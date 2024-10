Los médicos del Hospital Español, entidad histórica de salud en Argentina, profundizaron su reclamo por sueldos bajos y falta de personal, una situación que consideran crítica y que podría afectar gravemente la atención de los pacientes. La escasez de aumentos salariales y las renuncias masivas de profesionales generan un panorama incierto, especialmente para los adultos mayores que suelen ser los principales usuarios del hospital.

El conflicto comenzó a agravarse cuando los profesionales del área de clínica médica denunciaron una reducción significativa en la plantilla de profesionales. De acuerdo con Fernando Wahlmann, jefe de Clínica Médica del hospital, en la actualidad solo seis médicos de planta están a cargo de la atención de más de 100 pacientes internados, una cifra que anteriormente superaba las 200 camas ocupadas en 2023.

Wahlmann señaló que, con más de una década de antigüedad en el hospital, su salario apenas alcanza un millón de pesos, cifra que, en su opinión, no refleja la responsabilidad y las condiciones laborales a las que están expuestos.

Según el profesional, la situación se complicó cuando PAMI, la obra social que administra el hospital desde su intervención, decidió congelar los salarios desde enero, dejando sin aumentos a gran parte del personal médico. "Nos dijeron que no va a haber aumento, y esto generó que muchos médicos optaran por renunciar", explicó.

Crisis en el Hospital Español: preocupación por la atención a jubilados

La intervención de PAMI en el Hospital Español ha sido un tema controvertido desde su implementación. Según Wahlmann, el congelamiento de salarios y la falta de incentivos han llevado a la disminución del equipo médico, lo que pone en riesgo la atención de los pacientes. "Nos encontramos en un escenario en el que la carga laboral es insostenible. Esto no solo afecta la salud de los pacientes, sino también nuestra responsabilidad como profesionales, ya que la falta de personal incrementa la posibilidad de errores médicos", añadió.

El principal foco de preocupación radica en la atención a los adultos mayores, grupo que representa la mayor parte de los pacientes del hospital. Estos pacientes son particularmente vulnerables, y la reducción en la cantidad de profesionales para atenderlos plantea un riesgo elevado para su salud. Los médicos que han quedado en el hospital deben cubrir una gran cantidad de turnos y están sometidos a una presión laboral que, según denuncian, se ha vuelto incontrolable.

Uno de los aspectos más preocupantes que señalaron los médicos es la diferencia salarial entre el personal médico y el no médico. Wahlmann explicó que algunos sectores no relacionados directamente con la atención a pacientes, como el administrativo o logístico, perciben salarios más altos que los propios médicos que están al frente de los cuidados. Esta disparidad, según los profesionales, refleja una falta de valoración hacia su labor.

El reclamo de los médicos no ha tenido, hasta el momento, una respuesta favorable por parte de las autoridades. A pesar de los reiterados pedidos y las mesas de diálogo abiertas con la intervención de PAMI, no se ha logrado llegar a un acuerdo que contemple mejoras salariales o la incorporación de nuevo personal médico. "No hay una expectativa a futuro de que esto se modifique. Nos informaron que no habrá aumentos en el corto plazo, lo que agrava aún más la crisis dentro del hospital", sostuvo Wahlmann.

Médicos denuncian malas condiciones laborales

La situación ha generado preocupación no solo entre los profesionales del Hospital Español, sino también entre los pacientes y sus familiares, quienes en muchos casos no están al tanto de las condiciones laborales que enfrentan los médicos. En los últimos días, un video grabado por Wahlmann, en el que detalla la problemática dentro del hospital, se viralizó en redes sociales. En dicho material, el médico explica las dificultades a las que están sometidos diariamente, subrayando que la falta de personal no solo afecta la calidad de atención, sino que también aumenta los riesgos para los propios profesionales de la salud.

El impacto de esta crisis ha comenzado a resonar en distintos sectores de la sociedad. El video de Wahlmann fue replicado en diversos medios de comunicación y generó un fuerte debate sobre las condiciones del sistema de salud en Argentina, en particular en lo que respecta a la situación de los hospitales intervenidos por el Estado. La viralización del video buscaba involucrar tanto a los pacientes como a sus familias, con el objetivo de generar conciencia sobre lo que sucede en el hospital y presionar a las autoridades para que tomen medidas urgentes.

Desde el cuerpo médico, el principal temor es que esta crisis derive en el cierre del hospital. Wahlmann afirmó que hay una percepción de que la falta de inversión y el congelamiento de salarios forman parte de un plan de vaciamiento, lo que podría resultar en el cese de operaciones del hospital en el futuro. "Evidentemente, es un plan de vaciamiento, de congelamiento de salarios, para terminar con el cierre del hospital, que es lo que no queremos", expresó,

La situación en el Hospital Español plantea interrogantes sobre el futuro del sistema de salud pública en Argentina y la capacidad del Estado para garantizar condiciones laborales justas para los profesionales médicos. Los médicos del hospital continúan con sus reclamos, mientras que los pacientes y sus familias se encuentran a la espera de una resolución que asegure la continuidad de la atención y mejore las condiciones laborales del personal de salud.