En Argentina hay otras enfermedades que están presentes hace tiempo y que pueden poner en riesgo la salud y la vida de muchas personas. Una de ellas es el dengue que, al igual que el zika, el chikungunya y la fiebre amarilla, es un virus transmitido por mosquitos con alta presencia en zonas tropicales y subtropicales del mundo.

Es importante tener en cuenta qué síntomas tiene el dengue para poder identificar la enfermedad una vez que alguien se contagia y concurrir a un especialista en busca de asistencia médica.

El norte de Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil, entre otros países de la región, son los lugares más afectados por este virus. Pero no son los únicos. Millones de casos de infección por dengue ocurren anualmente en todo el mundo con alta presencia en el sudeste asiático, el Caribe y las islas del Pacífico occidental.

Hay que tener en cuenta que ya está disponible en la Argentina la nueva vacuna tetravalente contra el dengue, que demostró protección independientemente de que la persona haya tenido o no contacto previamente con el virus y sin la necesidad de un análisis de sangre confirmatorio.

Se la pueden aplicar -con receta médica- todas aquellas personas a partir de los 4 años y se la encuentra en vacunatorios privados y próximamente en farmacias. El esquema completo incluye dos dosis que deben aplicarse separadas por un intervalo de 3 meses.

La vacuna, del laboratorio Takeda, es de indicación privada y su costo es similar o incluso inferior al de otras vacunas nuevas o recientes ya disponibles en el mercado privado, no obstante lo cual, es posible que las distintas prepagas y obras sociales ofrezcan a sus afiliados descuentos que podrán ir desde el 40%, 60% o incluso más. Había sido aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) a fines de abril del año pasado y Argentina es uno de los primeros países en contar con su disponibilidad. También fue aprobada por la Unión Europea (EMA), el Reino Unido, Islandia, Brasil, Indonesia y Tailandia, entre otros.

En el agua estancada se pueden criar los huevos de mosquito

Qué síntomas produce el dengue

Muchas personas, especialmente los niños y los adolescentes, pueden manifestar signos o síntomas durante un caso leve de dengue. Cuando los síntomas se presentan, por lo general, comienzan entre cuatro y siete días después de la picadura de un mosquito infectado.

¿Qué síntomas tiene el dengue, entonces? El dengue provoca, en la gran mayoría de los casos, fiebre alta, de cerca de 40 °C. Además, hay otros síntomas que tiene el dengue que suelen ser manifestaciones características de la patología

Dentro de los síntomas que tiene el dengue, se encuentran los siguientes:

Dolor de cabeza

Dolor en los músculos, los huesos y las articulaciones

Náuseas

Vómitos

Dolor detrás de los ojos

Glándulas inflamadas

Erupción cutánea

El dolor de cabeza es uno de los síntomas que tiene el dengue

La mayoría de las personas, luego de haber manifestado los síntomas que tiene el dengue, se recuperan en aproximadamente una semana. En algunos casos, los síntomas que tiene el dengue empeoran y pueden ser potencialmente mortales, por lo que siempre se aconseja hacer una consulta médica ante los primeros síntomas, o incluso antes si se tiene la certeza de haber sido picado por un mosquito Aedes Aegypti.

El problema, en dichos casos, es que los vasos sanguíneos pueden dañarse y comenzar a sangrar. Es así que disminuye la cantidad de células formadoras de coágulos en el torrente sanguíneo, conocidas como plaquetas, y se puede desencadenar una forma más grave de la enfermedad. Esta patología se conoce como fiebre hemorrágica del dengue, o síndrome por choque de dengue.

Ahora bien, esta forma más severa de la patología comprende una serie de síntomas, que también son característicos y pueden ayudar a diagnosticarla. De esa manera, aún en casos avanzados, será posible conocer el estado de salud del paciente.

Dolor abdominal intenso

Vómitos constantes

Sangrado de encías o nariz

Sangre en la orina, las heces o el vómito

Sangrado debajo de la piel, que podría tener el aspecto de un moretón

Dificultad para respirar o respiración rápida

Piel fría o húmeda

Fatiga

Irritabilidad

En caso de presentar cualquiera de los síntomas que tiene el dengue o la fiebre hemorrágica la consulta debe ser urgente. Tanto si los padece la propia persona como si los ve en alguien más, es necesario concurrir a una sala de emergencia de un hospital o de la entidad que se encuentre más cerca para poder comunicar a un médico la situación y que el especialista determine qué hacer.

Cuáles son las causas del dengue

El dengue se produce por la presencia de cualquiera de los cuatro tipos de virus que son transmitidos por mosquitos que proliferan dentro de las viviendas humanas y en sus alrededores. Cuando un mosquito pica a una persona infectada con un virus del dengue, cualquiera de las cuatro cepas, este ingresa al insecto.

Es así que, cuando el mosquito infectado luego pica a otra persona, el virus entra en el torrente sanguíneo de esa persona. Es importante tener en cuenta que cuando una persona se cura de dengue, ya sea de su tipo más leve o del más severo, pasa a ser inmune a esa cepa del virus, al igual que sucede con muchos otros virus. No obstante, no ha tenido la capacidad de desarrollar inmunidad a las otras tres variedades de dengue.

