¿Hay posibilidades de volver a una cuarentena tipo "fase 1"?: esto responden desde el Gobierno

El ministro de Desarrollo Social se expresó así en momentos en que el Gobierno refuerza los controles ante la preocupación por la segunda ola de contagios

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, afirmó este sábado que el Gobierno no tiene pensado "volver a la lógica de cierres del año pasado", al tiempo que apuntó al ex presidente Mauricio Macri y dijo que "no es el más adecuado para hablar de trabajo".

"No vamos a volver a la lógica de cierres del año pasado", sostuvo Arroyo, al hablar de la suba de casos de coronavirus y las medidas del gobierno para intentar surfear la segunda ola de contagios.

Según señaló, "si hay rebrote se van a tomar medidas excepcionales" en materia social.

"La lógica es no restringir como el año pasado pero tomar medidas focalizadas", enfatizó en declaraciones radiales.

La respuesta a Macri

En tanto, al responderle al ex presidente por decir que Juan Domingo Perón estaría en Juntos por el Cambio porque representan al "trabajador", Arroyo consideró: "Macri no es el más adecuado para hablar de trabajo. No le doy entidad para eso".

También rechazó los dichos del líder del PRO sobre Juan Carr y resaltó que "hace años viene trabajando con gente en situación de calle".

"Él construyó un esquema de solidaridad que ha ayudado a mucha gente", destacó Arroyo.

El ministro de Desarrollo Social, a la vez, dijo que "hay un serio problema con el precio de los alimentos" y reiteró que por la pandemia de "8 millones de personas en comedores se pasó a 11 millones en 15 días, y hoy se está en 10 millones".

Arroyo indicó que "en los barrios preocupa el tema precios" y la tarea del Gobierno "es achicar la intermediación en los alimentos".

"La sociedad respeta que el Gobierno está laburando y eso se va a reflejar electoralmente. Hay un reconocimiento de que el Gobierno se puso al hombro la pandemia", evaluó el ministro.

Por último, se refirió al rol de la vicepresidenta Cristina Kirchner y afirmó: "Juega en otras ligas, tiene otra cabeza, es más para escucharla que para charlar".

Preocupación por la suba de contagios

El salto en el número de contagios de coronavirus, que este viernes llegaron a casi 13.000 registrados en las últimas 24 horas, encendió luces de alarma en el Gobierno. Tanto es así que el Gabinete está analizando imponer restricciones para la actividad nocturna.

La medida, que se encuentra en estudio en el Ministerio de Salud y otras altas esferas del Ejecutivo, sería parte del endurecimiento de la estrategia oficial para frenar la temida "segunda ola" de coronavirus.

El dato fue difundido en la noche de este viernes por el periodista Marcelo Bonelli, quien subrayó que la decisión final depende de cómo evolucione en los próximos días la cantidad de contagios registrados en el país.

Esta semana, además de la disparada de contagios, se produjeron otros dos hechos que alteraron el escenario epidemiológico: el Gobierno decidió suspender la recepción de vuelos desde Brasil, Chile y México; y se anunció que se extenderá hasta 3 meses le período entre la primera y la segunda dosis de las tres vacunas que se aplican en el país (Sputnik V, Sinopharm y Covishield/Astrazeneca).

Restricción a la actividad nocturna: una alternativa bajo análisis del Gobierno.

Restricciones horarias: idas y vueltas en el Gobierno

La primera mención sobre la posibilidad de restringir la circulación en las calles en determinadas franjas horarias fue realizada por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, este martes. No obstante, eso generó versiones encontradas dentro del Gobierno.

Vizzotti, señaló que si se detectaba aumento de casos de coronavirus, el la Nación iba a "tomar medidas lo más temprano posible", pero no se iba a "apuntar a un confinamiento" sino a la "disminución de la circulación de personas por franjas horarias".

No obstante, fuentes de la Casa Rosada la desmintieron y aclararon -el martes mismo- que "hoy no se está estudiando ninguna restricción para una franja horaria ni ningún tipo de confinamiento", aunque deslizaron que "en un escenario sanitario similar" al de principios de enero pasado, "no se descarta la aplicación de una medida de estas características".

"Una medida de restricción de circulación nocturna ya fue aplicada con éxito luego del pico de casos a fin de año por las fiestas y demostró ser efectiva ya que después los casos se estabilizaron y bajaron. En un escenario sanitario similar, no se descarta la aplicación de una medida de estas características, pero hoy no se está estudiando ninguna restricción para una franja horaria ni ningún tipo de confinamiento", aclararon las fuentes.

Y agregaron: "Dentro de las lecciones aprendidas en el primer año de la pandemia en cuanto a la circulación de las personas, se evidencia la importancia de tomar medidas lo más temprano posible en la unidad geográfica mínima".

