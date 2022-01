Elon Musk aconseja cómo asegurarse el éxito: reveló cuál es la carrera con mejor futuro

Elon Musk, creador de SpaceX y Tesla, suele realizar declaraciones sobre distintos temas que llaman la atención. Esta vez se refirió nuevamente a su visión del futuro y, puntualmente, reveló cuál es la carrera con mejor futuro del mundo.

"La Inteligencia Artificial hará que los trabajos sean un poco inútiles", dijo el multimillonario en la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial. Según Musk, esta tecnología podría acabar con la mayoría de trabajos que conforman el tejido productivo mundial actual.

El empresario considera que aquellos perfiles dedicados a dar soluciones de Inteligencia Artificial son quienes tendrán mejores perspectivas laborales. Sobre este tema, Musk publicó en su cuenta de Twitter que se encuentran posiciones abiertas para trabajar en su empresa Tesla con estas características:

"Como siempre, Tesla está buscando ingenieros de Inteligencia Artificial que se preocupen por resolver problemas que afectan directamente la vida de las personas de manera importante", dijo. "No se necesita experiencia en IA, solo una habilidad excepcional en software o diseño de computadora", añadió.

As always, Tesla is looking for hardcore AI engineers who care about solving problems that directly affect people’s lives in a major way.https://t.co/0B5toOOHcj — Elon Musk (@elonmusk) December 6, 2021