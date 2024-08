La hija de la vedette Amalia "Yuyito" González, Brenda Di Aloy, opinó del vínculo de su madre con el presidente Javier Milei, en el que señaló que "si está feliz, luz verde".

En encuentro cara a cara que mantuvieron, en el marco de una entrevista, la joven habló del reciente vínculo sentimental entre Milei y su mamá, quienes terminaron de darle forma al romance en la jornada del martes 13 de agosto, cuando ambos coincidieron en un evento en el CCK y se saludaron con un beso en la boca. Horas después, se publicó la cuarta edición del ciclo Viva La Familia que presenta Infobae, donde fue convocada la conductora y su hija.

Qué opina la hija de Amalia "Yuyito" González del vínculo de su mamá con Javier Milei

"¿Qué es lo que más te avergüenza de mí? Largalo ahora, ahora es el momento", dijo Yuyito sobre una de las consignas. A continuación, la joven comenzó a decir que hubo dos momentos en su vida que le dieron mucha vergüenza, pero primero habló del presente y vinculó esta sensación con sus encuentros con Milei. "Tengo un momento de vergüenza más presente. Tal vez ciertas decisiones personales que obviamente repercuten en los hijos. Entonces hoy en día, honestamente, es una historia con vos y lo pienso cinco veces antes. No quiero estar involucrada con decisiones ajenas a mí", sostuvo en primera instancia.

"Yo me fui a vivir sola y no sé más cuándo mamá tiene una cita o no. Cuando me preguntan, vamos a ser claras... por Javier Milei, yo digo: 'la verdad que ojalá que el hombre que acompañe a mamá el resto de su vida sea un hombre que refleje los frutos de mucha espera y perserverancia", consideró Brenda acerca de la relación que están forjando Yuyito y el presidente. "La situación que se presentó es atípica, no es fácil. Yo entiendo que eso genera un ruido en la familia", respondió la conductora, mientras que su hija le aclaró: "Si te veo feliz a vos, luz verde".

Milei y González asistieron al Palacio Libertad, tal el nombre actual del edificio, para el acto de presentación de la ley de Juicio por Jurados, que incluía la puesta en escena de la obra teatral "La Noche del 16 de enero".

Allí, el mandatario y la actriz se dieron un beso en la boca que fue captado por las cámaras. Milei y González ya se habían mostrado juntos el 23 de julio pasado, cuando asistieron al Teatro Colón para ver la ópera Carmen, de Georges Bizet.

¿Qué dijo Amalia "Yuyito" González de su relación con Javier Milei?

Luego del primer beso público entre Amalia "Yuyito" González y Javier Milei, la conductora habló de su flamante relación con el Presidente: en una extensa charla con los panelistas de su programa Empezar el día: aseguró que están "de novios" y dio detalles de la salida al teatro.

"Feliz, feliz, feliz, qué hermoso día", dijo la exvedette y pasó a mostrar su look, el mismo que lució anoche durante su primera salida pública con Milei. La pareja disfrutó de la obra teatral "La noche del 16 de enero" en las instalaciones del Centro Cultural Kirchner (CCK) en lo que se convirtió en el blanqueo del nuevo romance del mandatario libertario, quien ya salió con dos figuras del espectáculo en el pasado: la cantante Daniela Mori y la humorista Fátima Florez.

"Ustedes quieren saber de la salida de la obra de teatro...", introdujo Yuyito el gran tema del programa y dio paso a las imágenes del beso.

Luego, ya con la compañía de Facundo Ventura y Marcia Frisciotti (más conocida como Pochi de Gossipeame), se explayó. "¿Confirmamos romance con el Javo?", preguntó sin vueltas Ventura. "Sí. Ya está. Lo confirmamos porque es una cosa sana, pura, inocente. Estamos enamorados", confesó. "Somos novios", siguió, al ritmo de la famosa canción de Luis Miguel.

Además de blanquear el vínculo, la exvedette aseguró que hay exclusividad en la pareja. "Somos personas adultas con experiencia. Si lo hacemos, lo hacemos bien", sentenció. Luego, cuando le consultaron si Milei le preguntó si quería ser su novia, explicó que no hizo falta. "No se dio esa charla, no hubo necesidad de poner aclaraciones ni restricciones porque estamos absolutamente en la misma sintonía", aclaró.