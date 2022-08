Dejó argentina y se mudó a España, donde creó el primer ecommerce de experiencias de lujo

Claudio Lara Lopez lleva el espíritu de hacedor en la sangre. Desde que decidió migrar a España, en 2011, a esta parte no ha hecho más que generar distintos emprendimientos. Uno de los últimos es Palatinum, el primer eCommerce de altas experiencias sensoriales y gastronómicas.

Según él mismo contaba a iProfesional, este proyecto surgió de la observación social. "En épocas de encierro y pandemia, nos propusimos crear un mundo virtual donde los clientes puedan seguir interactuando en sitios como los restaurantes y bares. España es el país de Europa en el que más bares, restaurantes y cafeterías existen, y en épocas pandémicas, esto dio un golpe letal a la economía y el ánimo de las personas", dice el emprendedor.

"En su momento, la idea fue de mucho interés para empresas como Coca Cola, Pernod Ricard. Luego se levantaron las restricciones y paulatinamente volvimos a salir y sentirnos libres, pero con mi equipo nos quedó el interrogante, ¿y si esto vuelve a suceder? También observamos que tras una gran crisis, las sociedades se vuelcan más a las experiencias sensoriales y las experiencias de lujo, porque volvemos a celebrar la vida, el estar aquí y disfrutar el ahora con los cinco sentidos. Así surgió nuestro proyecto y modelo de negocio Palatinum Quintessential", añade..

Lo que hacen es ofrecer experiencias y productos únicos, que no se pueden conseguir fácilmente o en un supermercado. Varias marcas se convirtieron en partners estratégicos debido a que Palatinum les brinda una plataforma para llegar a nuevos clientes.

"Tal es el caso de Familia Torres, con productos de antología más experiencias vivenciales en sus viñedos; el mejor cacao del mundo, el amazónico, donde podés visitar los fundos mientras navegas cinco días por el río Amazonas, o la bodega familiar Lamborghini, del mítico creador de la marca, Ferruccio Lamborghini, que nos ofrece el vino más espectacular de Italia, según Robert Parker, y una increíble experiencia en su casa-hotel en una villa de la Umbría, con campos de golf, helipuerto, y todo lo necesario para la Dolce Vita en los campos italianos", detalla Lara Lopez.

Según el argentino, en este caso, la clave estuvo en la observación previa. "Antes de mover una ficha, tenés que tomar tu desarrollo profesional, personal y como emprendedor, como si fueras a estar a punto de dar un jaque mate, pensar bien antes de mover, observar el tablero, pero cuando muevas saber que vas a ganar la partida al 100%. Y trazando un paralelo con el ajedrez, no solo estás jugando una partida, a veces estás haciendo múltiples, y ahí sí, sirve la flexibilidad y adaptación al juego que tenemos los argentinos", afirma.

Desde su llegada a España, en 2011, Claudio Lara Lopez ha generado varios emprendimientos

Cómo es el ecommerce de experiencias sensoriales y gastronómicas de lujo

En Palatinum cuentan con un modelo virtual y uno de tiendas físicas, pop ups, corners en tiendas existentes. Sus inversores tienen un modelo de negocio anticíclico, que funciona en todo momento, las 24 horas del día a través de la tienda virtual que proveen, y posicionando un Palatinum Store en determinadas ciudades donde están integrándose a través de modelos de franquicias directas o adaptándose a sitios ya existentes, con un espacio Palatinum.

"El modelo se completa con éxito porque detrás de cada tienda Palatinum llegas a tus clientes con productos, servicios y experiencias únicas en tu zona, donde no hay competencia. Estos productos los vas a vender a clientes a pie de calle o a clientes empresas (restaurantes, hoteles, eventos) y por ser afiliado, tenés tu propia venta a través de nuestra web también. A lo único que te tenés que dedicar es a atender a tus clientes", destaca.

En cuanto al modelo de negocio, esta propuesta permite recuperar tu inversión en dos años y medio, mientras se gana dinero. "Apostamos porque nuestras franquicias sean asociados, no clientes. Queremos que se desarrollen y se multipliquen estratégicamente con un crecimiento orgánico", plantea el argentino.

En línea con ello, para los que quieren emprender en España, Lara Lopez dice al respecto: "Es lo mejor por la previsibilidad que hay en este país. Por estar dentro de la UE, podés llegar fácilmente a otros clientes dentro de la Unión, es un potencial mercado de 500 millones de personas, en un territorio del tamaño de Argentina, con alto poder adquisitivo en general, y España puntualmente es uno de los destinos turísticos más grandes del mundo en volumen de visitantes, por lo cual el mercado se multiplica aún más".

