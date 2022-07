Chucky: dónde ver la serie online y capítulos completos gratis

La oferta de películas y series online nunca fue tan amplia, pero si solo podés pagar un servicio básico de streaming como Netflix, te perderás de muchas joyitas como la serie de Chucky.

La del muñeco maldito es una de las sagas preferidas por los fanáticos del terror norteamericano, y este año se estrenará la segunda temporada de su serie online.

La ficción es una secuela directa del film "Culto de Chucky", una de las películas de la saga que no fue bien recibida por la crítica y que concluyó con un final algo confuso para los fanáticos del personaje. La gran sorpresa para esta segunda entrega: el regreso de la actriz Jennifer Tilli, quien interpretó en las películas nada menos que a la novia de Chucky, Tiffany Valentine.

En esta nota te contamos dónde ver online la serie de Chucky gratis y los capítulos completos, sin tener que pagar un abono de streaming.

¿Cuántos capítulos tiene Chucky, la serie?

La nueva serie de Chucky tiene 8 capítulos de alrededor de 45 minutos cada uno, y está recomendada para mayores de 16 años.

No obstante, se está preparando una segunda temporada de la serie de Chucky, que podrás pronto disfrutar online.

Como mencionamos, si bien la saga de Chucky inició con películas, en 2021 se estrenó una serie original que es la versión más nueva y actualizada que los fans del terror encontrarán del infame muñeco embrujado (aunque no a todos les gusta esta versión)

La serie de Chucky es dirigida por el mismo creador de sus películas y la voz del protagonista la sigue interpretando el mismo actor de los aclamados films, Brad Dourif. La primera temporada se estrenó por el servicio de streaming Star Plus en 2021, incluyendo a la Argentina.

¿Puedo ver Chucky, la serie, en Netflix?

Como mencionamos, en la plataforma Star Plus podés ver los capítulos completos de la nueva serie de Chucky el muñeco maldito.

Ya que es una producción original de Star Plus, la serie de Chucky no está disponible en este momento en Netflix. No obstante, en esa popular plataforma de streaming, por su catálogo en la Argentina, se pueden ver algunas de las películas del reconocido muñeco diabólico:

"Chucky 2, el muñeco diabólico"

"El Hijo de Chucky"

"La maldición de Chucky"

Chucky 3 el muñeco diabólico"

¿Dónde se puede ver gratis la última serie de Chucky

Si no contás con abono de Star Plus, no necesariamente debés quedarte afuera de la manía por la serie de Chucky.

De vez en cuando esta plataforma que además está asociada a Disney+, ofrece unos días de acceso libre a personas que no están suscriptas a su servicio y nunca lo estuvieron. Es una modalidad ocasional, titulada Star+ Pase Libre, que podés esperar si querés ver la serie de Chucky sin comprar el acceso a la plataforma completa.

Al ser solo 8 episodios, seguramente puedas ver la primera temporada completa en los pocos días en los que tendrás disponible esa opción. Pero no olvides desuscribirte antes de que inicie el período de prueba -si no querés convertirte en usuario- o sino la plataforma te cobrará el abono completo.

Cómo podrás ver la serie de Chucky completa y gratis

Siempre lo ideal es ir a las plataformas de contenido legal para consumir entretenimiento, pero también es cierto que muchas personas que no pueden pagar esos abonos valuados en dólares, recurren a otro tipo de posibilidades.

Según informaron en su momento los portales para cinéfilos, la nueva serie de Chucky está disponible en español en la plataforma Cuevana. Al menos, lo estuvo su primera temporada. Pronto habrá novedades sobre los capítulos de la segunda entrega.

También en portales como Just-Watch se puede ver algo de la serie de Chucky, aunque no siempre se consiguen todos los capítulos en el idioma buscado. Otro portal en donde se subieron los nuevos episodios es PlayPilot.

La saga completa de Chucky

La serie de Chucky se estrenó en Star Plus en 2021 pero ya hay 8 películas en su saga

La saga completa de Chucky, el muñeco maldito, fue creada por Don Mancini, y se estrenó en la pantalla grande en 1988 bajo el título "Child's Play" o Juego de Niños.

Se trataba de un asesino serial despiadado, Charles Lee "Chucky" Ray, que al morir realiza un encantamiento y su alma queda atrapada en un popular modelo de muñeco para niños. Pasa poco tiempo hasta que una familia que adquirió el juguete se de cuenta de que está embrujado y es responsable de nuevos asesinatos.

Más allá de ese plot origina, la saga fue tan popular entre los fanáticos del terror y el cine que hoy se compone de 8 películas y ahora una serie original de Star Plus que se estrenó en 2021 a nivel mundial.

La serie de Chucky llega ahora a su segunda temporada y está en etapa de producción. La fecha anunciada de estreno es en 2022.

¿Vuelve la novia de Chucky?

Jennifer Tilly en el set de Chucky la serie

Una de las novedades de la segunda temporada de la serie de Chucky será el regreso de la novia del infame muñeco asesino.

El personaje, llamado Tiffany Valentine, era la novia real del asesino cuya alma está atrapada dentro del muñeco, quien en una de las películas es la encargada de realizar un hechizo de magia negra para volver a traer "a la vida" al juguete maldito. Todo para que luego su alma también quedara atrapada en una muñeca muy particular.

En esta segunda temporada de la serie de Chucky la actriz que originalmente interpretó a la novia vuelve a encarnar ese rol.

La actriz, Jennifer Tilli, compartió recientemente en las redes sociales una foto en el set de grabación, en una escena nocturna que parece ser grabada en lo que sería la habitación de Tiffany, junto con el creador de la serie, Don Mancini, y otra de las actrices involucradas, Gina Gershon.