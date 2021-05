"Si quieren venir, que vengan": la inoportuna frase de un intendente kirchnerista

Mario Secco es el intendente del partido de Ensenada, donde este miércoles se juntaron en un acto el Presidente y la Vicepresidenta con otros dirigentes

Mario Secco, intendente del partido bonaerense de Ensenada, utilizó una inoportuna y desafortunada frase en un acto del que participó junto al presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner, y otros integrantes principales del Frente de Todos. Secco empleó una frase muy similar a la que dijo el dictador Leopoldo Galtieri en ocasión de la invasión de Malvinas, allá por el año 1982.

El intendente Secco dijo una de las frases más tristemente célebres: "Si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla".

Esta es una fease que pronunció Leopoldo Fortunato Galtieri desde el balcón de la Casa Rosada frente a la Plaza de Mayo en referencia a la Guerra de Malvinas. Las palabras estaban dirigidas al Reino Unido, contrincante en aquel enfrentamiento por la soberanía del territorio.

"En los 220 años que vive Ensenada, estamos más preparados que nunca. Si quieren venir, que vengan. Estamos preparados compañeros para darles batalla en las elecciones", manifestó Secco en su discurso. Y, al referirse a la oposición, agregó: "Tendrán la Justicia del lado de ellos, el poder económico y los medios, pero jamás tendrán el amor del pueblo".

EN VIVO | Ensenada - El presidente Alberto Fernández lanza el Programa Reconstruir, destinado a finalizar la construcción de 55.000 viviendas. https://t.co/835Bg4jfTv — Casa Rosada (@CasaRosada) May 5, 2021

En esa línea, dejó claro su apoyo al Gobierno por su gestión durante la pandemia. A su vez, cuestionó: "¿Qué hubiese sido de nosotros en este año de pandemia si no tuviéramos a Alberto y a nuestro gobernador? ¿Se imaginan si hubiesen estado Vidal y Macri, que abandonaron nuestras ciudades y nos persiguieron?".

"Ellos abandonaron la salud, no nos dieron ni un jarabe en cuatro años para los pibes. Abandonaron la educación. Nos tuvimos que hacer cargo de las 60 escuelas, ni un pizarrón para un aula. Hablaban de la seguridad y ni un litro de nafta nos dieron para los patrulleros", recordó Mario Secco.

Mario Secco es el intendente de Ensenada

Según el relato del mandatario bonaerense, el pueblo de Ensenada fue "perseguido por sus pensamientos", y allí la oposición "tuvo la peor derrota en la provincia de Buenos Aires, para que aprendan que el pueblo jamás se rinde", remarcó el mandatario.

Con un muy fuerte discurso contra el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la presencialidad de las escuelas, "las tapas" de algunos diarios opositores a su gobierno y contra el macrismo y el mercado, el Presidente Alberto Fernández hizo hincapié en la unidad en el Frente de todos.

Lanzamos el Programa Reconstruir destinado a finalizar la construcción de 55 mil viviendas que estaban paralizadas desde 2016. Una iniciativa que ideó Néstor, ejecutó Cristina y que vengo a terminar. pic.twitter.com/OwDQahkMch — Alberto Fernández (@alferdez) May 5, 2021

Acompañado de Cristina Fernández, Axel Kicillof y Sergio Massa, entre otros funcionarios, el acto fue en la localidad de Ensenada, en el marco del anuncio de construcción de viviendas en distintas provincias, con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de Jorge Ferraresi.

"Yo les pido por favor, que saquen esta foto y no se olviden nunca. Estamos convencidos de lo que hay que hacer en Argentina. No hay tapa de diarios ni sentencia judicial que no nos deje poner de pie a la Argentina. Esta es la foto de la unidad", afirmó el jefe de Estado.

De hecho, la cita del Intendente al expresidente Galtieri llevó al apellido de este último a transformarse en tendencia en la red social Twitter.