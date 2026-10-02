Smit Machchhar contó desde el hospital cómo actuó mientras el avión perdía altura y explicó por qué abrió la puerta de la cabina pese a estar herido

El piloto indio Smit Machchhar habló por primera vez después del episodio ocurrido durante un vuelo de Flydubai y relató cómo actuó tras ser atacado presuntamente por su copiloto. Desde su cama de hospital, explicó que, aun herido, intentó recuperar el control de la situación para evitar que los pasajeros murieran.

"Estaba intentando salvar mi propia vida, pero sabía que no podía permitir que toda esa gente muriera", declaró Machchhar durante una conversación con el primer ministro de India, Narendra Modi, quien difundió la llamada en un video publicado en redes sociales.

El comandante también reconstruyó el instante en que comprendió que la aeronave estaba perdiendo altura. En ese momento, pese a las heridas y mientras continuaba siendo golpeado, tomó una decisión que permitió que los pasajeros ingresaran a la cabina.

"Había sufrido tantas heridas que me desplomé. En ese momento podía sentir que el avión estaba bajando. Sabía que era el último esfuerzo, que la puerta estaba allí mismo", explicó.

Después consiguió abrir la puerta. "Me seguían golpeando, pero simplemente abrí la puerta y todos entraron", relató.

Flydubai: ataque al piloto, caída de 5.200 metros y aterrizaje de emergencia

El episodio tuvo lugar el miércoles a bordo de un Boeing 737 de Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv con 174 pasajeros.

Según las acusaciones que son objeto de investigación, el copiloto habría atacado a Machchhar y ambos terminaron involucrados en una pelea dentro de la cabina. La situación se volvió todavía más crítica cuando el avión comenzó a descender de manera abrupta.

Los registros de Flightradar24 muestran que la aeronave perdió aproximadamente 5.200 metros de altitud en apenas un minuto. Ante esa situación, los pasajeros ingresaron en la cabina y participaron en la lucha por el control del avión.

Finalmente, la aeronave pudo ser desviada y realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita.

El piloto tiene 17 años de experiencia

Machchhar cuenta con 17 años de trayectoria en la aviación, incluidos 11 años como comandante. Durante su conversación con Modi, explicó que esa experiencia le permitió interpretar lo que estaba sucediendo incluso mientras se encontraba herido.

El primer ministro indio destacó posteriormente la actuación del piloto y sostuvo que sus acciones contribuyeron a salvar cientos de vidas y evitaron "una gran tragedia".

El reconocimiento también llegó desde Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu había atribuido previamente a Machchhar y a los pasajeros del vuelo el mérito de haber evitado una catástrofe.

Las autoridades continúan investigando qué desencadenó exactamente el enfrentamiento dentro de la cabina y cómo se desarrolló la intervención de los pasajeros hasta que el avión pudo recuperar el control y aterrizar de emergencia.

Un pasajero israelí tomó los controles de un Boeing 737 tras una pelea entre los pilotos

Un pasajero israelí tomó los controles de un Boeing 737 después de que una pelea violenta entre pilotos dejara el avión sin mando y cayendo en picada sobre Arabia Saudita. Yuval Hayun entró por la fuerza en la cabina, redujo a un hombre que manipulaba los controles y piloteó la aeronave hasta que uno de los comandantes pudo retomar el timón.

El pasajero fue luego recibido por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien le dijo: "Veo un héroe, eres un león".

El vuelo FZ1073 de Flydubai transportaba a 174 personas desde Dubái hacia Tel Aviv. Durante el trayecto, un enfrentamiento brutal en la cabina dejó al capitán herido y desató una emergencia que puso en riesgo todas las vidas a bordo. El avión perdió 17.000 pies de altitud en apenas un minuto. Una caída vertiginosa que sembró el pánico entre los pasajeros. Una de las personas que viajaba a bordo describió el momento como una situación en la que el avión parecía dirigirse directo hacia un accidente fatal. Nadie sabía qué estaba ocurriendo en la cabina.