertos en cine. Y además es muy útil si te interesa ver películas online de cine argentino.

A diferencia de lo que ofrecen las plataformas de streaming más conocidas, MUBI brinda la chance de ver películas online de culto, clásicas y cintas independientes, es decir, aquellas que se encuentran fuera de las cadenas de distribución masiva.

El sitio se caracteriza por ofrecer una curaduría de films que pueden ser de estreno reciente o de las décadas del 60 o del 80. Además, permite ver películas online desde distintos dispositivos y tenés una semana para probarla gratuitamente.

En 2016 el proyecto recibió una inversión de u$s50 millones para lanzar la versión china de este OTT de cine de culto.

Ver películas online "Made in Argentina"

Es posible encontrar cine argentino en las plataformas gratuitas para ver películas online

Sin dudas entre las más conocidas de las plataformas argentinas para ver películas online y series locales está la oficial Cont.ar que cuenta con el respaldo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y todo el contenido de sus creadores.

Cont.ar apareció hace poco, en el marco del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, que en aquel momento dirigía Hernán Lombardi. Se trata de una plataforma de contenidos audiovisuales que permite ver películas online gratis, al igual que acceder vía streaming a programas, series, documentales y material de archivo de producciones locales en todo momento.

Además de ver películas argentinas gratis, Cont.ar brinda acceso a todos los contenidos audiovisuales de la Televisión Pública, los canales Encuentro, PakaPaka y DeporTV. Asimismo, se transmiten los espectáculos que tienen lugar en el CCK y Tecnópolis, y se podrá acceder al archivo de contenidos de la Televisión Pública.

La plataforma es gratuita para usuarios en la Argentina y también se puede utilizar desde distintos dispositivos como computadoras, laptops, tabletas y teléfonos celulares que cuenten con una conexión a Internet Wi-Fi, 3G o 4G.

Otra de las plataformas locales para ver películas online gratis es Cine.ar. A diferencia de la anterior, se trata de un canal de televisión que se encuentra disponible en la Televisión Digital Abierta (TDA), Cablevisión, Telecentro y DirecTV.

Cuenta con una plataforma "on demand" de películas argentinas online y también una aplicación para descargar en determinados dispositivos conectados a Internet (no está presente en las tiendas de descargas de todas las marcas de electrónica).

Toda la web, a la que también se puede acceder desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, está dedicada a películas argentinas, cortometrajes de cine nacional, series y los programas de televisión de producción local.

Si bien la gran mayoría de los contenidos son gratuitos, con motivo de la cuarentena y la imposibilidad de ir al cine, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) también tiene estrenos para ver gratis a través de la aplicación CINE.AR Play. En esta plataforma los estrenos de películas argentinas se realizan los días jueves, como se hacía en las salas previo a la pandemia.

Un dato para tener en cuenta: la disponibilidad de esos estrenos dura una semana, es decir, que por 7 días se puede ver las producciones nuevas de películas argentinas sin pagar.

Vale la pena aclarar también en este artículo que todas las principales empresas de telecomunicaciones del país, como Claro, Cablevisión y Telecom, han lanzado también sus propios servicios de streaming de contenidos audiovisuales.

Así que si sos cliente de alguna de estas compañías quizás te convenga comenzar a averiguar qué beneficios te ofrecen para utilizar sus propuestas. Generalmente te darán un mes gratuito para que conozcas sus servicios y luego alguna reducción del costo de las primeras cuotas por ser cliente.

¿Dónde más ver películas online?

Te contamos cuáles son las plataformas para ver películas online que quizás no conocías

Seguro ya conocés Netflix, Amazon Prime y Youtube Premium, que son las principales plataformas para ver películas online en todo el mundo.

Quizás incluso ya te estés familiarizando un poco con Disney+ que desembarcó en el país a fines de 2020.

Tras haber adquirido nada menos que la plataforma Hulu en 2019, una de las que ya resultaban más exitosas a nivel mundial, y sumarle nada menos que todas sus superproducciones –desde las películas de sus adorables princesas hasta los "blockbusters" de Marvel- Disney+ se perfila para convertirse en poco tiempo en uno de los jugadores de más peso del mercado, y en el destino predilecto de muchos para ver películas online.

Pero claro, no son los únicos lugares desde donde podés ver películas online desde la comodidad de tu hogar.