¿Qué significa esto? Esto significa que debe tener los mismos recaudos que en cualquier otro momento. En otras palabras, no por haber tenido dengue debe dejar de seguir las recomendaciones para prevenirlo, ya que corre los mismos riesgos de contagio en relación a cualquiera de las otras cepas del virus.

Además, es importante considerar que aquellas personas que ya tuvieron dengue tienen más probabilidades de desarrollar dengue hemorrágico que aquellas que se infectan por primera vez. Esto significa que quienes hayan tenido dengue deben estar muy atentos a todos aquellos síntomas que tiene el dengue, de modo que si se vuelve a contagiar puede concurrir a una consulta médica para tomar el cuadro a tiempo y hacer el tratamiento que sea necesario.

Las etapas atraviesa el paciente

El dengue tiene un período de incubación de entre 3 a 15 días y se divide en 3 etapas.

La primera se conoce como etapa febril y va desde los días 0 a 5 de la enfermedad.

se conoce como etapa febril y va desde los días El segundo período se conoce como etapa crítica y se da entre los días 5 a 7 del contagio de la patología.

y se da entre los días de la patología. Por último, el paciente llega a la etapa de recuperación, que se da luego del 7 día de enfermedad. A partir de entonces, en caso de no haber complicaciones, la persona comienza a mejorar.

En todas estas etapas es importante tener en cuenta qué síntomas tiene el dengue, cómo se presentan y en qué fase aparece cada uno de ellos. Los síntomas que tiene el dengue pueden hacer más fácil entender en qué fase se encuentra el paciente, y la propia persona si se trata de uno mismo, y será más fácil seguir el tratamiento.

Qué síntomas tiene el dengue: es frecuente que los pacientes tengan fiebre

¿En qué casos podrían presentarse complicaciones?

Tal como se mencionó, hay casos en los que la enfermedad podría avanzar hacia una fase más severa y complicar la salud del paciente, incluso al punto de poner en riesgo su vida. Junto a la reaparición de fiebre, hay otros síntomas que tiene el dengue que pueden ser indicativos de progresión de la enfermedad y complicaciones.

Dolor abdominal intenso y sostenido

Vómitos persistentes

Sangrado de mucosas

Irritabilidad

Somnolencia

En algunos casos los síntomas que produce el dengue pueden ser los vómitos

Qué hacer ante la sospecha de padecer dengue

En caso de sospecha de dengue -porque un paciente tiene los síntomas del dengue, por ejemplo- es importante seguir algunas recomendaciones para reducir los potenciales contagios a otras personas y para cuidar el propio bienestar.

En pacientes que tienen fiebre -o que tienen otros síntomas de dengue, o el diagnóstico certero- se aconseja evitar las picaduras de mosquitos mediante el uso de repelentes y telas mosquiteras para frenar la transmisión viral.

Tal como se mencionó anteriormente, la consulta médica es fundamental. Aunque los síntomas no sean severos, y aunque no se tenga la confirmación del diagnóstico, es muy importante consultar con un especialista para tener la certeza del estado de salud de la persona. Así, el profesional podrá indicar el tratamiento adecuado. Además, cabe hacer hincapié en la importancia de evitar la automedicación. Son muchas las personas que toman medicamentos sin consultar con un profesional de la salud porque creen que saben qué es mejor para su cuerpo. En caso de tener dengue, o cualquier otra enfermedad, la automedicación podría contribuir a empeorar el cuadro general y a poner en riesgo la salud. Es por eso que siempre se aconseja consultar, no aplacar los síntomas y permitirle al médico indicar el tratamiento necesario.

El mosquito que transmite el dengue

El mosquito Aedes aegypti vive cerca de las casas y en sus alrededores. Esto implica que no se cría en charcos, zanjas, lagos, lagunas o ríos. En esos lugares se crían otras especies de mosquitos que no transmiten enfermedades como el dengue, el zika y la fiebre amarilla. Si bien es importante evitar las picaduras de cualquier tipo de mosquito, en zonas de mayor presencia de estas patologías es necesario prevenir puntualmente la del mosquito que las transmite. De esta manera, se protege la propia salud y la de todos aquellos que viven cerca, dado que de contraer la enfermedades, la persona se transforma automáticamente en un sujeto que puede contagiar a otros. Para poder evitar que el aedes aegypti pique es clave saber reconocerlo. Las características puntuales del mosquito hacen que sea fácil de identificar y, en consecuencia, de evitar su picadura y los síntomas que tiene el dengue.

¿Dónde se esconde el mosquito?

El mosquito puede estar y criarse tanto en el exterior como en el interior de las viviendas. Lo único que necesita es un ambiente propicio.