Dos días después, la trepada en el número de casos parece dar la razón a Vizzotti -mientras dejan en offiside a otros en la Casa Rosada- y las restricciones horarias a la circulación podrían hacerse realidad.

Actualmente, las restricciones horarias se imponen en países como España, Italia y Francia.

Argentina, en alerta por la suba de contagios

El Ministerio de Salud de la Nación reportó este viernes un total de 143 muertes y 12.936 nuevos pacientes con coronavirus en todo el país, lo que marca un fuerte incremento en la suba de los casos diarios.

Con estos números, hasta el momento y desde el inicio del brote, suman 2.291.051 las personas contagiadas y 55.235 las víctimas fatales.

De acuerdo al reporte, del total de casos, 2.064.479 son pacientes recuperados, 171.337 permanecían activos, y del total de decesos, 87 corresponden a hombres, y 56 a mujeres.

Se informó además, que 3.508 pacientes continuaban internados en las distintas unidades de terapia intensiva (UTI) del país, mientras que el porcentaje de ocupación total de camas en las UTI adulto es de 55.1% en la nación y de 58.6% por ciento en el AMBA.

En las últimas 24 horas fueron realizados 88.074 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 8.605.895 pruebas diagnósticas para esta enfermedad.

Hasta este viernes y según el Monitor Público de Vacunación, se distribuyeron 4.197.945 dosis en todo el país

Con respecto a la vacuna, hasta este viernes y según el Monitor Público de Vacunación, se distribuyeron 4.197.945 dosis en todo el país, de las cuales 3.474.415. personas ya se vacunaron.

De ese total, 2.824.344 personas recibieron una sola dosis, mientras que 650.071 completaron el proceso de vacunación.

Arrancó la segunda ola de coronavirus: aplican restricciones

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, advirtió este jueves sobre un aumento de contagios de coronavirus en la región, pidió reforzar los cuidados porque "la pandemia no pasó" y no descartó que se deban volver a "restringir actividades".

En este contexto, ya estan empezando a aplicarse las primeras restricciones al turismo internacional.

"Nuestra región atraviesa la segunda ola: Uruguay en su peor momento, Brasil con el colapso sanitario más grande su historia, Chile pasa a cuarentena estricta y Paraguay se quedó sin camas de terapia", posteó el funcionario en su cuenta de Twitter y añadió: "La pandemia no pasó".

Luego, planteó que "el contexto regional nos muestra un aumento rápido y sostenido, que ya se empieza a ver en en nuestro país en relación a meses anteriores".

En ese marco, Kreplak pidió "reforzar los cuidados" y "respetar todos los protocolos vigentes".

Nuestra región atraviesa la segunda ola: Uruguay en su peor momento, Brasil con el colapso sanitario más grande su historia, Chile pasa a cuarentena estricta y Paraguay se quedó sin camas de terapia. Reforcemos los cuidados, la pandemia no pasó. Mirá @infopan_ pic.twitter.com/ab4AEQ9sdI — Nicolás Kreplak (@nkreplak) March 25, 2021

El funcionario además señaló que la dirigencia debe "hacer todo lo posible para convencer a la gente".

"Hay que reducir los viajes al exterior y cuidarse más, pero luego vendrán partes en que tendremos que reducir la circulación probablemente y volver a tener más cuidado", expuso, aunque evitó anunciar qué tipo de medidas se tomarán.

La región ya está atravesando la segunda ola

"Ojalá que no sean masivas y genéricas, y sea algo más sectorizado", sostuvo.

Nuevas restricciones al turismo internacional

En las primeras horas de este viernes se publicó en el Boletín Oficial la decisión administrativa del Jefe de Gabinete con las nuevas restricciones en relación al coronavirus y a la nueva ola del virus. A partir del sábado se implementarán "más controles para argentinos que regresen del exterior".

Las fronteras estarán cerradas para los vuelos que lleguen desde Brasil, Chile y México

El objetivo de esta medida es desalentar los viajes hacia y desde otros países, con el objetivo de prevenir la segunda ola de Covid-19. De acuerdo a lo que se sabe hasta el momento, actualmente hay cerca de 27 mil argentinos en el extranjero. Aquellas personas que lleguen al país deberán pagar su testeo al llegar y uno 7 días días después del regreso.

En caso de que los casos sean positivos, los aislamientos se deberán realizar en los domicilios legales establecidos. Según la información que se conoce hasta el momento, el sábado se suspenderían los vuelos procedentes de Brasil, Chile y México.

Además, según informó NA, las fronteras estarán "cerradas al turismo", y aclararon que "todo aquel que no sea argentino y quiera ingresar al país con el propósito de hacer turismo no podrá hacerlo".