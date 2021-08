Horacio Rodríguez Larreta: "Es escalofriante escuchar a la docente, pero mucho más grave es que el Presidente la avale"

El jefe de Gobierno porteño calificó como un mensaje espantoso la defensa de Alberto Fernández a la educadora que adoctrinaba a los gritos

En medio de la polémica que generó el video de la docente K que discutió a los gritos con un alumno en una escuela de La Matanza, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cuestionó este sábado al presidente Alberto Fernández por "avalar" el accionar de la profesora, y consideró que ese respaldo es "un mensaje espantoso para toda la gente".

"Es escalofriante escuchar a la docente, pero mucho más grave es que el Presidente de la Nación, con toda la autoridad que tiene, lo avale", resaltó Rodríguez Larreta en declaraciones a radio Mitre.

El funcionario porteña precisó: "Cuando me lo contaron no lo creí, no podía creer que el Presidente... La repudió mucha gente, incluso el ministro de Educación de la Nación [Nicolás Trotta]. Que el Presidente salga a avalarla es un mensaje espantoso para toda la gente, es exactamente lo contrario a lo que queremos en el aula".

La docente defendida por Alberto Fernández.

Y siguió: "Lo increíble es que el Presidente avale una situación como esta. Además, lo escuchamos todos, con un nivel de agresión la docente... No es que había un debate democrático con los chicos, no era un debate eso. Además, no son pares. La docente tiene una autoridad sobre los chicos. De debate no tiene nada eso. Me parece una barbaridad que se avale el adoctrinamiento político adentro de la escuela".

Rodríguez Larreta afirmó que en las escuelas porteñas no tienen "denuncias o comentarios de los padres" respecto de prácticas similares a la que se pudo observar en el video de la docente K, pero aclaró: "Si hay un caso aislado puede ser, pero si fuera una práctica recurrente, esto se sabe. No tenemos información de un caso como este, menos con este nivel de agresividad".

"En la Ciudad tenemos 800 escuelas, yo no puedo garantizar con las manos en el fuego que no pase nunca", indicó el jefe de Gobierno porteño. Y sumó: "En la Ciudad es inadmisible, no existe eso. Está previsto un sistema de sanciones".

Alberto Fernández defendió este viernes a la docente K, al considerar que "ese debate es formidable porque le abre la cabeza de los alumnos".

Por otro lado, al ser consultado sobre los insultos que le dirigió Javier Milei, precandidato a diputado nacional por el frente Libertad Avanza, quien llamó al jefe de Gobierno porteño "zurdo de mierda", Rodríguez Larreta respondió: "No me engancho ni contesto".

"Sin comentarios, hay un nivel de agresión... No pienso engancharme ni un minuto con estas cosas. Es una agresión... Yo creo que la Argentina necesita justamente lo contrario, que dialoguemos, consensuemos, que trabajemos juntos", subrayó.

Restricciones y variante Delta

El jefe de Gobierno porteño afirmó que "hoy no hay razones para evaluar ninguna restricción" ante la pandemia de coronavirus, dado que "los casos siguen bajando".

"Nosotros tomamos decisiones en base a los datos y la evidencia. Al día de hoy, con los datos que tenemos, los casos [de coronavirus] siguen bajando. Hoy no hay razones para evaluar ninguna restricción, hoy no estamos pensándolo", puntualizó.

Afirman que están bajando los casos de Covid19 en la Ciudad.

En ese sentido, Rodríguez Larreta continuó: "Si la situación sanitaria cambia, lo volveremos a ver. Esta es una pandemia impredecible, en el mundo entero no sabés cómo va a seguir con las cepas nuevas. Los países desarrollados que habían abierto todo tuvieron que volver a cerrar".

"Si me tocara ahora reunirme de vuelta [con Alberto Fernández] en ocasión del covid, si hubiera algo importante para discutir, yo iría. Una cosa no quita la otra. Que yo no esté de acuerdo con sus actitudes o que no esté de acuerdo en que hayan cerrado las aulas, no cambia mi posición respecto de que en el covid hay que coordinar lo más posible", concluyó el jefe de Gobierno.