¿Hay plataformas extranjeras gratuitas para ver películas online? Si, claro que las hay. Una muy popular es Pluto.tv, que pertenece a la compañía norteamericana Viacom y desde hace tiempo que ofrece un servicio particular en Latinoamérica.

El uso de la plataforma es gratuito desde cualquier dispositivo, sin necesidad de abrir ninguna cuenta o contar con algún tipo de suscripción. Se financia con avisos publicitarios cortos que aparecen en medio de las transmisiones.

Esta plataforma tiene también series y permite ver películas online gratis pero en español. No está habilitada a función en la Argentina para escuchar los films o series en idioma original o subtituladas.

Otra particularidad es que además de contenido "on demand" Pluto.TV cuenta con varios canales que muestran 24 horas al día contenido de películas de distintos géneros, series, programas de TV –incluyendo algunos de la señal argentina TELEFE, también propiedad de Viacom-, series animadas y más entre los cuales podés navegar y elegir tal como lo hacías con la TV abierta o el cable.

Pluto TV tiene más de 20 millones de usuarios activos que eligen la plataforma para ver películas online gratis. Se puede utilizar a través de la web pero también está disponible en los sistemas de Apple TV, Android TV y de las apps para descargar en celulares con iOS y Android.

Hay plataformas para ver películas online que también incluyen series y canales de TV

Pluto.tv no es la única plataforma gratuita de origen extranjero para ver películas online. IMDb TV, propiedad de Amazon y que era conocida como Freedive, tiene series de TV y películas gratis con publicidad.

En febrero de 2020, el servicio adquirió los derechos de más de 20 series propiedad de Disney, incluidas Lost, Desperate Housewives, Malcolm in the Middle y My So-Called Life.

Podés ver IMDb TV en la web, dispositivos Amazon Fire y Apple TV, y a través de la aplicación Amazon Prime la puedes encontrar en muchos televisores, tabletas y teléfonos inteligentes.

Luego, por supuesto, también hay servicios pagos para ver películas online y otros contenidos audiovisuales.

Filmatique es un servicio que nació en 2017 en Norteamérica, ligado a lo que se conoce como cine "indie". Permite ver películas online y disfrutar de producciones extranjeras recientes; joyas del cine de todo el mundo.

Si bien aún el catálogo no es demasiado extendido, sobresale por tener un contenido curatorial de calidad con impacto cultural y social.

También te brinda un mes gratis de prueba para confirmar si querés contratar el servicio. Luego de eso tiene un costo cercano a 5 dólares más impuestos por mes.

En una línea similar aparece Crackle, el servicio para ver películas online y series por streaming de Sony Pictures Television. Esta plataforma se lanzó fuera de las fronteras de Estados Unidos en 2012.

Permite ver películas online producidas por las señales Columbia Pictures, Tristar Pictures, Screen Gems y Sony Pictures Classics. Esto implica que tengas a disposición una gran cantidad de series populares, originales y exclusivas, así como los films más taquilleros del mercado internacional.

En la vereda opuesta aparecía otro servicio extranjero para ver películas online, Filmstruck. Era otra opción para los amantes del cine que eligen películas clásicas, indie y de culto.

Se destacaba, además, por compartir entrevistas a directores y material de interés. También cuenta con el blog Streamline para que puedas consultar anuncios y hasta leer ensayos de reconocidos críticos de cine.

La plataforma nace de una alianza entre Turner Classic Movies y Criterion Collection. Pero en 2019 fue reemplazada por Criterion Channel, otra plataforma similar para ver películas online.

Si te interesa acceder a su contenido, podés tener el servicio gratis 14 días a modo de prueba. Luego de eso la suscripción mensual tiene hoy un costo de 10,99 dólares o podés hacer un solo pago anual de 99,90 dólares para ver películas online por este canal todo el año.

Pero este no es el final de la historia. Si bien ya hay algunos grandes jugadores que se convirtieron en las plataformas predilectas para ver películas online y series, eso no está asustando a otros grandes nombres del mercado audiovisual que también buscan reconvertirse e ingresar a la guerra del streaming.

Sin ir más lejos, este año NBCUniversal de Comcast, el gigante de la televisión por cable de los Estados Unidos, registró también su marca Peacock que servirá para asistir a películas y programas de TV por streaming.