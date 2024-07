Mercedes-Benz Compañía Financiera y Banco Galicia firman un acuerdo para impulsar la financiación de Buses

Mercedes-Benz Compañía Financiera, empresa del grupo Daimler Truck, y Banco Galicia firmaron un acuerdo estratégico para promover la financiación de Buses Mercedes-Benz en Argentina. La compañía alemana, líder indiscutida en el segmento de buses con más del 70% del mercado, refuerza así su compromiso con el desarrollo del transporte en el país.

Este acuerdo estratégico permitirá a las pequeñas y medianas empresas, así como a los prestadores de servicios de transporte público y privado de pasajeros de corta, mediana y larga distancia, acceder a soluciones financieras para la adquisición y renovación de sus unidades de buses Mercedes-Benz en Argentina.

Se trata de un producto prendario con un plazo de hasta 60 meses, incluyendo los primeros meses de gracia de capital y una tasa fija, lo que brinda tranquilidad para planificar la inversión sin preocupaciones financieras. Esta solución es ideal tanto para la renovación de flotas como para su ampliación, facilitando el acceso a vehículos de última tecnología que contribuyan a la modernización del transporte público y privado.

Diego Marín, Presidente de Mercedes-Benz Financiera, expresó: "Estamos muy contentos de haber sellado este acuerdo que, además de promover nuevos negocios, se centra en aportarle soluciones a los clientes".

Florencia Román, Gerente de Alianzas Comerciales de Banco Galicia, destacó: "Este acuerdo representa un hito significativo en nuestra estrategia de ofrecer nuevas soluciones financieras para nuestros clientes. Estamos convencidos de que la colaboración con Mercedes-Benz Financiera nos permitirá no solo fortalecer nuestra oferta de financiamiento, sino también impulsar el desarrollo de nuestros clientes y contribuir al crecimiento del sector de transporte en Argentina"

Con este acuerdo, Mercedes-Benz Compañía Financiera y Banco Galicia reafirman su compromiso con la innovación y el desarrollo del transporte en Argentina, promoviendo su modernización, eficiencia y sostenibilidad.

Acerca de Galicia. Desde 1905 acompañamos el desarrollo de nuestro país, siendo el principal banco privado de capitales nacionales. Nuestro objetivo es mejorar el día a día de las personas y empresas y por eso los 5.700 colaboradores trabajamos para ofrecer una amplia variedad de productos y servicios para brindar una experiencia diferenciadora a nuestros clientes. Nos pueden encontrar en nuestras más de 290 sucursales y centros de Banca Empresa a lo largo del país, a través de los distintos canales digitales como Online Banking, APP Galicia, Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Whatsapp y Gala, nuestro chatbot. Tenemos un fuerte compromiso e inversión en sustentabilidad, porque estamos convencidos de que no se puede pensar el negocio sin considerar el impacto social y ambiental. Asimismo, el Banco impulsa una gestión sustentable que se asienta en la convicción de que el negocio sólo podrá desarrollarse en tanto se consideren dichos impactos. Esta responsabilidad se apoya en principios y propósitos que guían la conducta de los colaboradores del Banco, y se reflejan y concretan en políticas, prácticas y programas.

Acerca de Mercedes-Benz Camiones y Buses:

Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina, la subsidiaria local de Daimler Truck AG, opera en el país desde finales de 2021. Produce diferentes versiones de los camiones Accelo y Atego y los chasis de buses OH y OF en el Centro Industrial Juan Manuel Fangio ubicado en Virrey del Pino, provincia de Bs. As. Allí también opera la planta REMAN, que ofrece una alternativa de producto remanufacturado con la misma excelencia y garantía que una pieza original.

Mercedes-Benz Camiones y Buses en Argentina posee oficinas centrales en Munro, provincia de Bs. As., un Training Center y una unidad de negocios SelecTrucks ubicadas en la zona norte de la Provincia de Buenos Aires. Su operación comercial incluye una Red de Concesionarios Oficiales con 45 puntos de atención al cliente en todo el país. Allí, más de 2.000 colaboradores trabajan diariamente para brindar un servicio 360° con la excelencia que caracteriza a la marca.

