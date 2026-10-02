Piloto de Flydubai relató cómo abrió la cabina tras el ataque y la caída de 5.200 metros
El piloto indio Smit Machchhar habló por primera vez después del episodio ocurrido durante un vuelo de Flydubai y relató cómo actuó tras ser atacado presuntamente por su copiloto. Desde su cama de hospital, explicó que, aun herido, intentó recuperar el control de la situación para evitar que los pasajeros murieran.
"Estaba intentando salvar mi propia vida, pero sabía que no podía permitir que toda esa gente muriera", declaró Machchhar durante una conversación con el primer ministro de India, Narendra Modi, quien difundió la llamada en un video publicado en redes sociales.
El comandante también reconstruyó el instante en que comprendió que la aeronave estaba perdiendo altura. En ese momento, pese a las heridas y mientras continuaba siendo golpeado, tomó una decisión que permitió que los pasajeros ingresaran a la cabina.
"Había sufrido tantas heridas que me desplomé. En ese momento podía sentir que el avión estaba bajando. Sabía que era el último esfuerzo, que la puerta estaba allí mismo", explicó.
Después consiguió abrir la puerta. "Me seguían golpeando, pero simplemente abrí la puerta y todos entraron", relató.
Flydubai: ataque al piloto, caída de 5.200 metros y aterrizaje de emergencia
El episodio tuvo lugar el miércoles a bordo de un Boeing 737 de Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv con 174 pasajeros.
Según las acusaciones que son objeto de investigación, el copiloto habría atacado a Machchhar y ambos terminaron involucrados en una pelea dentro de la cabina. La situación se volvió todavía más crítica cuando el avión comenzó a descender de manera abrupta.
Los registros de Flightradar24 muestran que la aeronave perdió aproximadamente 5.200 metros de altitud en apenas un minuto. Ante esa situación, los pasajeros ingresaron en la cabina y participaron en la lucha por el control del avión.
Finalmente, la aeronave pudo ser desviada y realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita.
El piloto tiene 17 años de experiencia
Machchhar cuenta con 17 años de trayectoria en la aviación, incluidos 11 años como comandante. Durante su conversación con Modi, explicó que esa experiencia le permitió interpretar lo que estaba sucediendo incluso mientras se encontraba herido.
El primer ministro indio destacó posteriormente la actuación del piloto y sostuvo que sus acciones contribuyeron a salvar cientos de vidas y evitaron "una gran tragedia".
El reconocimiento también llegó desde Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu había atribuido previamente a Machchhar y a los pasajeros del vuelo el mérito de haber evitado una catástrofe.
Las autoridades continúan investigando qué desencadenó exactamente el enfrentamiento dentro de la cabina y cómo se desarrolló la intervención de los pasajeros hasta que el avión pudo recuperar el control y aterrizar de emergencia.
Un pasajero israelí tomó los controles de un Boeing 737 tras una pelea entre los pilotos
Un pasajero israelí tomó los controles de un Boeing 737 después de que una pelea violenta entre pilotos dejara el avión sin mando y cayendo en picada sobre Arabia Saudita. Yuval Hayun entró por la fuerza en la cabina, redujo a un hombre que manipulaba los controles y piloteó la aeronave hasta que uno de los comandantes pudo retomar el timón.
El pasajero fue luego recibido por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien le dijo: "Veo un héroe, eres un león".
El vuelo FZ1073 de Flydubai transportaba a 174 personas desde Dubái hacia Tel Aviv. Durante el trayecto, un enfrentamiento brutal en la cabina dejó al capitán herido y desató una emergencia que puso en riesgo todas las vidas a bordo.
El avión perdió 17.000 pies de altitud en apenas un minuto. Una caída vertiginosa que sembró el pánico entre los pasajeros.
Una de las personas que viajaba a bordo describió el momento como una situación en la que el avión parecía dirigirse directo hacia un accidente fatal. Nadie sabía qué estaba ocurriendo en la cabina.
El momento crítico: qué encontró Hayun cuando entró en la cabina
En medio del caos, Hayun y otro pasajero forzaron la entrada a la cabina. Lo que encontraron era una escena de pesadilla.
"Cuando entré, vi al terrorista sobre los controles, entre los dos asientos. No había pilotos en los asientos", relató Hayun. El hombre estaba posicionado sobre los mandos, manipulándolos, mientras los pilotos ya no se encontraban en sus puestos de comando.
Hayun no dudó. Se abalanzó sobre el agresor y lo apartó de la zona de mando con fuerza. "Agarré al terrorista, lo sujeté y, antes que nada, lo saqué afuera", contó. Después pidió ayuda a otros pasajeros para mantenerlo inmovilizado. La amenaza inmediata parecía controlada, pero el avión seguía fuera de control.
Netanyahu quiso saber qué estaba intentando hacer el agresor. Hayun fue directo: buscaba inutilizar los sistemas de vuelo. "Estaba tratando de destruir los controles para desactivar el avión", explicó.
Cómo piloteó el avión sin experiencia profesional
Al advertir que el avión volvía a inclinarse peligrosamente, Hayun regresó de inmediato a la cabina. En ese instante tomó una decisión que pocos se atreverían a tomar.
"Salté de nuevo allí, agarré los controles y empecé a tirar de ellos", relató ante el primer ministro Benjamin Netanyahu.
Hayun explicó que tenía alguna noción sobre cómo reaccionar porque había visto episodios del programa documental Mayday, dedicado a accidentes e incidentes de aviación. "Sé qué hacer porque veo Mayday", dijo sin ironía.
La maniobra funcionó. El avión comenzó a recuperar estabilidad poco a poco.
Minutos después, uno de los pilotos consiguió regresar a su posición. "El avión empezó a nivelarse un poco más y entonces el piloto me dijo que él se hacía cargo desde allí", recordó Hayun.
El Boeing 737 fue desviado hacia Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita. Allí aterrizó de emergencia y los pasajeros permanecieron en el aeropuerto hasta que fueron trasladados a Israel en otra aeronave de Flydubai. El grupo llegó finalmente al aeropuerto Ben Gurion a las 18:34 hora local. Sanos y salvos, gracias a la intervención de Hayun.
Netanyahu recibió a Hayun como un héroe nacional
El primer ministro Benjamin Netanyahu esperó a Hayun en el aeropuerto Ben Gurion este miércoles. Lo recibió junto a su familia en un encuentro cargado de emoción. Netanyahu lo abrazó y destacó su actuación durante los minutos más críticos de la emergencia. "Veo un león, veo un gran héroe", le dijo.
Durante la conversación, Netanyahu reparó en unas manchas de sangre visibles en la camisa blanca de Hayun. Preguntó si pertenecían al atacante.
"Sí. Lamentablemente no logramos matarlo, pero le llevará un tiempo recuperarse", respondió el pasajero sin filtro.
Hayun también explicó que el avión estaba relativamente cerca de su destino cuando ocurrió el incidente. Calculó que faltaba aproximadamente una hora o una hora y diez minutos para el aterrizaje.
"Creo que estábamos en el límite", señaló al referirse a la cercanía con el espacio aéreo israelí. Minutos más y quizás la historia habría sido otra.