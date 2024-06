Un clásico que continúa vigente en las barras y celebra su día el 19 de junio.

En Argentina, según un estudio de Kantar realizado especialmente para Campari Group en 2023, los consumidores lo asocian a un cóctel que se elige por un reconocimiento a su calidad y a su poder de impresionar. Además, consideran que al beber un Martini se perciben conocedores del mundillo coctelero, y, por último, señalan que elegirlo es una demostración de expertise.

El 19 de junio se lo celebra globalmente, y BULLDOG LONDON DRY GIN lo festeja con la reversión de este clásico que realiza su Embajador argentino Ramiro Ferreri.

Buenos Aires, junio 2024. Escribir en un buscador web la palabra "Martini" inmediatamente arroja, acompañando al nombre del cóctel, una lista de nombres famosos: James Bond, Franklin D. Roosevelt, Ernest Hemingway y Winston Churchill son apenas un pequeño muestrario de los notables que desfilan en la pantalla.

De Bond, el personaje literario (y luego cinematográfico) creado por Ian Fleming, sabemos que prefería su Martini batido en lugar de refrescado. Roosevelt era tan fanático que llevaba con él en todos sus viajes un kit para prepararlo; incluso le convidó un Dry Martini al líder soviético Joseph Stalin en la Conferencia de Yalta de 1945, disculpándose por no tener a mano limones para el garnish final.

Hemingway creó su propia versión, el Montgomery Martini, con una exorbitante proporción de gin (15 partes) contra apenas una de vermouth seco. Y el mismo estilo era el preferido de Churchill, quien decía (un poco en broma, un poco en serio) que para preparar un Martini ideal había que reemplazar el vermouth seco simplemente por "una reverencia hacia Francia".

"Para convertirse en clásico, un cóctel tiene que ser obviamente rico y fácil de preparar. Y creo que sumaría, como en muchos casos, una linda historia detrás", subraya Ramiro Ferreri, Brand Ambassador de BULLDOG LONDON DRY GIN. Y desde ya, queda más que claro que el Martini es un cóctel que va a seguir siempre siendo un clásico para todas esas personas que quieran destacarse".

Los consumidores argentinos y el Dry Martini

Pero ese peso no es el único con el que carga el Martini. Por un lado, por supuesto, es un cóctel popular en todo el mundo: en la edición 2024 del Cocktail Report de Drinks International, estuvo en el ranking de los 10 cócteles más pedidos en el 41% de los establecimientos.

¨Los consumidores argentinos lo consideran un símbolo tanto de status como de conocimiento coctelero. En un estudio de la consultora Kantar Worldpanel elaborado en mayo del 2023 especialmente para Campari Group Argentina, los consumidores asocian al Martini con un cóctel que se elige a partir del reconocimiento de su calidad y a su poder de impresionar, consideran que beber Martini les permite sentirse conocedores del mundillo coctelero y señalan que elegirlo es una demostración de expertise¨, explica Estefanía Jacobs, Gerente de Marketing de BULLDOG en Argentina.

Sus orígenes

Como muchas grandes creaciones de la historia de la humanidad, el Martini no tiene un único inventor. Hay rastros de recetas que se remontan a mediados del siglo XIX en distintas partes del mundo, y lo más probable es que varios bartenders hayan comenzado a experimentar al mismo tiempo con diferentes mixturas de gin y vermouth.

En las primeras versiones, el Martini se elaboraba casi exclusivamente con vermut dulce italiano. Hubo que esperar recién hasta principios del siglo XIX para la aparición del Dry Martini, de la mano de la creciente popularidad del London Dry Gin.

"Un London Dry Gin le queda excelentemente bien al Martini porque tiene el equilibrio necesario", explica Ferreri. "Un Dry Martini destaca principalmente las cualidades del gin, como los botánicos, la elasticidad de la nota alcohólica y sus perfumes. Para mí BULLDOG LONDON DRY GIN es perfecto para un Dry Martini".

Es que además de su proceso de destilación en alambiques tradicionales de cobre, BULLDOG LONDON DRY GIN ofrece un perfil único de 12 botánicos provenientes de ocho países, entre los cuales se destacan el regaliz, la flor de loto, la lavanda, la amapola y, por supuesto, el enebro. Estos botánicos se dividen en tres capas que le dan complejidad: una capa base, otra media que le da complejidad al gin, y la tercera que genera la distinción aromática. Una elección ideal para el Dry Martini, considerando que según, el estudio realizado por Kantar Worldpanel, los consumidores subrayan que en el Martini es clave elegir ingredientes premium.

