¿El trabajo soñado?: pagan 100 mil euros al año por cuidar una isla paradisíaca

La agencia inglesa Polo & Tweed acaba de publicar una oferta laboral que nadie puede resistir: una familia rica necesita una pareja que quiera trabajar y vivir en una isla paradisíaca, y además cobrar por ello.

La pareja que quede en el cargo deberá cuidar las casas ubicadas en una isla privada de Bahamas y trabajarán de lunes a viernes, hasta la tarde, cuando ya estarán libres y disponibles para disfrutar de la naturaleza.

La empresa que contrata a la pareja les ofrece la posibilidad de utilizar un auto para trasladarse en la isla libremente, vivir allí y también un cobertura sanitaria ante la necesidad de un médico.

Además de la isla privada, también poseen una vasta finca en Naples, Florida, por lo que todos los desplazamientos entre las dos residencias se realizarán a través del jet privado de la familia.

