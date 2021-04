Las acciones de Laboratorios Richmond se disparan un 30% en la bolsa tras el anuncio sobre la vacuna Sputnik

La acción de Laboratorios Richmond se disparaba hoy cerca del 30% en la Bolsa porteña tras anunciarse que comenzará a producir la vacuna Sputnik V contra el coronavirus en la Argentina.

El papel de la compañía comenzó a despegar luego de que la cuenta oficial @sputnikvaccine anunció que la empresa argentina lanzó la producción del fármaco.

"Laboratorios Richmond lanzó la producción de #SputnikV en Argentina, el primer país de América Latina en fabricar Sputnik V", anunció @sputnikvaccine desde la cuenta de la red social Twitter.

El anuncio hizo disparar el valor de Laboratorios Richmond en la Bolsa, donde saltaba a más de 252 pesos por acción, un 29,9%.

RDIF, Laboratorios Richmond launched production of #SputnikV in Argentina, the first country in Latin America to manufacture Sputnik V. Watch this exclusive video of the first vials of Sputnik V coming off the production line at @richmond_lab facility. pic.twitter.com/zMfQKIWywj — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 20, 2021