El gin como base de los 17 cócteles más vendidos

¨Vale destacar, además, que de los 50 cócteles más bebidos en el mundo recogidos por el Cocktail Report de Drinks International, 17 están elaborados con gin como base. Al mismo tiempo, el 96% asegura que estaba dentro de los top 5 de las bebidas espirituosas más vendidas¨, apunta Jacobs.

En Argentina, el gin es la tercera bebida espirituosa más consumida en nuestro país, luego de los aperitivos y el vodka. Su consumo se da mayoritariamente en bares y restaurantes: 60% vs. un 40% de consumo hogareño.

Si bien las proporciones de gin y vermouth seco en un Dry Martini pueden variar según las manos que lo preparen, generalmente suelen usarse unas cuatro partes de gin y una de vermouth. El cóctel luego se refresca en vaso mezclador, buscando un resultado puro y transparente, sin astillas de hielo.

De esta manera, el Dry Martini también se anota otra de las características de un clásico: la simpleza. "Necesitás que sea atractivo tanto para el bartender de un bar como para el que prepara cócteles en su hogar", explica Sam Ross, bartender de Attaboy (Nueva York) en el 2024 Cocktail Report de Drinks International. "Cualquier ingrediente que use preparaciones súper complicadas, aunque puede ser delicioso, no tendrá poder de réplica". ¿Y qué mejor que un cóctel que se asocia a la expertise mientras es, al mismo tiempo, fácil de preparar?

El Martini y sus variantes

Luego, por supuesto, muchos bartenders eligen agregarle un toque personal. "En particular a mí me gusta, al clásico Dry Martini, agregarle unas piedritas de sal marina porque me gusta acentuar la nota salina", relata Ferreri. "Y, cuando refrescamos el líquido, prefiero un toque de dilución. Me gusta que el cóctel sea un poquito más liviano porque abre de mejor forma los sabores"

Es justamente la creatividad de los bartenders la que le dio al Martini una larga vida a través de las distintas variaciones que fue dando a luz. Se sabe: un clásico también es tal cuando inspira a los demás a convertirlo en propio.

"A fines de los ‘90 principios de los 2000, Argentina pasó un momento súper lindo donde había Martinis de diferentes estilos, que pueden llegar a ser refrescantes o estimulantes desde el picor, o un sabor un poco más salino, o más frutal. La verdad es que, a la hora de hablar de la popularidad del Martini, como otros grandes clásicos, tiene mucha versatilidad", señala Ferreri.

Muchas versiones posteriores al nacimiento del Dry Martini ya tienen vida propia, como el el Espresso Martini, encabezando el International Cocktail Report 2024 en el 4° puesto, el Dirty Martini en el séptimo , Pornstar Martini en el 31, el Vodka Martini en el puesto 42 y el Perfect Martini, con partes iguales de vermouths seco y dulce.

Hasta el autor Ian Fleming, a través de su personaje James Bond, inspiró una nueva receta: el Vesper Martini, que combina gin y vodka como base y el actualmente discontinuado aperitivo Kina Lillet.

"Si tengo que destacar una versión ‘de diseño’ que sea mi favorita es el Retiro Martini", aporta Ferreri. Esta versión lleva 60 ml de BULLDOG LONDON DRY GIN impregnado en eucalipto, 30 ml de sake y 15 ml de cordial de lemongrass. "Lo servimos en una copa Martini, pero con un cubo de hielo cristalino que mantenga la temperatura sin generar tanta dilución de agua", agrega.

Retiro Martini

60 ml Gin Bulldog impregnado en eucalipto

* Se vierte el líquido en bolsas de vacío junto con el producto para la impregnación, se sella y luego se somete a una cocción controlada en sou vide. Se esta forma la impregnación es más uniforme, más rápida y eficiente.

30 ml Sake

15 ml Cordial de lemon grass

1 Twill Coral de Mora

* Súper fácil de hacer: se coloca en una sartén harina, aceite y jugo de frutas, parecido a un panqueque

