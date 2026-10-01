Jubilados y pensionados de PAMI pueden acceder gratis a cursos y talleres de gimnasia, memoria, danza, cultura y actividades recreativas

Los jubilados que reciben su jubilación a través de ANSES y cuentan con cobertura de PAMI tienen durante octubre acceso gratuito a cursos y talleres de gimnasia, memoria, danza y actividades culturales.

Las propuestas se dictan bajo distintas modalidades: pueden ser presenciales, virtuales o mixtas, según la institución que las organiza y el tipo de actividad. Los cupos y la disponibilidad dependen de cada localidad.

La programación abarca desde ejercicios físicos y actividades de memoria hasta expresión artística, hábitos saludables y entretenimiento. También incluye espacios pensados para promover la participación social y generar nuevos vínculos.

PAMI: qué actividades gratis pueden hacer los jubilados

Una parte de la programación está orientada al bienestar físico. Durante septiembre, por ejemplo, los afiliados pueden encontrar propuestas de actividades físicas y lúdico-recreativas para favorecer la calidad de vida de los adultos mayores.

La agenda también contempla alternativas que utilizan el movimiento como herramienta para trabajar distintos aspectos del bienestar. Entre ellas aparece un taller de danza terapia para adultos mayores, enfocado en las dimensiones física, emocional y social.

La oferta de PAMI no se limita a estas disciplinas. Los talleres sociopreventivos reúnen actividades que buscan mantener activos a los afiliados mediante ejercicios, propuestas cognitivas, expresiones artísticas y espacios recreativos.

UPAMI: cómo acceder a cursos universitarios

Otra posibilidad es el programa UPAMI, que permite a los afiliados participar de cursos universitarios sin necesidad de contar con estudios previos.

A diferencia de los talleres sociopreventivos, que PAMI establece como presenciales, las propuestas universitarias pueden dictarse de forma presencial, virtual o mixta, según la institución que las organice.

Para encontrar las alternativas disponibles, los afiliados deben ingresar a la plataforma de talleres y cursos de PAMI. Allí pueden consultar las propuestas y utilizar los criterios de búsqueda relacionados con la temática, la institución y el lugar de realización.

Cómo anotarse a las propuestas gratuitas de PAMI

Una vez seleccionada la actividad, el interesado debe completar los datos requeridos por el sistema y confirmar la inscripción.

El organismo establece límites diferentes según el tipo de propuesta. Cada persona puede registrarse en hasta cinco cursos universitarios y tres talleres. En las actividades presenciales, además, la posibilidad de acceder depende de la oferta existente en cada localidad y de los cupos disponibles.

Por ese motivo, la propuesta que aparece para un afiliado puede no ser la misma que está disponible en otra zona.

Otras actividades culturales y recreativas

El programa de PAMI también incorpora opciones que apuntan a mantener la participación social y el envejecimiento activo. La agenda incluye actividades grupales relacionadas con el movimiento, la memoria, la creación artística y la interacción con otras personas.

A esto se suman propuestas culturales y de esparcimiento. Entre las alternativas mencionadas por el organismo aparecen museos, teatros, exposiciones, festivales y visitas a distintos espacios, además de iniciativas de voluntariado y colonias recreativas.

La variedad permite elegir actividades según los intereses y las posibilidades de cada afiliado. Como la programación y los cupos pueden modificarse según la localidad, PAMI recomienda consultar la oferta vigente antes de realizar la inscripción.