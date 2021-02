¿Vuelve el fútbol?: esta fue la respuesta del Gobierno al pedido de la AFA

La Asociación envió cartas a algunas provincias consultando si autorizarían el ingreso de público en los estadios para el próximo torneo

El Gobierno nacional se opuso este martes a la propuesta de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para el retorno limitado del público a los estadios de la Liga Profesional, al considerarlo "imprudente" en el contexto de pandemia de coronavirus.

Así lo aseguró el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, quien detalló una charla que mantuvo con su par de Salud, Ginés González García, a partir de la información que conoció por los medios de prensa, ya que no hubo una comunicación oficial por parte de AFA, señaló NA.

El Gobierno no ve prudente la vuelta del público a las canchas

"Nos sorprendió. Hablé con Ginés González García ayer a la mañana (por el lunes) y no estaba en tema, nadie de la AFA se comunicó con nosotros, me enteré por los medios", reveló Lammens, en declaraciones radiales.

El ex presidente del club San Lorenzo de Almagro remarcó que, más allá de la intención de AFA, se trata de decisiones en las que siempre tiene "la última palabra la cartera de salud", que no lo veía "prudente".

"Son decisiones que siempre termina teniendo la última palabra en estos temas la cartera de salud, y el ministro de Salud me dijo que no lo veía prudente para este momento", explicó. Y completó: "Habrá una rueda en todo caso de consulta con cada uno de los gobernadores, pero el ministro de Salud me dijo eso el lunes por la mañana".

El pedido de la AFA

El lunes, la AFA sorprendió al enviar consultas formales a cada una de las provincias con representación en la Liga Profesional de Primera División sobre la posibilidad de autorizar el ingreso de público en los estadios, con capacidad limitada, para el torneo que comienza el próximo fin de semana.

En sendas cartas con la firma del presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, lanzó la consulta a la Capital Federal, Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, Entre Ríos, Santiago del Estero, Mendoza y Córdoba.

Ahora, la pelota quedó del lado de los gobernadores Horacio Rodríguez Larreta (Ciudad), Juan Manzur (Tucumán), Axel Kicillof (Buenos Aires), Rodolfo Suárez (Mendoza), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Juan Schiaretti (Córdoba).

La primera respuesta positiva que recibió Tapia fue del jefe de Gabinete porteño, Gustavo Coria, quien se acercó a la sede de la calle Viamonte, en el centro porteño, y le manifestó el "acompañamiento" para la medida.

La AFA pidió que la autorización sea para el 33% del aforo de cada estadio

"Posteriormente, Claudio Tapia, se juntó con Jorge Ameal y Rodolfo D'Onofrio, máximas autoridades de Boca y River, respectivamente, para dialogar acerca de esta solicitud planteada mediante escritos a los distintos gobiernos provinciales", explicó la AFA en un comunicado de prensa.

En su pedido, la AFA, imitando el protocolo que utilizó Conmebol para las recientes finales de las Copas Libertadores y Sudamericana, pidió que la autorización sea para el 33% del aforo de cada estadio.

En ese sentido, los clubes solo autorizarían el ingreso de aquellos abonados y socios, por lo que no se venderían entradas para cada encuentro.

La fecha final de la extinta Superliga 2019/20 fue la última que tuvo público en los estadios, antes de la llegada de la pandemia de coronavirus a la Argentina.

Depresión de los jugadores

El excapitán del seleccionado argentino, Oscar Ruggeri, habló este lunes sobre un tema muy sensible dentro del mundo del fútbol y sobre el que muchos no se animan a hablar: la depresión que sufren muchos jugadores después del retiro de la actividad. Además, reconoció el cambio que están empezando a hacer poco a poco clubes del país, para darle atención a la salud psiquica de los protagonistas de este deporte.

Fútbol - Psicología = una relación necesaria

El suicidio del jugador de Godoy Cruz, Morro García, el pasado 4 de febrero, sorprendió y sacudió por completo al fútbol argentino. La tragedia del delantero uruguayo, despertó un tema polémico y poco tratado en este deporte. Se comenzó a repensar la importancia del vínculo que tiene esta disciplina con la psicología y la necesidad de escuchar las demandas de aquellos que sufren depresión.

"Muchos salen a hablar que en los equipos de futbol ahora están trabajando psicólogos, con los chicos y todo. Y la verdad está muy bien, nosotros no tuvimos esa posibilidad en los clubes cuando éramos pibes, ni nutricionista ni nada teníamos", contó Ruggeri. En este sentidl hizo una comparación entre su tiempo como jugador de fútbol y el día de hoy, por la forma en la que trabajan los clubes.

#ESPNF90 ???? | ESPN"NO ESTAMOS ACOSTUMBRADOS"El mensaje del Cabezón Ruggeri sobre la soledad que sufren los futbolistas y la falta de contención por parte de los clubes. pic.twitter.com/TDFP9xtOLr — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) February 8, 2021

La vida después del fútbol

El "cabezón" -que se hizo tendencia cuando se recordaron frases suyas minimizando la labor de los psicólogos- fue más allá, analizó la situación que viven los jugadores después de retirarse, por voluntas propia o no, tan jóvenes de la actividad y dijo: "Nosotros dejamos de jugar, mientras jugamos posiblemente tenemos un lugar donde golpear e ir a hablar con alguien, hoy. Cuando dejamos de jugar no tenemos ese lugar para ir a golpear. Nos vamos a casa y nos quedamos en casa. Y no tenemos un lugar en casa, porque siempre estuvimos viajando de acá para allá. No encontras el lugar, y andas así, me levanto y que hago y adónde voy".

Además, el ex capitán de la Selección argentina, habló sobre el cambio de vida al que se enfrentan los jugadores, cada vez más jóvenes, y las consecuencias que esto puede tener en su vida, sus acciones y por supuesto su salud física y mental.

"Un día con 19, 20 años, firman contrato de 10 millones de dólares, de euros. Andábamos en bicicleta y de la nada te hacen así, en el banco tenés depositados 10 millones de dólares. Y se te empieza a acercar gente, se te empieza a venir uno y te confundís", aseguró.