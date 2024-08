Alrededor de un millón y medio de beneficiarios de ANSES, siendo aproximadamente un millón de ellas pensiones por invalidez, se vieron afectados por estos cambios.

Tal cual sucedió en mayo, junio y julio, ANSES y la nueva gestión de Mariano de los Heros cambiaron para agosto 2024 el cronograma de pago de un grupo particular de beneficiarios. Con esta medida, los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) no cobrarán en los días que habitualmente lo hacían hasta abril.

Los pensionados venían recibiendo el cobro de sus haberes el primer día hábil de cada mes y desde el organismo explicaron en un principio fue por temas administrativos. Sin embargo, teniendo en cuenta el comportamiento de los últimos tres meses parece ser que serán las nuevas fechas de pago para las PNC.

En agosto, los pensionados comenzarán a cobrar el jueves 8 y, en julio lo hicieron a partir del lunes 8.

ANSES: fechas de pago de las Pensiones No Contributivas en agosto 2024

Documentos terminados en 0 y 1 : jueves 8 de agosto

y : Documentos terminados en 2 y 3 : viernes 9 de agosto

y : Documentos terminados en 4 y 5 : lunes 12 de agosto

y : Documentos terminados en 6 y 7 : martes 13 de agosto

y : Documentos terminados en 8 y 9: miércoles 14 de agosto

ANSES: las Pensiones No Contributivas cobrarán con aumento en agosto

Las Pensiones No Contributivas (PNC) van a recibir un aumento del 4,58%, inflación de junio, en los haberes de agosto más el bono de $70.000 (solo para dos grupos). Con esta suma, cada pensión queda de la siguiente manera:

PNC por Invalidez: $157.818,09

PNC por Madre de 7 hijos: $225.454,42 + bono de $70.000 = $295.454,42

+ bono de = PNC por Vejez : $157.818,09

: PUAM: $180.363,54 + bono de $70.000 = $250.363,54

Vale recordar que los haberes y el bono se cobrarán en la misma fecha según el calendario habitual de ANSES.

ANSES confirmó un pago de $1.517.094,80 para jubilados en agosto 2024

Desde ANSES señalaron que el monto de $ 1.517.094,80, será solamente para aquellos jubilados que cobren la jubilación máxima, excluyendo a aquellos que poseen un sistema de haberes de privilegio.

Asimismo, recordaron que ANSES en agosto, también pagará un bono de $70.000 a todos los jubilados que cobren la mínima. Los jubilados que cobren la cifra de $1.517.094,80, lo harán luego del aumento del 4,58% que confirmó ANSES para el mes de agosto.

Con este porcentaje de aumento, las jubilaciones de ANSES quedaron de la siguiente manera para agosto:

Jubilación mínima: $225.454,42

Jubilación máxima: $1.517.676,22

En el caso de aquellos jubilados que cobren la mínima, ninguno cobrará menos de $225.454,42 durante el mes de agosto.

Fechas de pago a jubilados que cobran la mínima en agosto 2024

DNI terminados en 0 : jueves 8 de agosto de 2024

: DNI terminados en 1 : viernes 9 de agosto de 2024

: DNI terminados en 2 : lunes 12 de agosto de 2024

: DNI terminados en 3 : martes 13 de agosto de 2024

: DNI terminados en 4 : miércoles 14 de agosto de 2024

: DNI terminados en 5 : jueves 15 de agosto de 2024

: DNI terminados en 6 : viernes 16 de agosto de 2024

: DNI terminados en 7 : lunes 19 de agosto de 2024

: DNI terminados en 8 : martes 20 de agosto de 2024

: DNI terminados en 9: miércoles 21 de agosto de 2024

