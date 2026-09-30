El relato del pasajero que redujo al atacante y logró estabilizar el avión de Flydubai

Un enfrentamiento en la cabina forzó a Yuval Hayun a intervenir, detener al agresor y tomar los controles hasta que la tripulación reaccionó

Un pasajero israelí tomó los controles de un Boeing 737 después de que una pelea violenta entre pilotos dejara el avión sin mando y cayendo en picada sobre Arabia Saudita. Yuval Hayun entró por la fuerza en la cabina, redujo a un hombre que manipulaba los controles y piloteó la aeronave hasta que uno de los comandantes pudo retomar el timón.

El vuelo FZ1073 de Flydubai transportaba a 174 personas desde Dubái hacia Tel Aviv. Durante el trayecto, un enfrentamiento brutal en la cabina dejó al capitán herido y desató una emergencia que puso en riesgo todas las vidas a bordo.

El avión perdió 17.000 pies de altitud en apenas un minuto. Una caída vertiginosa que sembró el pánico entre los pasajeros.

Una de las personas que viajaba a bordo describió el momento como una situación en la que el avión parecía dirigirse directo hacia un accidente fatal. Nadie sabía qué estaba ocurriendo en la cabina.

El momento crítico: qué encontró Hayun cuando entró en la cabina

En medio del caos, Hayun y otro pasajero forzaron la entrada a la cabina. Lo que encontraron era una escena de pesadilla.

"Cuando entré, vi al terrorista sobre los controles, entre los dos asientos. No había pilotos en los asientos", relató Hayun.

El hombre estaba posicionado sobre los mandos, manipulándolos, mientras los pilotos ya no se encontraban en sus puestos de comando.

Hayun no dudó. Se abalanzó sobre el agresor y lo apartó de la zona de mando con fuerza. "Agarré al terrorista, lo sujeté y, antes que nada, lo saqué afuera", contó.

Después pidió ayuda a otros pasajeros para mantenerlo inmovilizado. La amenaza inmediata parecía controlada, pero el avión seguía fuera de control.

Netanyahu quiso saber qué estaba intentando hacer el agresor. Hayun fue directo: buscaba inutilizar los sistemas de vuelo. "Estaba tratando de destruir los controles para desactivar el avión", explicó.

Cómo piloteó el avión sin experiencia profesional

Al advertir que el avión volvía a inclinarse peligrosamente, Hayun regresó de inmediato a la cabina. En ese instante tomó una decisión que pocos se atreverían a tomar.

"Salté de nuevo allí, agarré los controles y empecé a tirar de ellos", relató ante el primer ministro Benjamin Netanyahu.

Hayun explicó que tenía alguna noción sobre cómo reaccionar porque había visto episodios del programa documental Mayday, dedicado a accidentes e incidentes de aviación. "Sé qué hacer porque veo Mayday", dijo sin ironía.

La maniobra funcionó. El avión comenzó a recuperar estabilidad poco a poco.

Minutos después, uno de los pilotos consiguió regresar a su posición. "El avión empezó a nivelarse un poco más y entonces el piloto me dijo que él se hacía cargo desde allí", recordó Hayun.

El Boeing 737 fue desviado hacia Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita. Allí aterrizó de emergencia y los pasajeros permanecieron en el aeropuerto hasta que fueron trasladados a Israel en otra aeronave de Flydubai.

El grupo llegó finalmente al aeropuerto Ben Gurion a las 18:34 hora local. Sanos y salvos, gracias a la intervención de Hayun.

Netanyahu recibió a Hayun como un héroe nacional

El primer ministro Benjamin Netanyahu esperó a Hayun en el aeropuerto Ben Gurion este miércoles. Lo recibió junto a su familia en un encuentro cargado de emoción.

Netanyahu lo abrazó y destacó su actuación durante los minutos más críticos de la emergencia. "Veo un león, veo un gran héroe", le dijo.

Durante la conversación, Netanyahu reparó en unas manchas de sangre visibles en la camisa blanca de Hayun. Preguntó si pertenecían al atacante.

"Sí. Lamentablemente no logramos matarlo, pero le llevará un tiempo recuperarse", respondió el pasajero sin filtro.

Hayun también explicó que el avión estaba relativamente cerca de su destino cuando ocurrió el incidente. Calculó que faltaba aproximadamente una hora o una hora y diez minutos para el aterrizaje.

"Creo que estábamos en el límite", señaló al referirse a la cercanía con el espacio aéreo israelí. Minutos más y quizás la historia habría sido otra.

Qué dicen las autoridades israelíes sobre el incidente

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, calificó el episodio como un "intento de ataque yihadista". Afirmó que los pasajeros impidieron que el presunto agresor mantuviera el control del avión.

"Según la información inicial de la que disponemos, el terrorista tenía una sola intención: estrellar el avión", sostuvo Katz en declaraciones oficiales.

Flydubai confirmó que los 174 pasajeros estaban a salvo. La aerolínea señaló que las razones de la "alteración" ocurrida en la cabina todavía son objeto de investigación.

Las autoridades deberán determinar ahora qué desencadenó el enfrentamiento entre los pilotos. También investigarán qué ocurrió exactamente durante los minutos en los que el avión perdió el control y cuáles fueron las acciones realizadas por cada persona involucrada.

Por ahora, lo único claro es que Yuval Hayun evitó una tragedia que pudo haber terminado con 174 vidas en cuestión de segundos.