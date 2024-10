Pese a la alegría, el joven de 21 años se lamentó de no haber obtenido un mejor lugar: "Obvio que me hubiera gustado terminar noveno"

Franco Colapinto alcanzó el puesto 10 en el Gran Premio de Estados Unidos, celebró le triunfo y elogió a su equipo de trabajo.

Franco Colapinto: agradecimientos, bromas y quejas

"Estoy contento, hicimos un gran trabajo. Creo que dimos un saltito respecto a lo del sábado. Trabajamos juntos con el equipo y los mecánicos. El equipo se merecía sumar puntos", agradeció el joven de 21 años.

No obstante, se lamentó de no haber obtenido un mejor lugar: "Obvio que me hubiera gustado terminar noveno. Estuve empujando para superar pero no pude. Estaba muy complicado porque las gomas calentaban en las curvas. No era fácil".

Y agregó: "Cuando teníamos aire limpio demostramos que éramos los mejores de la parte media de la grilla. Fue más que positivo todo lo que pasó este domingo".

En diálogo con la prensa, también bromeó sobre su competidor Esteban Ocon: "Al récord de la vuelta más rápida me la sacó este… (señalando al francés)… así que nada… una pena…".

También se quejó de la entrada a boxes: "Para qué entra a boxes… gastan gomas… que cuiden el planeta, boludo… Igualmente fue una carrera muy buena".