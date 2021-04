Argentina ya está produciendo la vacuna Sputnik V: ¿cuándo empezará a hacerlo en forma masiva?

La vacuna Sputnik V ahora se producirá también en Argentina. Así lo anunció el el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, el fondo soberano de inversión de la Federación Rusa) junto a la empresa farmacéutica Laboratorios Richmond SACIF. A través de un comunicado anunciaron la producción del primer lote de la vacuna rusa contra el coronavirus, Sputnik V, en la Argentina.

De esta manera, Argentina se ha convertido en el primer país de América Latina en comenzar la producción de la vacuna Sputnik V. Luego de finalizar la producción del primer lote -que fue de 21.000 dosis-, se envió al Centro Gamaleya para que pueda llevar adelante el control de calidad correspondiente.

Argentina fue el primer país latinoamericano en registrar oficialmente Sputnik V en su territorio. El registro se llevó a cabo a través de una autorización de uso de emergencia (emergency use authorization), y la vacunación comenzó en Argentina el 29 de diciembre de 2020.

RDIF, Laboratorios Richmond launched production of #SputnikV in Argentina, the first country in Latin America to manufacture Sputnik V. Watch this exclusive video of the first vials of Sputnik V coming off the production line at @richmond_lab facility. pic.twitter.com/zMfQKIWywj — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 20, 2021