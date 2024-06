Debate entre los embajadores de Betsson: ¿El 9 de área está desapareciendo?

La casa de apuestas líder de Argentina y casino Betsson online reunió a sus embajadores de Latam en Lima, a pocos días del comienzo de la Copa América, para analizar cuáles serán los países con más chances de obtener el trofeo. Sin embargo, una polémica se generó en el primer encuentro, ya que los especialistas afirmaronque "no existe más el centrodelantero que se queda en el área esperando el centro", sino que ahora se debió reconvertir en un jugador más completo, que también defiende, recorre toda la cancha y presiona las salidas.

La discusión sobre cómo deben jugar los N° 9 se dio en un encuentro organizado por Betsson, en el que participaron todos sus embajadores de la región: el histórico goleador chileno Iván "Bam Bam" Zamorano (Chile); el delantero peruano y ex jugador de Racing Club, Paolo Guerrero; el polifuncional brasileño Ze Roberto; el ex defensor de River Plate y de la selección colombiana, Mario Yepes; y el peruano Nolberto Solano, quien defendió la camiseta de Boca Junior en los años 90 junto con Diego Armando Maradona.

Según estas leyendas del fútbol latinoamericano, la desaparición de la figura del 9 en la cancha parece inminente con la transformación de las dinámicas en el juego. Una prueba de este cambio es la figura del "falso 9", una posición que jugadores con gran renombre en el fútbol se atribuyen como Leo Messi, Cesc Fábregas, Francesco Totti y Zlatan Ibrahimovic, entre otros.

Para los embajadores de Betsson, en su época deportiva, el 9 era fundamental para atacar; pero con los cambios del fútbol y la migración de futbolistas sudamericanos a Europa, es una posición cada vez menos vista en los grandes clubes y equipos del mundo.

Los grandes 9 de la historia

Sin duda alguna, uno de los 9 más importantes del fútbol fue el "Fenómeno" Ronaldo, quien logró resultados históricos en cada uno de los equipos de los que hizo parte. Uno de estos clubes fue el Inter de Milán, en el que Iván Zamorano tuvo la oportunidad de jugar con él y crear la camiseta 1+8, una de las más históricas del fútbol europeo.

"La 1+8 nació porque Ronaldo jugó toda la vida con el 9. Al llegar al equipo (Inter) la exigió, y yo no tenía problema con darle el 9 al mejor jugador del mundo", comentó "Bam Bam" con gran admiración por Ronaldo, durante la charla de las Leyendas de la Copa.

"Pero nosotros, como futbolistas, tenemos que reinventarnos: siempre hay adversidades y tenemos que verlo como oportunidad. Por eso, yo le pregunté al presidente si podía jugar con la 18 pero le dije que quería ponerle un signo + y me dijo que eso no se puede. Le comenté que siendo el presidente él podía hablar con la federación, a lo que me dijeron que sí. Entonces, al principio le ponía a la camiseta el signo con tela adhesiva, hasta que la marca mandó a hacerla. Fue una de las camisetas más vendidas del fútbol italiano", complementó el exfutbolista chileno.

Otro de los 9 mencionados en la conversación fue Radamel Falcao García. Fue Mario Yepes, capitán de la selección Colombia en el mundial del 2014, quien se preguntó qué hubiese pasado si el crack colombiano no se hubiese lesionado antes del mundial de que se jugó en Brasil hace 10 años, debido a que "El Tigre" se encontraba en un gran momento deportivo en el Mónaco.

Los 9 de la Copa América 2024

Comenzando por el legendario Paolo Guerrero en Perú, para esta edición de la Copa América, los jugadores número 9 aportan en gran medida a la construcción de jugadas de riesgo para sus contrincantes. En el caso de Guerrero su experiencia y credibilidad le brindará a Perú una fortaleza al frente del equipo. En Brasil el 9 será Endrick, un jugador que viene del Palmeiras y tiene un gran rendimiento en su equipo. Es comparado con grandes jugadores como Ronaldo y Roberto Carlos debido a la potencia de su disparo con pierna izquierda.

Para Scaloni, la tarea no es nada fácil, puesto que tiene dos 9 indiscutibles: Lautaro Martínez y Julián Álvarez, campeones en cada una de las ligas que disputan. ‘La araña’ viene de ganar la Premier League con el Manchester City, compitiendo con Halland por la titularidad en el equipo. Álvarez jugó 54 partidos en los que anotó 19 goles. Por su parte, "El toro" estuvo en 42 partidos y logró anotar 24 goles, además de lograr el tan ansiado título 20 del Inter en la Serie A.

En el caso de Chile, Eduardo Vargas será el 9 de la selección de Gareca. Vargas viene del Atlético Mineiro, equipo en el que ha logrado la titularidad indiscutible y ya cuenta en su palmarés con dos Copa América y es el segundo goleador histórico de la selección albirroja. Memo Martínez será el encargado de portar la 9 de la selección mexicana en el torneo continental. El jugador de Pumas, aunque no ha marcado en su equipo actual, tiene un acumulado de 75 goles en 227 partidos.

En otras selecciones, la posición del 9 está en consideración del equipo, unos por cambio generacional como Darwin y Suárez en el caso de Uruguay y otros por la amplía posibilidad de jugadores que cumplen con la función como en Colombia, que la disputan Durán, Borré, Borja y Córdoba.

Lo cierto, es que, aunque en los clubes cada vez son más fuertes los falsos 9, en las selecciones de fútbol siguen teniendo una posición fundamental que les permite convertirse en goleadores como Paolo Guerrero, Radamel Falcao García e Iván Zamorano.