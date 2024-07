El conductor de radio y televisión Andy Kusnetzoff se convirtió en tendencia por lo que le dijo Javier Milei en sus redes sociales respecto a su viaje a Estados Unidos junto a un grupo de periodistas para ver partidos de la Selección Argentina en la Copa América. Frente a esta tensa situación, el conductor de Perros de la Calle, de 53 años, hizo su descargo y le respondió al Presidente con dureza: "No es gracioso lo que hizo", señaló.

El último martes, se viralizó un tuit de Javier Milei que cuestionaba la financiación de la cobertura periodística del equipo de Andy Kusnetzoff con FM Urbana Play en la Copa América 2024.. En la imagen, se encontraba el exconductor de PH: Podemos Hablar, Matías Martin, María O'Donnell y Sofi Martínez.

"Esta es la izquierda solidaria, la que gasta su dinero en gustos superfluos en vez de distribuir sus ingresos con los que menos tienen. Porque recuerden, el zurdo es capitalista con la suya y socialista con la ajena", indicó un usuario de Twitter con el mismo lineamiento discursivo que Milei. El presidente decidió compartir ese posteo en su cuenta oficial con un mensaje que causó revuelo. "Aquí tenés críticos objetivos. Fijate de quien inexplicablemente hablan bien y descubrirás todo un mundo nuevo", dijo.

Horas más tarde, Andy Kusnetzoff le respondió en vivo cuando hacían el pase con María O'Donell. "Para mí no es gracioso porque no está bueno que él lo haga con una intención que te pone en contra de la gente. No está bueno. Lo tomamos con humor porque estamos muy tranquilos y relajados. Hay mucho contra el periodista político. No me parece que esté bueno lo que hizo, sobre todo porque no sé cuál es la crítica", sostuvo.

Críticas de Javier Milei a periodistas

Una cuenta libertaria en X tomó la fotografía de los cuatro periodistas para replicarla con el siguiente mensaje: "Esta es la izquierda solidaria, la que gasta su dinero en gustos superfluos en vez de distribuir sus ingresos con los que menos tienen. Porque recuerden: el zurdo es capitalista con la suya y socialista con la ajena".

Javier Milei entonces, en un nuevo ataque a periodistas a los que apunta con nombre y apellido, respondió a ese mensaje de la siguiente manera: "AQUÍ TENÉS CRÍTICOS OBJETIVOS. Fijate de quién inexplicablemente hablan bien y descubrirás todo un mundo nuevo".

La propia María O’ Donnell compartió la foto con sus colegas en su perfil. Y este martes, tras conocer que el Presidente había respondido, dijo en su cuenta de X: "Odio y desinformación".

Fue en una réplica al mensaje de solidaridad que les mandó a los cuatro la escritora Claudia Piñeiro, que decía: "¿Cómo generar discursos de odio? Periodistas son enviados por una radio a cubrir Copa América y presidente de su país sugiere vía cita y retuit que van por su cuenta a gastar plata que podrían repartir entre los que no comen (porque el Estado abandonó). Aguante María O’ Donnell y colegas".

El mensaje de Javier Milei que desató la polémica

Ernesto Tenembaum cruzó a Marcos Galperin por criticar a periodistas

Por su parte, Ernesto Tenembaum se cruzó con Marcos Galperin en redes sociales, a partir de las críticas que había hecho el presidente Javier Milei a cuatro periodistas que viajaron a Estados Unidos para cubrir un partido de la Copa América.

Milei había comentado sobre un posteo en el que un militante libertario cuestionaba la presencia de los periodistas de Radio Urbana Play María O’ Donnell, Andy Kusnetzoff, Sofía Martínez y Matías Martin en el partido de la Selección argentina en Miami. A ese cuestionamiento se sumó Galperin, lo que le valió la fuerte crítica de Tenembaum.

Sobre la presencia de los periodistas en Estados Unidos, Galperin había escrito: "Padeciendo los estadios de un sistema desigual y cruel".

Y es por eso que Tenembaum lo cruzó: "Un grupo de profesionales popukares (sic), queridos, de primer nivel viaja para cubrir una noticia. Están auspiciados por el sector privado. Trabajan para una radio privada. Marcos Galperin los escracha porque supone que piensan distinto a él. Vergüenza ajena. Un fanático".