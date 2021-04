El Sanatorio Colegiales se quedó sin camas de terapia intensiva, ¿cómo está el sistema de salud de CABA?

La segunda ola de coronavirus pisa cada vez más fuerte y el temor de los expertos y autoridades es que colapse el sistema sanitario

Este martes el Sanatorio Colegiales informó que se quedó sin camas de terapia intensiva disponibles para nuevos pacientes. De todos modos, "todos los pacientes están recibiendo asistencia, atención médica y cuidados profesionales", informó en un comunicado la Dra. María Cristina Lacunza (MN.Nº 50810), directora médica del sanatorio.

A su vez, detalló: "De los seis pacientes que aguardaban por su internación dos fueron derivados, uno pasó a internación en habitaciones de piso para control y seguimiento profesional y tres aguardan su internación o derivación, lo primero que suceda".

Esta situación no es excepcional. Cabe mencionar que la ocupación de camas de terapia intensiva del sector público volvió a superar el pico y llegó hasta el 84%, de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Salud, conducido por Fernán Quirós.

De hecho, en las últimas horas se supo que el Hospital de Clínicas José de San Martín tiene todas sus camas de terapia intensiva ocupadas, en tanto que en la internación en general el porcentaje llega al 78%. En ambos casos el 60% de los pacientes tienen cuadros de coronavirus de diversa gravedad.

"En relación a la alta demanda hospitalaria provocada por la segunda ola de Covid-19 y ante los numerosos pedidos de información, ponemos a disposición un estado de situación al día de hoy del Hospital de Clínicas José de San Martín que será actualizado semanalmente", anunciaron desde el centro de salud a través de un comunicado.

El Hospital de Clínicas informó que se ha quedado sin camas de terapia intensiva disponibles

En relación al promedio de edad de las personas internadas con coronavirus, se informó que es de 68 años. Con este dato se puede ver "una reducción etaria en la internación por esta patología desde que comenzó la segunda ola, no habiendo hoy pacientes pediátricos".

"Es importante aclarar que casi el 50% de los pacientes no cuenta con cobertura médica y el promedio de internación para pacientes con Covid-19 es de 17 días, con un costo diario que se encuentra entre los $ 90.000 y $ 120.000, originado en gran parte por el aumento desmedido del valor de drogas que se utilizan para estos pacientes (Atracurio, Midazolam, Pancuronio, Fentanilo y Propofol entre otros) así como los descartables y equipos de protección personal", informaron desde el centro de salud porteño.

Frente a esta situación, el hospital solicitó fondos extra al Ministerio de Educación de quien depende la Universidad de Buenos Aires (UBA).

No todos están colapsados, pero casi

En relación a la ocupación de camas y a la situación sanitaria en general, la infectóloga Gabriela Piovano, del Hospital Muñiz, advirtió que en ese centro de salud hay falta de camas de terapia intensiva "y de camas normales". A su vez, cuestionó a la gestión del Gobierno porteño y se refirió puntualmentre a la presencialidad en las escuelas porque "empezaron a levantar los casos en chicos y adolescentes".

También criticó las movilizaciones masivas de personas: "A los movimientos sociales, los veo salir con chicos y después con esos chicos cuando se infecten y no tengan lugar, ¿qué van a hacer?".

"En este momento no solo la cama de terapia, la cama física es lo que no estamos teniendo", aseguró Piovano, quien además precisó: "Estamos con problemas de las camas normales porque una vez que empezás a traer a los pacientes no los podés sacar, porque es una enfermedad que no tiene una evolución de una semana como podía pasar con la meningitis".

En relación a la gestión de Rodríguez Larreta, señaló: "desde hace muchos años viene cerrando servicios y camas" y agregó: "Cuando empezó esto, el año pasado, se abrieron lugares para que fueran de terapia y se ampliaron muchísimo las camas, se llegó diciembre agotado y se dio vía libre a la gente y tienen que saber que eso va a generar una vuelta".

Tras asegurar que en ese momento, cuando la pandemia menguaba, la gestión porteña "echó a la gente que había contratado y cerró salas", Piovano agregó: "Hasta el día de ahora, no solo nos tiene en la presencialidad en los colegios, que es una patada en las pelotas, sino que además no fue abriendo salas y fue contratando a último momento".

La situación sanitaria en Argentina

El informe vespertino de este lunes indica que se han detectado 18.793 casos de coronavirus en las últimas 24 horas. De esta manera, el total de casos positivos desde el comienzo de la pandemia llega a 2.879.677.

Las personas fallecidas fueron 443, según informó el Ministerio de Salud, un número elevado para los que se informaban entre dos y tres semanas atrás. De hecho, la semana pasada Argentina rompió su récord de decesos reportados en un día (537). Con el reporte de este lunes el total de fallecidos desde el comienzo de la pandemia asciende a 62.087.

Ocupación de camas de terapia intensiva

La ocupación de camas de terapia intensiva crece gradualmente y los expertos están cada vez más preocupados por esa variable. En el último informe el Ministerio de Salud indicó que hay 5.036 personas internadas en unidades de estas características en todo el país, tanto públicas como privadas.

A su vez, se informó que el porcentaje de ocupación de camas es de 67,7% en todo el país y de 76,2% en el AMBA.

Las camas de terapia intensiva son uno de los factores esenciales que miran los expertos

Los testeos

Los testeos que se hicieron durante las últimas 24 horas fueron menos que otros días. De acuerdo al informe oficial, se realizaron 67.355 pruebas de Covid-19.