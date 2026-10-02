Las sucursales cerrarán por el Día del Bancario y los feriados por la visita de León XIV. Cuáles operaciones seguirán disponibles

El calendario bancario tendrá una particularidad en noviembre: las sucursales permanecerán cerradas durante cinco días consecutivos. Para los clientes, uno de los principales efectos estará en las operaciones cambiarias, ya que el mercado no funcionará durante las jornadas alcanzadas por los feriados.

El período comenzará el viernes 6 de noviembre, fecha correspondiente al Día del Trabajador Bancario, y continuará durante el fin de semana. Luego se sumarán los feriados del lunes 9 y martes 10, establecidos por el Gobierno en el marco de la visita oficial del papa León XIV.

La actividad presencial se retomará el miércoles 11 de noviembre. El cronograma fue informado por el Banco Central (BCRA) a través de la Comunicación A 8487 y la Comunicación C 102390.

Dólar: qué operaciones quedarán suspendidas

El cierre de las entidades también tendrá consecuencias sobre el mercado cambiario. El viernes 6 de noviembre no habrá cotización del dólar oficial ni del dólar mayorista, debido al feriado bancario.

La misma situación se producirá el lunes 9 y martes 10, aunque esos días responden al esquema especial establecido por la visita papal. Durante esas fechas tampoco se podrá concretar la compra de dólares por ventanilla.

La interrupción, sin embargo, no alcanzará a los servicios digitales de los bancos. Los clientes podrán continuar utilizando cajeros automáticos, home banking y billeteras electrónicas con normalidad.

Un cierre que se extiende por cinco días

El primer día del esquema será el viernes 6, pero la ausencia de atención presencial se prolongará durante todo el fin de semana. El lunes 9 se agregará un feriado nacional y el martes 10 habrá otro día no laborable para las entidades alcanzadas por la disposición.

Por esa combinación, las sucursales acumularán cinco jornadas consecutivas sin atención al público, contando el viernes, sábado, domingo, lunes y martes. La atención habitual regresará el miércoles 11.

El feriado bancario tiene además una razón específica: conmemora el 102° aniversario de la constitución del sindicato de la Asociación Bancaria (AB). En 2026, los trabajadores adheridos a La Bancaria recibirán, además, un bono especial de $2.233.175,44.

El calendario especial por la visita del Papa

El cierre de noviembre no responde únicamente al calendario propio del sector financiero. El Gobierno estableció tres jornadas de feriado vinculadas con la llegada de León XIV, quien estará en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre.

El alcance será diferente según el día:

Lunes 9: feriado nacional en todo el país.

feriado nacional en todo el país. Martes 10: feriado en Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

feriado en Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Miércoles 11: feriado en la provincia de Buenos Aires.

La disposición también alcanza a los organismos, dependencias y actividades sujetos a jurisdicción nacional que funcionen dentro de los territorios incluidos en cada jornada.

Qué hará León XIV durante su visita

El calendario de feriados está relacionado con las actividades previstas para el Papa. De acuerdo con el itinerario oficial difundido por la Santa Sede, el lunes 9 tendrá actividades en Buenos Aires y Claypole.

El martes 10 viajará a Córdoba, mientras que el miércoles 11 participará de una misa en Luján. Luego se trasladará a Ezeiza, desde donde partirá rumbo a Lima.

De esta forma, noviembre tendrá un esquema excepcional para la actividad bancaria: el feriado propio del sector se encadenará con el fin de semana y las jornadas especiales dispuestas por la visita de León XIV, mientras que las operaciones digitales continuarán disponibles pese al cierre de las sucursales.