¿Por qué cada vez más argentinos deciden migrar?

Desde la visión de este empresario, "las diferencias entre los que emigramos antes, o después, no son muy significativas, todos tenemos un motivo, un llamado, o una necesidad. En el momento que yo emigré de Argentina, ambos países estaban mal, tanto Argentina como España", recalca, y advierte: "Las oportunidades hoy quizá sean un poco mejores que en 2011, nombro oportunidades al desarrollo personal y profesional, en un marco de previsibilidad y tranquilidad. Si a eso le sumás los aportes básicos que te debe dar un país en materia de seguridad jurídica, ciudadana, rendición de cuentas de los gobernantes cada mes en el Congreso, cuentas claras, un fisco que funciona, un marco jurídico entre España y Europa en común, las oportunidades se multiplican".

"El desafío es saber usar todas esas piezas del ajedrez europeo estratégicamente", comenta, y agrega: "Venimos de un país donde nos saltamos las reglas y eso en lo cultural influye mucho. Nos saltamos las reglas por muchos motivos, entre ellos porque los miembros del gobierno se las saltan, y eso genera un acto de mimetización y ese ‘dale que va’. Eso acá no va. Hay que cambiar el chip apenas bajás de la escalerilla en el aeropuerto, y no hablo solo de España, hablo de cualquier país europeo. Las reglas existen en los países para armonizar la convivencia y quien rompa esa armonía, se va a sentir fuera de juego".

"El desafío es saber usar todas esas piezas del ajedrez europeo estratégicamente", comenta Carlos

Así ven a la Argentina desde España

"Hace 10 años entré a una tienda de El Corte Inglés en Madrid y me puse a hablar con una empleada argentina, en ese momento me sorprendía encontrar argentinos y me paraba a hablar con ellos cuando encontraba uno. Ella me dijo una frase que luego me marcó: `Excepto (a veces) por el fútbol, de Argentina solo llegan malas noticias` para los argentinos", recuerda Claudio. "En ese momento pensé que exageraba, pero luego de 11 años puedo decir que estaba en lo cierto porque fuimos a peor como sociedad. Y la prueba está en los miles y miles de argentinos que están saliendo del país en busca de algo que no encuentran en Argentina, en estos últimos 3 años creció un 1.000% esa cifra", analiza el emprendedor

"Esa es la visión de los argentinos. Otra es la visión de los españoles, que nos miran con cariño y pena, puedo resumirlo. Se debaten entre estar maravillados por nuestros recursos y extensión territorial, y perplejos por nuestra debacle moral y económica de los últimos años", aclara.

Ante la pregunta sobre qué le diría a los argentinos que están viendo en Ezeiza la única opción, manifiesta: "Les diría que sí, y no solamente a España, que busquen otros países y culturas, pero, y poniendo entre comillas el pero, que vengan con una red medianamente armada, con información de todo, y no pagando por la información a tipos que vinieron el año anterior y quieren venderte un curso basado en su experiencia personal".

"Les diría que se acerquen a las oficinas públicas, al Consulado Español en Buenos Aires, que entren en las webs del Gobierno de España, del ayuntamiento donde van a vivir, los pasos son bastante sencillos si se cumple básicamente los requisitos, porque la administración pública funciona correctamente, la sanidad, la policía, y los organismos de gobierno responden a cualquier inquietud, siempre responden", cuenta. "También les diría que vengan con algún ahorro, hasta que consigan un trabajo donde califiquen, o generen su propio trabajo que eso les va a facilitar mucho las cosas. Si entran a cualquier país como demandante de empleo, no es lo mismo que hacerlo como inversor, o empresario", describe.

Por último, y en esto es contundente: "Vengan dispuestos a convivir en una sociedad tolerante, que no está crispada como la de Argentina, con mucha ambición de aportar, de darlo todo, porque no te vas a sentir estafado o frustrado, porque tu decisión de emigrar muchas veces viene de la frustración, pero no la traigas, dejala allá", aconseja.

"Eso es lo que me ayudó a mí, despojarme de la carga emocional y emprender proyectos que se transformaron en empresas aquí, como Genetikomm, la primera consultora en crear coherencia organizacional entre la comunicación y el negocio; o Palatinum, el primer ecommerce europeo de lujo para altas experiencias sensoriales y gastronómicas y ahora con un nuevo impulso en franquicias", concluye.