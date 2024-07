Ernesto Tenembaum se cruzó con Marcos Galperin en redes sociales, a partir de las críticas que había hecho el presidente Javier Milei a cuatro periodistas que viajaron a Estados Unidos para cubrir un partido de la Copa América.

Milei había comentado sobre un posteo en el que un militante libertario cuestionaba la presencia de los periodistas de Radio Urbana Play María O’ Donnell, Andy Kusnetzoff, Sofía Martínez y Matías Martin en el partido de la Selección argentina en Miami. A ese cuestionamiento se sumó Galperin, lo que le valió la fuerte crítica de Tenembaum.

Ernesto Tenembaum cruzó a Marcos Galperin por criticar a periodistas

Sobre la presencia de los periodistas en Estados Unidos, Galperin había escrito: "Padeciendo los estadios de un sistema desigual y cruel".

Y es por eso que Tenembaum lo cruzó: "Un grupo de profesionales popukares (sic), queridos, de primer nivel viaja para cubrir una noticia. Están auspiciados por el sector privado. Trabajan para una radio privada. Marcos Galperin los escracha porque supone que piensan distinto a él. Vergüenza ajena. Un fanático".

Ernesto Tenemban repudió los cuestionamientos a los periodistas

A partir de ese mensaje, Galperin se aprovechó de un error en la redacción del mensaje para asegurar con sarcasmo: "'Profesionales popukares'. interesante".

Y el periodista de Radio con Vos recogió el guante: "Explícate un poquito más. Me interesa. ¿Sugerís que Andy, María, Sofi y Matías son kirchneristas? ¿Lo son? Y si lo fueran, ¿no podrían viajar a Miami? No entiendo Marcos. Explicame tu idea, dale".

Marcos Galperin aprovechó un error en la redacción para responderle a Tenembaum

Durante su programa de radio, Tenembaum calificó a Galperin de "bruto y facho". "Voy a ser más enfático. Es un bruto y es un facho", sostuvo el periodista, y disparó: "Hay una corriente de pensamiento en el mundo que piensa que los megaricos no tienen que pagar impuestos y que cualquiera que diga 'che, a mi me parece que tenes que pagar impuestos porque ganás muchísimo dinero', es un tarado, un kirchnerista, un comunista, un resentido, un trasnochado. Esa corriente de pensamiento que tiene que ver con liberar la fuerza de los más ricos entre los más ricos, está desfinanciado el Estado, está promoviendo la fuga de capitales. Él lo hace personalmente en su actitud respecto de Argentina".

"Si da trabajo o no, hay que ver cuál es el efecto sistémico. Yo no lo tengo claro. A veces me parece que da, a veces que parece que quita. Hay que ver cuanto concentra riqueza y ganancia un actor tan dominante frente a otros que la pierden. Todo eso es muy complejo y lo estamos viendo. Hay toda una corriente de pensamiento mundial que explica que uno de los grandes problemas por los cuales la ultraderecha gana en el mundo es porque estos megaricos, a diferencias de otros que generan trabajo y producción, solo generan crecimiento productivo y no hay nada de distribución", resaltó.

Y agregó: "Para él, todo el que piensa distinto es un imbécil. Se lo pone sobre el tema de que es un gran empresario y por eso tiene derecho a explicarle a todos dónde está el éxito".

Críticas de Javier Milei a periodistas

Una cuenta libertaria en X tomó la fotografía de los cuatro periodistas para replicarla con el siguiente mensaje: "Esta es la izquierda solidaria, la que gasta su dinero en gustos superfluos en vez de distribuir sus ingresos con los que menos tienen. Porque recuerden: el zurdo es capitalista con la suya y socialista con la ajena".

Javier Milei entonces, en un nuevo ataque a periodistas a los que apunta con nombre y apellido, respondió a ese mensaje de la siguiente manera: "AQUÍ TENÉS CRÍTICOS OBJETIVOS. Fijate de quién inexplicablemente hablan bien y descubrirás todo un mundo nuevo".

La propia María O’ Donnell compartió la foto con sus colegas en su perfil. Y este martes, tras conocer que el Presidente había respondido, dijo en su cuenta de X: "Odio y desinformación".

Fue en una réplica al mensaje de solidaridad que les mandó a los cuatro la escritora Claudia Piñeiro, que decía: "¿Cómo generar discursos de odio? Periodistas son enviados por una radio a cubrir Copa América y presidente de su país sugiere vía cita y retuit que van por su cuenta a gastar plata que podrían repartir entre los que no comen (porque el Estado abandonó). Aguante María O’ Donnell y colegas".

Ya en los estudios de Urbana Play, Kusnetzoff bromeó con O’Donell sobre la recepción con tuits y todo que habían tenido en su regreso al país. "Sí, a todos nosotros, yo creo que la pobre Sofi ligó, pero bueno, te abrazamos Sofi con el tuit de Javier Milei. Es nuestra foto en el estadio, que la pasamos tan lindo", comentó la conductora.

El mensaje de Javier Milei que desató la polémica

"Yo creo que es una foto del estadio en donde, la verdad, supongo que ya dijiste, para mí no merece más comentario porque sino parece que hay algo y uno se defiende de algo, pero también tenés que decir, simplemente, ‘che, entendí tu tuit o lo recibí o lo leí'. Pero supongo que la tranquilidad que tenemos, que lo hablamos antes de venir me acuerdo, es la tranquilidad de que si hacés un viaje privado, de trabajo, pagado por la radio con tus auspiciantes y con toda tranquilidad, sin nada del Estado, ya está, te quedás tranquilo; y no tengo mucho más para decir. Si eso molesta, venir a cubrir la Copa América... Pero, bueno, agarrate Macaya", agregó Kusnetzoff.

Para la periodista, lo que subyace en la actitud de Milei es una "idea de generar odio, como si hubiese una situación de estar en falta" por tener un viaje a Estados Unidos. "‘Aquí tenés críticos objetivos’ escribe con mayúsculas Milei como si hubiera una contradicción entre que nuestro trabajo tiene muchas partes muy lindas, una de las cuales es la posibilidad de viajar a hacer distintas coberturas. Para mí es más inusual hacer la de la Copa América, vamos a volver a Estados Unidos en noviembre para la cobertura de las elecciones. No entiendo las contradicciones que pretende marcar", prosiguió.

"Nunca fui parte del Partido Comunista ni promoví sistemas socialistas. Y se subió a esto Marcos Galperin, lamentablemente, de Mercado Libre, planteando que tenés sensibilidad pero que aprovechás las mieles del capitalismo. Es una idea generar una bronca y direccionar, pero con cierta desinformación incluida", marcó.