En el exterior del hogar suelen elegir lugares frescos y oscuros. Los objetos que contengan agua limpia como canaletas, botellas, baldes, palanganas, baldes, bebederos, lonas o bolsas arrugadas, tambores, cubiertas de automóviles o tanques de agua, pueden ser utilizados por la hembra para depositar sus huevos . Por eso es importante mantenerlos limpios y secos.

del hogar suelen elegir lugares frescos y oscuros. Los objetos que contengan agua limpia como canaletas, botellas, baldes, palanganas, baldes, bebederos, lonas o bolsas arrugadas, tambores, cubiertas de automóviles o tanques de agua, pueden ser utilizados por la hembra para . Por eso es importante mantenerlos limpios y secos. Por otro lado, en el interior de la casa también puede estar presente el mosquito. Si bien es raro que se críen adentro, sí puede estar presente el mosquito adulto. Se suele esconder en lugares oscuros, como debajo las camas, los muebles, cortinas, etc. Por eso es importante utilizar insecticidas para desinfectar la casa y no olvidarse de esos espacios, dado que muchas veces quedan libres de insecticidas y los mosquitos se esconden allí.

¿Cómo se reconoce?

Para reconocer el mosquito que transmite el dengue se lo debe mirar de muy cerca. Esta especie de insecto tiene manchas o rayas blancas en el dorso y en las patas. Además, suele ser pequeño, no de gran tamaño.

Así se ve el mosquito que transmite el dengue

¿Solo vive en casas?

Este mosquito también se puede criar en departamentos, oficinas, escuelas y hospitales, cualquier espacio cerrado o semi-cerrado donde tenga un ambiente propicio para vivir y para reproducirse. En otras palabras, no necesariamente las casas con patio son las únicas en las que habita este mosquito. Por ejemplo, un balcón que tenga macetas, floreros y plantas, o frascos con agua también son espacios propicios para que la hembra deposite sus huevos.

¿Qué medidas preventivas se pueden tomar?

Muchos de los recipientes donde el mosquito se cría no son de utilidad -latas, botellas, neumáticos, trozos de plástico y lona, bidones cortados-. Por eso, es necesario eliminarlos y evitar que se acumulen en tu casa. Cualquier recipiente capaz de acumular agua puede convertirse en un criadero pero algunos pueden producir gran cantidad de mosquitos.

Por ejemplo, las cubiertas de automóviles son excelentes lugares para el desarrollo de estos insectos, tanto por su forma (que impide volcar el agua), su material (aislante) y su color oscuro que permite mantener la temperatura adecuada.

En caso de no poder eliminar los recipientes porque se usan permanentemente lo importante es evitar que acumulen agua, dándolos vuelta (baldes, palanganas, tambores) o cambiándoles el agua y cepillándolos frecuentemente (bebederos de mascotas). ¿De qué manera?:

Eliminando todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (como latas, botellas, neumáticos).

que puedan acumular agua (como latas, botellas, neumáticos). Dando vuelta los objetos que se encuentran en el exterior y pueden acumular agua cuando llueve (baldes, palanganas, tambores).

Cambiando el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa, cada 3 días. Recordá frotar las paredes de los recipientes con una esponja a fin de desprender los huevos de mosquito que puedan estar adheridos.

de bebederos de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa, cada 3 días. Recordá frotar las paredes de los recipientes con una esponja a fin de desprender los huevos de mosquito que puedan estar adheridos. Rellenando los floreros y portamacetas con arena húmeda.

y portamacetas con arena húmeda. Manteniendo los patios limpios y ordenados y los jardines desmalezados.

y ordenados y los jardines desmalezados. Limpiando canaletas y desagües de lluvia de los techos.

Tapando los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua.

El agua estancada puede favorecer la reproducción del mosquito del dengue

Prevenir la picadura para prevenir los síntomas que produce el dengue

Sin embargo, evitar que el mosquito se reproduzca en el hogar no es suficiente, dado que el insecto puede estar presente de todos modos. Es por eso que prevenir su picadura también es fundamental; no porque se hayan tomado los recaudos necesarios en el hogar se debe dejar de prestar atención a la prevención de la picadura.

Usando siempre repelentes siguiendo cuidadosamente las recomendaciones del envase.

Utilizando ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente durante las actividades al aire libre.

Colocando mosquiteros en puertas y ventanas, y cuando sea posible usar ventiladores o aire acondicionado en la habitaciones.

Protegiendo cunas y cochecitos de bebés con telas mosquiteras.

Utilizando repelentes ambientales como tabletas y espirales.

Otro punto importante sobre el mosquito del dengue

A diferencia de lo que se suele creer, la fumigación no es una solución definitiva ni la más eficaz para eliminar a los mosquitos y prevenir las enfermedades que transmiten.Si bien en las épocas de calor, la fumigación colabora en la reducción de insectos, es preciso saber que solo mata a una parte de los mosquitos adultos y no afecta a las larvas y huevos. Por eso, se utiliza principalmente como medida de control cuando aparece un caso de zika, dengue o chikungunya, con el fin de disminuir la cantidad de mosquitos adultos infectados que podrían transmitir enfermedades a personas sanas y como consecuencia, los síntomas. Asimismo, una vez que el insecticida cae al piso o se evapora, ya no ejerce efectos sobre la plaga. Además, aunque su toxicidad sea baja, los productos utilizados en las fumigaciones deben ser manipulados únicamente por profesionales.