Richmond producirá la Sputnik V en Argentina: quién es Marcelo Figueiras, el dueño del laboratorio

El empresario argentino Marcelo Figueiras, presidente de Laboratorios Richmond, se convirtió en uno de los protagonistas de esta jornada. Es que la farmacéutica argentina que él dirige fabricó 21.000 dosis de la vacuna Sputnik V que serán enviadas a Rusia para controlar su calidad y a partir de junio comenzarán a ser producida a gran escala en la Argentina.

Se trata de un alivio en el corto y mediano plazo para todo el país y, aún en mayor medida, para el Gobierno nacional, que está pasando momentos de mucha tensión en los últimos días, especialmente con el tema de la educación en la Ciudad.

En estas últimas semanas, y en secreto, Figueiras recibió en su laboratorio a funcionarios del Gobierno que ya estaban al tanto de los avances en la producción de la vacuna, las que serán enviadas a Moscú para su control de calidad. Richmond se encargará del fraccionado y envasado de la vacuna rusa y además, en una segunda etapa, realizará la producción completa.

El empresario tiene 57 años y es el presidente y accionista mayoritario de Laboratorios Richmond, una firma de capitales nacionales que se expandió tanto en el mercado local como en el internacional, sobre todo en el área de producción de medicamentos oncológicos, cardiovasculares y de VIH.

Nació el 16 de noviembre de 1963 en la Ciudad de Buenos Aires y es contador público egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Realizó varias especializaciones, tanto en la Argentina como en el exterior. Está casado con la exsenadora del PJ María Laura Leguizamón y es padre de siete hijos.

Con buenos lazos con el poder, Richmond comenzó a ser proveedor del Estado en la etapa de Fernando de la Rúa como presidente de la Nación. Además, en la epidemia de la Gripe A, su laboratorio fue uno de los cuatro elegidos por el gobierno de Cristina Fernández para producir Oseltamivir, la droga que combatía al virus NH1N1. También provee al Estado de medicamentos contra el HIV.

En su momento, se dijo que un expediente de 2008 de la Auditoría General de la Nación denunciaba irregularidades en la compra de partidas en 2005 a laboratorios "que no cumplen con disposiciones de la autoridad sanitaria en la materia". Entre esos laboratorios habría estado Richmond, el que también estuvo cerca de la causa de la "mafia de los medicamentos" supuestamente por vender a precio superior la oseltamivir.

En el 2017, Laboratorios Richmond comenzó a cotizar en Bolsa y, desde ese momento, inició un plan de expansión. Actualmente, Figueiras tiene el 38,5% de las acciones del laboratorio junto con otros dos accionistas, Busnell S.A. con menos del 25% y Alberto Serventich, con menos del 20% de las acciones.

La acción de Laboratorios Richmond se disparaba hoy cerca del 30% en la Bolsa porteña tras anunciarse que comenzará a producir la vacuna Sputnik V contra el coronavirus en la Argentina.

El papel de la compañía comenzó a despegar luego de que la cuenta oficial @sputnikvaccine anunció que la empresa argentina lanzó la producción del fármaco.

"Laboratorios Richmond lanzó la producción de #SputnikV en Argentina, el primer país de América Latina en fabricar Sputnik V", anunció @sputnikvaccine desde la cuenta de la red social Twitter.

El anuncio hizo disparar el valor de Laboratorios Richmond en la Bolsa, donde saltaba a más de 252 pesos por acción, un 29,9%.

RDIF, Laboratorios Richmond launched production of #SputnikV in Argentina, the first country in Latin America to manufacture Sputnik V. Watch this exclusive video of the first vials of Sputnik V coming off the production line at @richmond_lab facility. pic.twitter.com/zMfQKIWywj — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 20, 2021