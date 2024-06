Un Tiktoker, bajo el usuario @barilochetop, se encuentra en Bariloche, una de las ciudades más turísticas del país y reveló cuánto cuesta la cerveza y algunos alimentos que se comercializan en uno de los paradores más importantes de la zona.

¿Cuánto sale la cerveza en Bariloche?

Como mencionamos, el usuario @barilochetop, influencer que comparte en sus redes las mejores actividades y sus precios en Bariloche, Río Negro, Argentina, publicó en la plataforma de TikTok los precios de la cerveza en Bariloche.

Concretamente, se dirigió a la Cervecería Patagonia, una de las más populares tanto por la marca, la cual se puede obtener en supermercados de todo el país, como por tener unas hermosas vistas hacia el Lago Moreno. Allí afirmó que la pinta tiene un precio de $4.800 y hay varias opciones para tener en cuenta.

Posteriormente, mostró el costo de algunos de los alimentos que se comercializan en el lugar como el sándwich vegetariano, las hamburguesas de ternera y las de cordero, todas en $9.000, mientras que las papas Patagonia (papas fritas con salsa de queso ahumado) de la cual destacó su tamaño.

Asimismo, recordó que todo esto se desarrolla en el patio cervecero con vista al lago. La publicación tuvo miles de reproducciones y cientos de "me gusta". Además, la polémica de los precios se desató en los comentarios de este.

"¿Por qué tan caro? La cerveza es lo más económico hacerla, demasiado le inflan el precio, exagerado, ya se me fue las ganas de conocer la Patagonia jajaja", comentó un usuario. "Te la dan en vaso plástico, a $4.800. Luego la recarga en el mismo vaso vale $4.500. Empanadas de cordero a $2.000 cada una. Pizza 6 porciones $12.000", detalló otro usuario.

Asimismo, la Tiktoker Manu Miranda bajo el usuario "manummiranda" publicó un video en el que visita el lugar con algunos amigos y previamente anticipan los precios. En este sentido, las predicciones que hicieron fueron de $3.200, $3000, $3.500 y $4.000, todos por debajo del costo que finalmente tuvo y motivo por el cual los jóvenes prefirieron no consumir. Este hecho generó reacciones de todo tipo entre los seguidores.

"Si te vas de vacas medio gasolero no vayas a PATAGONIA a tomar birra… ósea", escribió un usuario. "jajajaja mira a estos secos", señaló otra usuaria en TikTok. Sin embargo, hubo quienes estuvieron de acuerdo con los jóvenes. "Está perfecto. No se trata de tener o no tener plata, sino de NO pagar lo que NO vale..." exclamó un usuario. "Yo no entiendo a la gente que los llama secos por no pagar 5k una birra. Ni que me la traiga Messi pago eso por una birra" aseguró.

Por último, estuvieron los usuarios que estuvieron en un "punto medio", es decir, que, si bien consideraron que era "caro", el precio se "justificaba" por el lugar y las vistas del parador. "Como barilochense les digo que en Patagonia no se calcula por pinta. Pagas el increíble lugar, la vista y la calidad. Si quieren más barato, en el centro tiene buenos bares, pero sin todo el entorno", recalcó otro usuario.

¿Cómo puedo ahorrar en la compra de cerveza en Bariloche?

En el caso de contar con el dinero para comprar cerveza y/o otros productos de tu interés, es posible obtener un "descuento". Para ello, simplemente deberás abonar la compra con tarjeta de crédito, postergando 30 días e incluso más (aunque en algunos casos es menos), dependiendo de la fecha en la que vence el resumen y el de la compra.

En este sentido, durante esos días, deberás colocar el dinero en instrumentos de bajo riesgo como el FCI de Mercado Pago, obteniendo un interés aproximado del 3,72%. Si bien parece poco, en $200.000, monto que fácilmente se puede alcanzar en unas vacaciones por Bariloche, estaríamos hablando de $7.440, lo que sería el equivalente a más de una pinta "gratis" si se mide en cervezas.

Otra de las formas es utilizando los descuentos de las distintas billeteras virtuales. Por ejemplo, con MODO, podés conocer anticipadamente que descuentos hay por cada banco, cuales son los días y limitaciones vigentes. Por último, algunas tarjetas cripto, que funcionan de una forma similar a las tarjetas de débito, permiten tener un cashback del 2% e incluso más, por lo que también son una opción a considerar para comprar cerveza.