La Conferencia Episcopal Argentina presentó "Argentina con el Papa", obra elegida en un concurso nacional para la visita del 8 de noviembre

La visita de León XIV a la Argentina tendrá una canción propia. La Conferencia Episcopal Argentina dio a conocer "Argentina con el Papa", una obra que fue elegida por un jurado a través de un Concurso Nacional y que estará asociada a la llegada del Pontífice al país, prevista para el 8 de noviembre.

Los autores de la canción son Gabriel y Agustín Moyano Angelini. La Conferencia Episcopal difundió la pieza mediante su canal oficial de YouTube y acompañó el lanzamiento con un mensaje dirigido a quienes participan de la preparación del acontecimiento.

"Con mucha alegría y agradecimiento a cada una y a cada uno de los que puso su don al servicio de este acontecimiento que estamos preparando como pueblo argentino, les presentamos la canción seleccionada por el jurado del Concurso Nacional", señaló la institución.

Además, desde la Conferencia Episcopal invitaron a continuar con los preparativos para la visita: "Sigamos preparándonos para la llegada del papa León con alegría y esperanza".

Qué dice la canción dedicada al Papa

El contenido de la obra gira alrededor de la llegada de León XIV y propone como ejes la esperanza, la paz y el encuentro. También aparecen referencias a los santos, a la Virgen de Luján y a la Iglesia, junto con un mensaje de integración hacia quienes participen de las actividades.

La letra completa de "Argentina con el Papa" es:

"Argentina, caminando con esperanzas, intentando ser iglesia, ser camino hacia la paz.

Nuestros santos nos animan y con la Virgen de Luján hoy decimos:

¡Bienvenido todo el mundo, en esta mesa hay lugar para todos!

Caminando juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminando juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos! Es tiempo de que Argentina se levante.

Hoy la Iglesia no descansa, testimonio y alabanza;

el que sufre es la piedra angular para edificar nuestra iglesia.

Caminamos juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminamos juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos!, ¡hay lugar para todos!

Caminamos juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminamos juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos! Es tiempo de que Argentina se levante.

Argentina con León".

Cómo será la organización por la llegada de León XIV

La agenda oficial alrededor de la visita también contempla cambios en el calendario. El lunes 9 de noviembre será feriado en todo el país, según confirmó el Gobierno nacional.

A esta jornada podrían agregarse otras dos. Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad de la Nación, anticipó que la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba solicitarán que también sean feriados el martes 10 y el miércoles 11 de noviembre.

La propuesta surgió durante las conversaciones mantenidas entre representantes del Poder Ejecutivo y de la Iglesia para coordinar el operativo relacionado con la llegada del Papa.

El objetivo de sumar jornadas no laborables está relacionado con la cantidad de personas que se movilizarán durante las actividades previstas. Entre los aspectos que las autoridades buscan organizar se encuentran el tránsito y la disponibilidad de alojamiento.

Monteoliva explicó en declaraciones radiales que el operativo apunta, entre otras cuestiones, a agilizar el desplazamiento en las rutas y administrar la ocupación hotelera. De acuerdo con lo señalado por la funcionaria, la demanda de alojamiento comenzaría a aumentar desde el fin de semana anterior a la llegada de León XIV.

Así serán los traslados durante la visita de León XIV

La llegada de León XIV también requerirá una planificación especial para organizar el traslado de las personas que participen de las actividades previstas durante su estadía en la Argentina. En ese contexto, Aerolíneas Argentinas confirmó el esquema que aplicará para atender los desplazamientos vinculados con la visita del Pontífice.

La organización de los traslados se suma al operativo general que se prepara para esos días, ante la expectativa de una importante movilización de personas. El objetivo es facilitar la conexión entre los distintos puntos involucrados en la agenda del Papa y ordenar la demanda adicional que pueda generarse durante su permanencia en el país.

Desde la compañía explicaron cómo se instrumentará el operativo y de qué manera se atenderán los movimientos asociados con la visita. De esta forma, el transporte aéreo se incorpora a la planificación que llevan adelante las autoridades y distintos organismos para coordinar la llegada y circulación de los visitantes.

El esquema de Aerolíneas Argentinas se conoce mientras avanza la preparación de la agenda de León XIV y permite completar el panorama sobre la logística que acompañará su primera visita a la Argentina como Papa. Los traslados forman parte de los distintos aspectos que deberán coordinarse para garantizar el desarrollo de las actividades previstas durante esos días.